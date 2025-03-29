Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi: Yüz Binler Sokağa Çıktı

Haber: Tuba KARA Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılan yüz binlerce yurttaş, 'hak, hukuk, adalet ve özgürlük' taleplerini dile getirdi. Mitingte ANKA mikrofonuna konuşan yurttaşlar, "İktidar sahiplerinin duyması gerekiyor. Bu kadar milletin, bu kadar halkın, bugün de sokağa dökülmesini, görmüyorlarsa o zaman bırakıp gitsinler, bu işi yapamıyorlar demektir" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne yüzbinlerce kişi katıldı. Maltepe sahil alanında toplanan milyonlar hak, hukuk, adalet, özgürlük için bir araya geldi. İktidarın artık halkın sesini duyması gerektiğini vurgulayan yurttaş, "Vallahi her şey çok güzel olacak diyoruz. Çünkü halk olarak, millet olarak, bizim sokaklara çıkmamızın nedeni zaten adaletin, demokrasinin ve özgürlüğümüzün devam etmesi için. Bakın burada milyonlarca insan, bugün arife ama sokaklara dökülmüş. Demek ki duyulmamız gerekiyor. İktidar sahiplerinin duyması gerekiyor. Bu kadar milletin, bu kadar halkın, bugün de sokağa dökülmesini, görmüyorlarsa o zaman bırakıp gitsinler, bu işi yapamıyorlar demektir. Biz halk olarak her zaman meydanlarda olacağız. Ta ki bizim sesimiz duyulana kadar" ifadelerini kullandı.

"Yönetimden kurtulmamız lazım"

Hükümetin değişmesini isteyen bir vatandaş, "Hukuku arıyoruz. Ne yapalım? Çoluk çocuğumuz için, torunlarımız için. Güzel bir yaşantı yaşamamız için. Geleceğimiz için hak, hukuk, adalet. Hukuk olmadığı sürece, iyi bir adalet olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Şu kötü yönetimden kurtulmamız lazım. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah Allah daha güzel günler, güzel şeyler bize nasip etsin. Çoluk çocuğumuzun yolunu açık etsin" dedi.

Tekerlekli sandalye ile mitinge katılan yüzde 80 felçli yurttaş, "Yapılanlar bir haksızlıktı. Olması gereken farklı bir şeydi, yapılmadı" dedi.

Tüm Türkiye'nin istikbali için mitinge katıldığını söyleyen bir vatandaş, "Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, demokrasi için, gençlerimizin geleceği için, istikbali için, ekonomimiz için, eğitimimiz için kaybettiğimiz fabrikalarımız için, kaybetmek üzere olduğumuz Kıbrıs için bile buradayız. Her şey Türkiye için. Halkımız için ve güzel olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Güvenli, adaletli bir ülke istiyoruz"

Güvenli ve adaletli bir ülkede yaşamak istediğini belirten bir yurttaş,"Sonuna kadar demokrasi sonuna kadar cumhuriyet. Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayacağız. Savaşımız herhangi bir kişi için değil. Kendi özgürlüğümüz, kendi fikir özgürlüğümüz, kendi refahımız ve huzurlu yaşamımız için. Güvenli, adaletli bir ülke istiyoruz. Tek savaşımız bunun için" ifadelerini kullandı.

Yapılan adaletsizliklerden dolayı artık son noktada olduklarını dikkati çeken vatandaş, "Bugün burada farklı bir dünya için geldik. Çocuklarımız için geldik. Adalet, özgürlük için geldik. Ekrem İmamoğlu için geldik. Ülkenin daha güzel yarınlarına ışık tutmaya geldik. Başka diyecek bir şeyim yok. Artık son noktadayız. Bu kadar" şeklinde konuştu.

Denizli'den İmamoğlu'na destek için mitinge geldiğini belirten bir vatandaş, "Bu milletin önünde kimse duramaz. Denizli'den sırf destek için İmamoğlu'na destek ve halka destek için buradayız" dedi.

"Milletin sesine kulak verin"

Hükümetin, halkın sesine kulak vermesini isteyen vatandaş, "Milyonlar, binler Maltepe mitingine doğru akıyoruz. Değerli vatandaşlarımıza hak hukuk ve adalet için yoldayız. Ekrem İmamoğlu başkanımıza yapılan haksızlıkların da farkındayız. Milletin ne için sokakta olduğu çok aşikar. Lütfen idarecilerden, yöneticilerden, milletin sesine de kulak vermelerini rica ediyorum. Siz değerli çalışma arkadaşlarıma da bol enerji ve başarı diliyorum" dedi.

Mitinge katılan bir vatandaş, Atatürk'ün sözü olan "Bir insan kendini milletle beraber hissettiği zaman, ne kadar kuvvetli buluyor biliyor musunuz? Bunu tarif müşgüldür" yazılı pankartını göstererek, "Bu duygular içindeyim. Çünkü bu duyguların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu duyguların hepimiz için geçerli olduğunu düşünüyorum. İstisnasız. Herkes için. ve evet hak, hukuk, adalet. Kalp ondan yana" ifadelerini kullandı.