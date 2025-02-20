Edirne Lisesi Öğrencisi Ekin Arda\'nın Müzik Hayali

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, dönem sonu etkinliğinde söylediği şarkıyı 'eğitimin birleştirici gücü sanat' sözleriyle paylaştığı 9'uncu sınıf öğrencisi Ekin Arda (15), hayalinin konservatuvar okuyarak, kendi müziğini yapmak olduğunu söyledi. Arda, "Üniversiteyi okuduktan sonra ayrıyeten konservatuvar da okumak istiyorum. Müzik hayatıma hiçbir zaman ara vermeyi düşünmedim, düşünmeyeceğim de. Yani her zaman hayatımın bir parçası olarak devam edecek" dedi.

Edirne Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ekin Arda, okulun dönem sonu etkinlikleri kapsamında aynı sınıfta okuyan arkadaşı Kubilay Doruk Akay'ın piyanoyla eşlik ettiği, 'Aşk' isimli parçayı söyledi. İkilinin seslendirdiği parçayı kayda alan öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdi. O anlar, 15 Ocak'ta bakanlığın sosyal medya hesabından, "Notalar Şifa, Müzik Evrensel Tek Dil. Edirne Lisesinin gençleri, dönem sonu etkinlik haftasında eğitimin birleştirici gücü 'sanat'la bir araya gelerek arkadaşlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu" sözleriyle paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni toplarken, Arda ve Akay mutluluklarını ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştı.

'KÜÇÜKLÜKTEN BERİ ŞARKI SÖYLEMEYİ SEVİYORUM'

Ekin Arda, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu, babasının sürekli eve müzik aleti getirdiğini belirtti. Arda, "Ben herkesin telefonunu alıp kendimi şarkı söylerken videoya çekiyordum. Ailem de izliyordu bunları. Ben de göstermekten bayağı keyif alıyordum. Babam da küçükken eve farklı enstrümanlar getiriyordu, belki bir ilgim olur diye. Ben enstrüman çalmaya pek meraklı değildim ama küçüklükten beri böyle bir şarkı söylemeyi seviyordum. Sonra fark ettiler ve belediye korosuna yönlendirdiler beni. 2 yıl koroda görev aldım. Sonra ilkokula başladım. Oradan da öğretmenimin yönlendirmesiyle beraber BİLSEM diye bir okulun olduğunu öğrendim. Orada müzik sınavlarına girdim ve kazandım. Zaten öğretmenim de şancıydı. O şekilde de eğitimim katlanarak devam etti" diye konuştu.

'BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI MUTLU ETTİ'

Videonun büyük beğeni toplamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ekin Arda, "Normalde 15 tatilden önce bir haftalık olan okul süresi boyunca böyle bir etkinlik haftası yapılıyordu. Orada da o gün müzik öğrencileriyle alakalı bir program yapılacaktı. Bizim de haberimiz yoktu böyle bir video çekeceğimizden. Biz sadece çıktık ve şarkılarımızı söyledik. Akşam arkadaşımın aramasıyla beraber haberim oldu. Bakanlığın paylaştığını gördüm, şaşırdım ve mutlu oldum. Ailem benden daha fazla şaşırdı ama çok mutlu oldular. Okulumuzun da böyle bir imkan sunması ve bir yandan da bakanlıkta paylaşılmak mutlu etti" ifadelerini kullandı.

'KENDİ YAZDIĞIM SÖZLERİ SÖYLEMEK İSTİYORUM'

İleride konservatuvar okumak istediğini belirten Arda, "Ben üniversiteyi okuduktan sonra ayrıyeten konservatuvar da okumak istiyorum. Müzik hayatıma hiçbir zaman ara vermeyi düşünmedim, düşünmeyeceğim de. Yani her zaman hayatımın bir parçası olarak devam edecek. Benim aslında hayalim böyle pek tanınmasam da şarkılarımı söylemek istiyorum. Arkadaşlarımın yazdığı, kendi yazdığım sözleri söylemek istiyorum" diye konuştu.

'MÜZİK BANA ZEVK VERİYOR'

Ekin Arda'ya, piyano çalarak eşlik eden 9'uncu sınıf öğrencisi Kubilay Doruk Akay da 5 yıldır piyano eğitimi aldığını söyledi. Bakanlığın paylaşımını görünce çok şaşırdığını dile getiren Akay, "Piyano çalmayı küçükken bana alınan bir org vardı, karantina sürecinde 2020 yılında orgla ilgilenmeye başladım. YouTube'daki piyano dersleriyle kendi kendime öğrenmeye başladım. Tabii bu öğrenme sürecinde başlangıçta ailemin de desteği oldu. Kendi kendime öğrendikten sonra bir süre sonra özel ders almaya karar verdim. 2 senedir piyanodan özel ders alıyorum ve bir senedir de AKM'de belediye konservatuvarından ders alıyorum. Müzik bana gerçekten çok büyük bir zevk veriyor. Müziğin artık hayatımın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Konservatuvar düşünüyorum ama derslerim de iyi olduğu için meslek seçiminde biraz kararsızım" dedi.