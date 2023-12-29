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Emekli asker derneklerinden terör saldırılarına tepki - Son Dakika
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Emekli asker derneklerinden terör saldırılarına tepki

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Emekli Uzman Çavuşlar Derneği üyeleri, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıları protesto etti.

Emekli asker derneklerinden terör saldırılarına tepki
29.12.2023 - 16:44,  Güncelleme: 17:23
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ANKARA'da emekli askerler, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker için basın açıklaması yaptı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır" dedi. TESUD, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan 12 askerle ilgili Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi. Grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan attı.

Grup adına açıklamayı, TESUD Genel Başkanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş yaptı. Karakuş, 12 askerin şehit edildiği saldırıları lanetlediklerini belirtti. Türk milletinin güvenliği için zor şartlarda görev yapan askerlerden vatanın minnettar olduğunu söyleyen Karakuş, "Ayağınıza taş değmesin. Bizler bu kutsal görevi sizlere devretmiş emekli silah arkadaşlarınız olarak duyuruyoruz ki her göreve hazır ve talibiz. Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir. Şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu topraklar, bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edinilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilmez, refah gerçekleşmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına da inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: AA
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