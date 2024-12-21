Ekrem İmamoğlu\'ndan Özlem Gürses\'e Destek

Güncel

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine ilişkin olarak, "İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi..

İmamoğlu, "Gazeteci Özlem Gürses'in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesi doğru olmamıştır. Umarım mahkeme dil sürçmesi kaynaklı sorunu gözetir ve tutuklama kararı vermez. İktidar gücünü gazetecileri çeşitli bahanelerle susturmak, sindirmek üzerinden test etmemeli. Yanlış hesap Bağdat'tan da milletten de döner" dedi.