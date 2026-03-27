Elazığ'da Yeni Sağlık Yatırımları - Son Dakika
Elazığ'da Yeni Sağlık Yatırımları

Elazığ\'da Yeni Sağlık Yatırımları
27.03.2026 13:32
Bakan Memişoğlu, Elazığ'da Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılışını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1524 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bereketli topraklarda böylesine güzel bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Üniversitenin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla hem Elazığ'a hem de bölgesine önemli katkılar sunan köklü bir eğitim yuvası olduğunu anlatan Memişoğlu, yeni Diş Hekimliği Fakültesi binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin de bu güçlü birikimi daha ileriye taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

Modern sağlık hizmetleri ile nitelikli eğitimi aynı çatı altında buluşturan bu tesisin aynı zamanda geleceğin diş hekimlerinin yetişeceği güçlü bir merkez haline geleceğini dile getiren Memişoğlu, 183 diş ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin gelişmiş altyapısıyla şehre ve çevre illere hizmet vereceğini bildirdi.

Sadece Elazığ'da değil ülke genelinde de ağız ve diş sağlığı alanında çok önemli bir kapasiteye ulaştıklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"23 yıl önce ülkemizde yalnızca 14 ağız ve diş sağlığı merkezi ile hizmet verilirken bugün 137 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 275 merkezimizle hizmet vermekteyiz. 81 ilimizde 53 bin 635 diş hekimimiz görev yapmaktadır. 7 bin 597'si üniversitelerimizde olmak üzere toplam 17 bin 912 diş ünitesiyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu güçlü altyapı ve insan kaynağı sayesinde sadece son bir yılda 31 milyon 841 bin muayene ve tedavi gerçekleştirdik. Ayrıca koruyucu hekimliği en önemli vizyonlarımızdan biri olarak görüyor, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz aracılığıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda sadece diş sağlığında değil sağlığın her aşamasında büyük bir değişim gerçekleştirdik. Bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1524 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz."

Salgın ve depremler gibi büyük sınavlarda, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi sağlık hizmetleri aksarken, güçlü altyapı ve fedakar sağlık çalışanlar sayesinde bu süreci en başarılı geçiren ülkelerden biri haline geldiklerini kaydeden Memişoğlu, "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızın acısını hala yüreğimizde taşırken, yaralarımızı sarmak için de gece gündüz çalıştık. Elazığ'ımızın da içinde bulunduğu 11 ilimizde, toplam 5 bin 864 yatak kapasitesiyle 36 kamu hastanemizin inşaatını hızla tamamladık. Kaybettiğimiz canları bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, Rabbimden bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üniversitelerde filizlenen her bir akademik çalışma ve bilimsel heyecanı ülkenin geleceği adına büyük bir zenginlik olarak gördüklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Fakülte sıralarından, laboratuvarlardan yetişen her bir evladımızı, her bir meslektaşımızı sadece birer sağlık çalışanı olarak değil, yarının güçlü Türkiye'sini omuzlayacak, geleceğimizin birer bilim insanı, birer şifa vesilesi olarak görüyor ve bağrımıza basıyoruz. İşte bu ilim yuvalarının şifayla buluştuğu yerlerden biri olan üniversite hastanelerimiz de bizim bu güçlü sağlık sistemimizin en önemli basamaklarındandır."

Kamu, üniversite ve özel sektörle bir bütün olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları aktardı:

"Tüm bu büyük ailenin Bakanıyım. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Maalesef dünyada ve yakın coğrafyamızda üzücü olayların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ateş çemberi içinde barışın, huzurun ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdürmekteyiz. Ülkemiz, istikrarını koruyarak hem kendi vatandaşlarına hem de ihtiyaç duyan tüm insanlara el uzatmaya kararlılıkla devam edecektir. Bizler de 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda"

kamu, üniversite ve özel sektör hep birlikte, ülkemizin dört bir yanında en nitelikli ve gelişmiş sağlık hizmetlerini sunma ve dünyada ilkleri gerçekleştirerek insanlığa fayda sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kıymetli sağlık yatırımının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ise kente sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Elazığ'a çok ciddi katkıları olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, vizyonuyla 24 yıldır 81 vilayette 86 milyon vatandaşımız için hizmet ve yatırımlar üretiyoruz. Bugün de bunlardan birini burada sizinle birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Diş Fakültemizin ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise üniversiteleri adına son derece önemli ve gurur verici bir yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de araştırma üniversitesi statüsüne sahip ilk 23 üniversite arasında yer aldıklarını belirten Göktaş, bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve topluma sundukları katkılarla her geçen gün daha da güçlendiklerini kaydetti.

Daha sonra kurdele kesimiyle fakülte binasının ve hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Yeni Sağlık Yatırımları - Son Dakika

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Herkes Zelenski’yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı
Uğurcan Çakır’a protesto hazırlığı Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı
Alman yetkililer, “Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği“ iddialarını yalanlamadı Alman yetkililer, "Volkswagen ile İsrail silah şirketi Rafael arasında ortaklık kurulabileceği" iddialarını yalanlamadı
Isparta’da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi Isparta'da Kız Öğrencinin Saldırısı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
