Emekli Albay Tamer Gönül'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Emekli Albay Tamer Gönül'ün Cenazesi Defnedildi

Emekli Albay Tamer Gönül\'ün Cenazesi Defnedildi

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Tamer Gönül, İzmit'te toprağa verildi.

24.12.2024 15:20
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Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden sorumlu pilot ve emekli albay Tamer Gönül'ün cenazesi, memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

Menteşe ilçesinde, önceki gün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden sorumlu pilot Gönül'ün cenazesi, Kent Mezarlığı morgundan alınarak Akarca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınıp dua edilmesinin ardından Gönül'ün cenazesi, Fevziye Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreninde Tamer Gönül'ün eşi Büşra, oğlu Batuhan, babası Metin ve kardeşi Taner Gönül taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından emekli albay Tamer Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konularak tören mangası eşliğinde bir süre taşındı. Gönül'ün cenazesi, daha sonra Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Gönül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve vatandaşlar katıldı.

"Herkes tarafından sevilen biriydi"

Gönül'ün arkadaşı emekli albay Murat Çevik, gazetecilere, Deniz Kuvvetleri'nde 30 yıldan fazla pilotluk yaptıklarını belirterek, Gönül'ün emekli olduktan Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Gönül'ün herkes tarafından sevilen, uçuşları beğenilen biri olduğunu anlatan Çevik, "Vahim kaza oldu. Tam sonuçlarını bilemiyoruz ama daha sonra değerlendirmesini yapacağız. Başımız sağ olsun." dedi.

Muğla'da 22 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekli Albay Tamer Gönül'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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