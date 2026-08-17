Erdoğan'ın AB açıklaması: 'İlk kez bu kadar net' - Son Dakika
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Erdoğan'ın AB açıklaması: 'İlk kez bu kadar net'

Erdoğan\'ın AB açıklaması: \'İlk kez bu kadar net\'
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Emekli Büyükelçi Selim Yenel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye yönelik 'önceliğimiz değil' sözlerini değerlendirdi: Bilinenler ilk kez yalın dile getirildi, Türkiye Batı'nın parçası ve AB ile ilişkiler kopmadı, ancak üyelik olmayacağı anlaşılıyor.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Emekli Büyükelçi Selim Yenel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önceliklerinin AB olmadığı" yönündeki açıklamasıyla, bilinenlerin ilk kez yalın bir şekilde dile getirildiğini kaydetti. Yenel, "Batı'nın bir parçasıyız. AB ile ilişkimiz var, AB ile ilişkimizi koparmadık. Sadece üyelik olmayacağı anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli El Cezire televizyonuna 15 Ağustos'ta verdiği röportajda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili soru üzerine, "Avrupa, 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine AB'ye katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala almazlarsa ne ala. Bizim için önceliğimiz AB değil ama AB'ye söylüyoruz, kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz" ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği, AB Daimi Temsilciliği ve AB Bakanlığı'nda Bakanlık Müsteşarlığı yapan emekli Büyükelçi Selim Yenel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Yenel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz bu kadar uğraştık, bizi istemiyorlar, bizim önceliğimiz değil" ifadeleriyle ilk kez bu kadar net konuştuğunu belirterek, "Ama bir gerçeği ortaya koyuyor. Yani sonuçta bizim üye olacağımız yok, Avrupa da zaten bizi istemiyor. Ama ilk defa bu kadar net söylendi. Ama sonra bir şey daha söyledi, 'Avrupa kaybeder' dedi. Bilinenleri çok daha yalın bir şekilde ortaya koydu" dedi.

"AB İLE İLİŞKİLERİN ALTERNATİFİ VAR"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanması ve bu açıklamanın zamanlaması bağlamında Türkiye'nin yönünü denge politikası bağlamında Batı'dan Doğu'ya mı çevirdiği yönündeki değerlendirmeye ilişkin Yenel, öyle bir şey olmadığını, Türkiye'nin hala NATO üyesi olduğunu kaydetti.

Yenel, "Batı'nın bir parçasıyız. AB ile ilişkimiz var, AB ile ilişkimizi koparmadık. Sadece üyelik olmayacağı anlaşılıyor. Gümrük Birliği'nde zorluklar çıkarıyorlar, vize muafiyetinde de sorunlar var. Kıbrıs meselesi var, Kıbrıs'ın da çözüleceği yok. Dolayısıyla bir gerçeği ortaya koymuş oldu" diye konuştu.

AB-Türkiye lişkilerinin üyelik odaklı değil ama başka türlü mü ilerleyeceği sorusu üzerine, "AB'nin alternatifi değil, AB ile ilişkilerin alternatifi var. Üyelik dışında başka tür bir ilişki içine gireceğiz, ki zaten fiilen öyle. O yüzden bu gerçeği ortaya koymuş oldu bence" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'ın AB açıklaması: 'İlk kez bu kadar net' - Son Dakika

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