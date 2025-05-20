Eğitimciler Barış İçin Sorumluluk Taşımalı - Son Dakika
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Eğitimciler Barış İçin Sorumluluk Taşımalı

Eğitimciler Barış İçin Sorumluluk Taşımalı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, eğitimcilerin insan hakları ve barış için daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

20.05.2025 17:15
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, insan hakları ihlali ve savaşların olmadığı bir dünya için eğitimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Tekin, İngiltere programı kapsamında dünyanın en büyük eğitim bakanları toplantısı olarak kabul edilen Londra'daki "Dünya Eğitim Forumu"na katıldı.

"Eğitimde İnovasyon Kültürünü Geliştiren Stratejiler ve Değişimler Nelerdir" başlıklı oturumda bir konuşma yapan Tekin, uluslararası birçok ortamda eğitimle ilgili organizasyonlara katıldığını belirtti.

Tekin, 21. yüzyıl becerileri, eğitimde yapay zeka kullanımı, eğitim teknolojilerindeki gelişmeler, inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve benzeri konuların birçok ortamda tartışıldığını söyledi.

Bu parametreler ışığında yeni nesli yetiştirmek için çalışıldığını anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Ama nihayet hedefimiz nedir, ne yapmak istiyoruz? Bunu dikkatlerimizden kaçırdığımız zaman yaptığımız her şey anlamsız bir noktaya geliyor. Bütün bunları daha iyi bir dünyada, barış içinde bir dünyada, temel hak ve hürriyetlerin korunduğu bir dünyada yaşamak için yapıyoruz. Dolayısıyla benim dikkat çekmek istediğim birinci husus, eğitim sistemimizin, inovasyon kültürü dahil her şeyin geliştirilmesinde dünya barışı, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi ana parametreler olması gerektiğini tekrar hatırlamamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız için bugün dünyada her geçen gün artan savaş riski ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu yapmadığımız için her sabah 'Dünyanın neresinde bir savaş, çatışma, insan hakları ihlali olmuş?' haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz."

Tekin, İsrail'in Filistin'deki soykırımı, Rusya- Ukrayna savaşı ve geçen haftalarda yaşanan Hindistan- Pakistan gerilimi gibi olaylara işaret ederek, "Bütün bunlar yaşanıyorsa eğer, eğitim sektörüyle ilgili bizlerin bunda çok büyük bir sorumluluğu ve payı var." dedi.

"Dünyada savaş istemiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız"

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli üzerinden örnek veren Tekin, geçen eğitim-öğretim programında ciddi revizyon yaptıklarını ifade etti.

Barış ve huzur içinde bir dünya, huzur içinde bir toplum, birbirlerinin hak ve hukukuna riayet eden bir toplum hedefinin eğitim ve öğretim sisteminin odağına yerleştirildiğini anlatan Tekin, "Eğer dünyada savaş istemiyorsak, dünyada insan haklarının ihlal edildiği bir realite istemiyorsak, hep beraber elimizi taşın altına koyup bu süreci iyi insanlar yetiştirerek arzu ettiğimiz şekle dönüştürebiliriz. Bu hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında attığı adımlardan bahseden Tekin, "Türkiye, anayasada tanımlanan haliyle sosyal bir devlet olduğu için, 12 yıl zorunlu eğitimin tamamında eğitim öğretim süreçleri ücretsiz olarak sunulmakta. Yaklaşık 650 bin adet dersliğimiz var. 650 bin dersliğimizin tamamında etkileşimli tahtalar, internet erişimi ve dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından bir tanesine erişim imkanı var." diye konuştu.

Tekin, salgın döneminde teknolojik altyapıdan ciddi şekilde faydalanıldığının altını çizerek, "Yeni dönemde de ders içi etkinliklerden, okul dışı etkinliklere, bakanlık merkez örgütlenmesinden karar alma mekanizmalarına, sınav sistemlerinin organizasyonuna kadar her alanda yapay zeka kullanımına başladık." dedi.

"Gençlerin çok hızlı değiştiğini fark etmemiz gerekiyor"

Bilgiye erişimin her geçen gün kolaylaştığını aktaran Tekin, iki noktaya odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Bunlardan ilkinin bilgiye erişimde doğru bilginin rafine hale getirilmesi olduğunu kaydeden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkincisi, bilgiye eriştikten sonra bu bilgilerin gündelik yaşam becerilerine dönüşmesi konusunda hassas olmamız gerektiği. Bunları yaparken eğitim alanında ilgilendiğimiz kuşakların, gençlerin çok hızlı değiştiğini fark etmemiz gerekiyor. Bu değişimin ana parametrelerinden biri de eleştirel düşünme becerileri ve eleştirel bakış açısı kazandırma. Eleştirel düşünmenin önünü açmanın, çocuklarımızın yaratıcılık becerilerini geliştireceği de kuşkusuz."

Tekin, yaşanan bazı olumsuzluklarda eğitimcilerin payı olduğunu kaydetti.

Daha iyi bir dünyada yaşamanın kontrolünün de eğitimcilerin elinde olduğunu anlatan Tekin, haziranda Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim teknolojileriyle ilgili bir zirve gerçekleştireceklerini söyledi.

Bakan Tekin, forumun ardından Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile ikili görüşme yaptı.

Foruma Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney de katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Eğitim Bakanı, İnsan Hakları, Yusuf Tekin, Teknoloji, Politika, Londra, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimciler Barış İçin Sorumluluk Taşımalı - Son Dakika

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