Ekonomik Kriz Piyango Satışlarını Artırdı

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(İZMİR) – Ekonomik kriz yılbaşının vazgeçilmezlerinden milli piyango biletlerinin satışlarına da yansıdı. Bilet satışlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Ekonomik sıkıntılar olduğunda vatandaş şans oyunlarına daha çok yöneliyor. Ama emekliler 2-3 kişi ortak bilet alıyor. Para yetmediği için ortak alıyorlar" dedi.

Yılın son günlerine yaklaşılırken Milli Piyango tarafından 2025 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira olarak açıklandı.

Ekonomik kriz ortamında milyonlarca vatandaş ikramiye kazanma umuduyla milli piyango bileti satın alırken, İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak ve bilet satıcıları ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ekonomik krizin bilet satışlarını tetiklediğini belirten Çakmak, bu yıl bir ilki yaşadıklarını, emeklilerin ortaklaşa bilet aldıklarını kaydetti. Çakmak, şunları söyledi:

Çakmak: "İlk kez bu sene ortak bilet almayı gördük"

"Satışlardan çok memnunuz. Çeyrek biletlerimiz yok satıyor. Ama emeklilerde sıkıntımız var. İlk kez bu sene ortak bilet almayı gördük kurban gibi. Durumu iyi olanlar paket paket bilet alıyor, paket yüzlük seri alanlar var. Ama emekliler 2-3 kişi ortak bilet alıyor."

"Ekonomik sıkıntılar olduğunda vatandaş şans oyunlarına daha çok yöneliyor"

Ekonomik sıkıntıların insanları milli piyangoya daha çok yönlendirdiğini ve kazanma umudunun olduğunu ifade eden Çalmak, umudun büyük ikramiyede değil, 'kendilerini idare edecek' meblağlarda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların daha çok umutları var. Ekonomik sıkıntılar olduğunda vatandaş şans oyunlarına daha çok yöneliyor. Para yetmediği için ortak alıyorlar. Ama herkes biletini alıyor. Almamazlık etmiyorlar. O yüzden biletlere rağbet daha fazla. İnsanlar 'Bana 50-100 bin lira çıksın, 600 milyon istemiyorum' diyor. ya da 'Bir harcamam var, kredi kartı borcum var' diyor. Gençlerimiz de bilet alıyor, onlar internetten alıyor. 60-70 yaşındaki vatandaşlarımız sayısalı versen de kabul etmiyor. Mutlaka klasik milli piyango olsun istiyor. Bu zaten sadece Türkiye'de var klasik piyango.

"Vatandaşımız o hayalden artık geçmiş, günü kurtarma derdinde"

Ekonomik koşullar bilet satışlarını tetikliyor, satışı artırıyor. İnsanlar son parasını gelip şans oyununa veriyor. 'Düğün borcum var, kredi borçlarım var' diyor. Hissediyoruz, söylüyorlar bize. Birkaç emekli geliyor, ortak bilet alıyor. Eskiden köylerde tarla biçmeye giderlerdi ya yardımlaşmak için. Şimdi bilet yardımlaşması başladı. Ama artık umutlar büyük ikramiyede değil, ufak ikramiyede. Vatandaşımız o hayalden artık geçmiş, günü kurtarma derdinde."

Ok: "Emekliler 3-5 kişi ortak bilet alıyorlar"

Milli Piyango bileti satıcısı Gülnaz Ok, emeklilerin durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl eskisinden daha iyi satışlar. Ama emekliler 3-5 kişi ortak bilet alıyorlar. 'Daha fazla alın' dediğimde de 'maaşla geçiniyoruz kızım' diyorlar. Maaşları yükselse daha fazla alırlar diye düşünüyorum. Geçen sene çeyrek bilete çıktıysa bu sene yarıma çıkar diye yarım alıyorlar. Şu an yarım ve çeyrek bileti çok satıyorum. Tam bilet alan seyrek. Günde iki tane zor satıyorum."

Kendisine de bilet aldığını ifade eden Ok, "Ben her sene elimde son kalan bileti ben alıyorum" dedi.

Kurtuluş: "Gençlerin ise hiç rağbeti yok, gençlerin umudu yok"

Yaklaşık 40 senedir bilet satan Metin Kurtuluş, bilet satışlarını orta ve üst yaş grubuna sattığını ve gençlerin umudu olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Şu an emekliler bilet almakta zorlanıyor. Emekliler bir bileti iki kişi almaya çalışıyorlar. Geliyorlar, biletin arkasına imza atıyorlar. Gençlerin ise hiç rağbeti yok, gençlerin umudu yok. Genelde milli piyangoya yaşlılar daha rağbet gösteriyor. Sene sonuna kadar elimdeki biletler biter. Genelde alışkanlık olarak alıyorlar bileti. Ben kendime de bilet aldım. Karışık seri aldım. Umutluyum, inşallah bana çıkar."

Kara: "Bu yıl ilk defa bilet alıyorum"

Yeni yıl için kendine bilet alan Günay Kara: "İki tane çeyrek bilet aldım. Para da bana çıkacak. Bu yıl ilk defa bilet alıyorum. İlk alışın şansı olabilir, neden olmasın. Yeni yıla dair umutlarımız var. Umutsuz olmaz."

Alaş: "Büyük ikramiye hedefim yok"

Her sene bilet alan Didem Alaş, hedefinin büyük ikramiye değil küçük ikramiyeler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Pek umudumuz yok. Her sene alıyoruz. Bu yıl oğluma seçtirmek istedim. Büyük ikramiye hedefim yok. Küçük çaplı beni mutlu edecek kadar olsa yeter. Her sene alıyoruz ama amorti bile çıkmıyor. Çıksa çocuklarımın eğitimi için isterim. İki çocuğum var ikisinin de eğitimi için kullanmak isterim.