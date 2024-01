Emekli-Sen üyelerinden \'zam\' açıklaması

ANKARA Ulus'ta toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, basın açıklaması yaparak, emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesini istedi.

DİSK'e bağlı Emekli-Sen tarafından Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in de katıldığı eylemde emekliler; "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Gelirde adalet, vergide adalet" sloganları attı. Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, "En düşük emekli maaşı, yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlensin. İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Haklı taleplerimiz, biz emeklilerin temsilcileri ile masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilsin. Hazine katkılarınız, resmi enflasyon oranlarınız, üç-beş puanlık refah paylarınız hükümsüzdür. Ekonomik büyümeden pay; insan onuruna yakışır bir emeklilik yaşamı için buradayız" dedi. CHP'li Taşcıer ise 11 milyon emeklinin 6 milyonunun ya ikinci bir işte çalıştığını ya da ikinci bir iş arayışında olduğunu belirterek, "Her seferinde 'bizi kıskanıyor' dedikleri Avrupa'nın emeklileri ne yapıyor; gelip bu ülkenin 5 yıldızlı otellerine tatil yaparken bizim emeklilerimiz o otelin mutfağında patates soyuyor, yukarıda çarşaf topluyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Emekliler yıllarca prim ödediler, bu ülke için çalıştılar. Haklarını istiyorlar, bir lütuf değil. Bugün emeklilerin aldığı aylık bir sosyal yardım niteliğinde; çünkü bu iktidar, emeklileri bu ülkenin üzerine bir yük olarak görüyor. Biz CHP olarak emeklilerin yaşadığı bu adaletsizliği reddediyoruz ve bir an önce bu ülkenin zenginliğinden hak ettikleri payı adil bir şekilde alsınlar istiyoruz" diye konuştu. (DHA)