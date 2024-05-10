Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Eğitim Sendikaları, Öğretmen Cinayetine Tepki Gösterdi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te eğitim sendikaları üyeleri, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Türk Eğitim-Sen üyeleri, Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda toplanarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Aynı şekilde Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te de sendika üyeleri eğitimde şiddeti kınayan yürüyüşler ve basın açıklamaları düzenledi.

10.05.2024 14:19
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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te eğitim sendikaları üyeleri, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Düzce'de ellerinde döviz ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'nda toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesi Başkanı Hasan Yeşilyurt, okullarda şiddeti önlemeye yönelik tedbirler alınması adına toplandıklarını söyledi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, sloganlar atarak Cedidiye Meydanı'na yürüdü.

Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri de eğitimcilere yönelik saldırıları yürüyüş ve basın açıklamasıyla kınadı.

Kocaeli

İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, "Eğitimde şiddete hayır" pankartı açtı.

Ellerinde öğretmenlere yönelik şiddeti kınayan dövizler bulunan gruptakiler, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Valilik A kapısına yürüdü.

Sendika temsilcileri, Oktugan'ın öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini kınayarak, eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik basın açıklaması yaptı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da yürüyüşe katılarak, eğitimcilere destek verdi.

Sakarya

Sakarya'da Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü önünde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, "eğitimde şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak, çözüm bulma iradesini harekete geçirmek" için bir araya geldiklerini söyledi.

Oktugan'a Allah'tan rahmet dileyen Mengen, eğitim çalışanları olarak yetkililerden seslerine kulak vermelerini, toplumda giderek artan şiddeti ortadan kaldıracak önlemlerin bir an önce alınmasını istediklerini kaydetti.

Mengen, "Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözümü zorunlu hale getirmektedir. Şiddet asla kabul edilemez çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Aslında kaybettiğimiz geleceğimiz, milli değerlerimizdir." diye konuştu.

Bolu

Bolu'da, Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı'nda bir araya gelen farklı sendikalara üye öğretmenler, ellerinde pankart ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Bir grup öğretmen İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı istikametine yürürken diğer grup ters istikamette yürüyüşe geçti.

Yürüyüşleri esnasında sloganlar atan öğretmenler, Oktugan'ın öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini kınayarak, eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik basın açıklaması yaptı.

Karabük

Karabük'te eğitim çalışanları, Kemal Güneş Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, şiddetin kanayan bir yara haline geldiğini belirterek, tedbir alınması artık bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Öz, şöyle konuştu:

"Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak 1 hafta sürecek dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. En büyük gayesi bu güzel ülkenin çocuklarını, milletini ve memleketini seven insani değerleri esas alan bir anlayışla yetiştirmek için mücadele eden öğretmenlerimize karşı yapılan bu ve benzeri çirkin davranışı şiddetle kınıyoruz. Eğitim Bir Sen olarak bu tür vahim olaylara duyarsız kalmayacağız."

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan Madenci Anıtı önünde toplanan eğitim çalışanları, basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, şiddet olaylarına dikkati çekmek için yıllardır çağrı yaptıklarını belirtti.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti bir defa daha lanetlediklerini belirten Aşkar, "Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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