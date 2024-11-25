Edirne'den Kadına Yönelik Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika
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Edirne'den Kadına Yönelik Şiddete Hayır Mesajı

Edirne\'den Kadına Yönelik Şiddete Hayır Mesajı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı klip ile Anadolu ve Balkanlar'dan kadınlar ve erkekler, kendi şiveleriyle kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir mesaj verdi.

25.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
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EDİRNE Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla hazırlanan klip büyük beğeni topladı. Klipte, Anadolu ve Balkanlarda yaşayan kadın ve erkekler kendi yörelerine özgü şiveleriyle 'Kadına şiddete hayır' dedi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından hazırlanan klipte Edirne, Bulgaristan Deliorman, Erzurum, Hatay, İzmir, Romanya Köstence, Diyarbakır, Antakya, Muğla, Rize'den farklı mesleklere mensup kadınlarla erkeklerin, kadına yönelik şiddete karşı mesajları yer aldı. Klip, Basın ve Halkla İlişkiler personeli Emre Çam ile eşi İlknur Özen Çam'ın, bağlama eşliğinde Neşet Ertaş'ın 'Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu' sözlerini içeren 'Aslı bozuk deme' adlı türküsünü seslendirmesi ile sona erdi.

'DÜŞÜNCELERİNİ YERELDE KENDİ LEHÇELERİNDE, KENDİ İFADELERİYLE ANLATMALARINI İSTEDİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, yaptığı açıklamada, Bizler de her yıl bakanlık olarak ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Bu sene de bu anlamda bakanlığımız birçok farkındalık çalışması yapmaktadır. Biz de Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ülkemizde her bölgede yaşayan insanımızın kadına karşı şiddetin olmaması, son bulması yönünde düşüncelerini yerelde kendi lehçelerinde, kendi ifadeleriyle anlatmalarını, dile getirmelerini istedik. Bu anlamda ülkemizde ve balkanlarda yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmına mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldık. Aynı zamanda kadının toplumdaki yerini tasvir etmesini kadın gözüyle kadınlardan dinledik" diye konuştu. Sosyal medya platformlarında da yayınlanan klip, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'den Kadına Yönelik Şiddete Hayır Mesajı - Son Dakika

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