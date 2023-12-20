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Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor

Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla genelinde, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 21.00'e kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi\'nde kuvvetli yağış bekleniyor
20.12.2023 - 14:13,
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Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yarın yerel gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 03.00'ten itibaren Ege Denizi kıyılarında etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla geneli, Çanakkale'nin güney kıyıları ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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