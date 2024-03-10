Emekliler Kartal ve Gebze'den Seslendi: Emekliye Yaşam Hakkı Yoksa İktidara Oy Moy Yok

Güncel

HAKAN KAYA

İstanbul Emekliler ve EYT'liler Birliği İstanbul Kartal'dan, Birleşik Emekliler Sendikası da Kocaeli Gebze'den iktidara seslendi, "Emekliye yaşam hakkı yoksa iktidara oy moy yok" mesajı verdi, "Emeklilerin ahını aldınız, hayatlarımızı, umutlarımızı çaldınız, sandıkta hesap vereceksiniz" dedi.

İstanbul Emekliler ve EYT'liler Birliği Kartal'da basın açıklaması yaptı. "Emeklilerin ahını aldınız, hayatlarımızı, umutlarımızı çaldınız, sandıkta hesap vereceksiniz" mesajı veren emeklilerin açıklamasından başlıklar şöyle:

" Açlık yoksulluk sınırının ve hatta asgari ücretin de altındaki 10 bin liralık emekli maaşıyla yaşamaya mahkum edilen milyonlarca emekli bırakın insanca yaşamayı, artık günlük geçimini bile karşılayamıyor, düpedüz hayatta kalma mücadelesi veriyor.

EMEKLİNİN MUTFAĞI ALEV ALEV YANIYOR

Çarşıda, pazarda ve markette zamlar yağmur gibi yağıyor. Ev kiraları ve temel gıda fiyatları her gün artıyor. Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları ödenemiyor. Emeklinin mutfağı alev alev yanıyor. Günlük gıda harcamalarını Tüketici Kredisi ve Kredi Kartıyla karşılamak zorunda kalan emekliler, banka kuyruklarında ömür tüketiyor.

Yaşlılığında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması gerekirken; ilerlemiş yaşlarına ve hastalıklarına rağmen hala çalışmaya veya iş aramaya devam ediyor. Emekliler böylesine ağır ve zor şartlar altında yaşama savaşı verirken; siyasi iktidar, devlet bütçesinden karşıladığı üçer beşer maaş ve huzur hakkı ödemeleriyle yandaşlarına, dost ve akrabalarına ulufe dağıtıyor.

EMEKLİLERİN UMUTLARI SEÇİM MALZEMESİ

İnsanca yaşanacak maaş isteyen milyonlarca emekliye sıra geldiğinde ise; '2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Bütçe imkanlarını araştırıyoruz, biraz daha sabredin. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayında emekli maaşlarını eşitleyeceğiz. Emeklilerimizin sabır, dua ve desteği ile bu işin üstesinden geleceğiz inşallah' diyerek, emeklilerin umutlarını ve hayallerini seçim malzemesi olarak kullanmak istiyor. Oysa görünen köy kılavuz istemez. Rakamlar ve gerçekler ortada. Lafla peynir gemisi yürümüyor Boş laflarla karın doymuyor.

"SADAKA İSTEMİYORUZ "

Biz emekliler yıllarca çalıştık, ürettik ve emekliliğimizde insanca yaşayabilmek için devlete prim ve vergi ödedik. Sizden sadaka istemiyoruz. Maaş ve ücretlerimizden yıllar boyunca kesilen ve işletilen primlerimizin karşılığını istiyoruz. Emeğimizin ve alınterimizin karşılığında insanca yaşamak hakkımız değil mi?

EMEKLİLERİN AHINI ALDINIZ, HAYATLARIMIZI VE UMUTLARIMIZI ÇALDINIZ, HESAP VERECEKSİNİZ!

Ey iktidar sahipleri; emeklilerin hakkını gasbediyorsunuz, ahını alıyorsunuz. Emeklilere saygı gösterin. Lüks ve şatafat içinde yaşayan bir avuç vurguncuyu türlü oyunlarla durmadan zenginleştirirken; yerli ve yabancı büyük tefeci bankerlerin borçlarını kesintisiz öderken, milyonlarca emekliyi açlığa mahküm ediyorsunuz. Emeklilerin hayatlarını ve umutlarını çaldınız. Tarih şahittir. Emeklilere olan düşmanlığınızın hesabını 31 Martta vereceksiniz. Emekliler sizden hesap soracak. Artık yeter! Tefecilere daha fazla borçlanmayın. Bu politikadan derhal vazgeçin. Bahane üretmeyin, kaynak yaratın. Büyük banka ve holding sahibi zenginlere aktardığınız kaynakların bir kısmını emeklilere yönlendirin.

Zevk ve sefa içinde yaşayan büyük zenginlerden ve dolar milyarderlerinden servet vergisi alın. Geçimini sağlayamaz duruma düşürdüğünüz emeklilere verin. Emeklilerin ve halkın mutfak harcamalarını değil, hükümetin harcamalarını kısıtlayın. Makam aracı saltanatına ve kamu kaynaklarının israfına son verin. Devlet bütçesini ve Maliye Hazinesini, dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç holding patronu ve müteahhit için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcayın.

HÜKÜMETE VE TBMM'NE SESLENİYORUZ: "İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Halen 10 bin lira olarak ödenmekte olan en düşük emekli maaşı başta olmak üzere tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıkları; Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde otuz fazlasıyla 22 bin 100 lira kök maaşına çekilsin ve üzerine 12 bin lira seyyanen ek zam yapılsın. İntibak Yasası acilen çıkarılsın. Aylık Bağlama Oranı yeniden yüzde 70'e yükseltilsin.

3 Mart 2023 tarih ve 7438 sayılı EYT kanununa rağmen hala emekli olamayan EYT'li emekçilerin yaşadığı mağduriyetlerin tamamen ortadan kaldırılması için, eksik bırakılan tüm hakları kapsayacak şekilde EYT Kanunu yeniden düzenlensin. Bağ-Kur kapsamı altında, tescil, prim eşitleme ve ihya mağduriyetleri giderilsin. Staj süreleri ve çıraklık sigortası SGK başlangıcı sayılsın. Mevcut emeklilik sistemi ülkemiz şartlarına uygun değildir. Mezarda Emeklilik istemiyoruz. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı düşürülsün. Ağır işlerde çalışanlara yıpranma payı ve erken emeklilik hakkı tanınsın.

Tüm emeklilerle dul ve yetim aylığı alanlara, yılda dört defa asgari ücret tutarında ikramiye ödensin. İkramiye ödemelerinde, çalışan emekli, çalışmayan emekli, özel sandık emeklisi şeklindeki ayrımcı, adaletsiz ve haksız uygulamaya derhal son verilsin. Bankalar Kanununda yer alan 58. Madde acilen değiştirilerek, "TBMM'de Ek Torba yasa teklifi ile "Özel sandık emeklileri de ikramiye ödemelerinden yararlanır" şeklinde kanuna ilave edilsin. Emekli maaşlarının, TÜİK'in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre, hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına son verilsin. Emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, "Emekli Sendikaları Kanunu" çıkarılsın.

Herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir sağlık hizmeti ilkesine göre, emekli maaşlarından yapılan tüm sağlık kesintileri iptal edilsin. Konut sahibi olmayan emeklilere TOKİ tarafından sosyal konut projeleri hayata geçirilsin. Ülkenin gelişme hızından emeklilere % 100 pay verilsin.Emeklilere hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı vatandaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında 4a, 4b ve 4c olarak ayrıştırılan işçi, memur, esnaf ve çiftçi emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarındaki eşitsizlik ve adaletsizlik giderilsin

YEREL YÖNETİMLERDEN TALEPLERİMİZ

Her ilçede emekliler için lokal ya da sosyal tesisler açılsın. En düşük emekli maaşıyla hayatını idame ettiremeyen emeklilerle, dul ve yetimlerine nakit, yakacak ve gıda desteği verilsin. Su ve doğalgaz faturalarında emeklilere indirim uygulansın. Tüm emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlansın

16 Milyon Emeklinin enflasyon karşısında alım gücü kamadı Emekli aldığı maaşla bırakın geçinmeyi yaşayamıyoruz.

16 MİLYON EMEKLİNİN KARNI YALANA TOK SABRETMEK İÇİNSE AÇ

AKP iktidara gelmeden önce emeklinin orta sınıf vatandaş olduğunu ancak son yıllarda dilencilik yapar hale geldiğini belirten Birleşik Emekliler Sendikası ise Kocaeli Gebze'de yaptığı açıklamada şu başlıkların altını çizdi:

"İktidar ise Yerel seçimler öncesi Emeklilere hergün yeni bir yalan söylüyor. 16 Milyon Emekli aç olabiliriz ancak 22 yıllık AKP iktidarı döneminde yalanlara karnımız doydu.

Hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Milyon Emeklinin aklıyla alay ederek 2024 yılı Milli gelirden kişi başı düşen pay 13.100$ dediler bu oran Türk lirası olarak karşılığı 411 bin TL bu oranı 12 aya böldüğümüzde milli gelirden bir kişiye düşen pay 34.250 TL oyasa ki emeklinin eline geçen hazine yardımı ile birlikte eline geçen tutar 10 bin TL. Peki iktidar doğru söylüyorsa emeklinin eline geçmesi gereken 24.250 TL nerede? Biz emeklilerin alması gereken bu fark kimlere veriliyor?

1. Köprülere araç geçiş garantisine mi?

2. Şehir hastanelerine verilen hasta garantisine mi?

3. Havaalanlarına verilen yolcu garantisine mi?

4. Mütahitlerin silinen vergi aflarına mı?

5. Milyonlarca Mülteciye mi?

6. Günlük harcama gideri 3.500 emekli maaşına denk olan sarayın giderlerine mi?

Yine AKP genel başkanı biz iktidara geldiğimizde 'emekli maaşını 66 TL'den aldık 10.000 TL'ye çıkardık' dedi. Biz de 16 Milyon Emekli adına soruyoruz?

1. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 66 TL değil, 276 TL idi.

2. Asgari ücret AKP iktidara geldiğinde 184 TL endüşük emekli maaşı asgari ücretin %150 fazlası 276 TL idi.

3. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı ile 1.100 adet ekmek alıyordu, bugün 1.000 ekmek alınıyor.

4. AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı ile yaklaşık 13 adet çeyrek altın alıyordu, bugün 3 adet çeyrek altın bile almıyor.

5. AKP iktidara geldiğinde emekli tazminatımızla başımızı sokacak bir ev alabiliyrduk bugün emekli tazminatımız ile bir yıllık kiramızı bile karşılayamıyoruz.

6. AKP iktidara gelmeden önce emekli orta sınıf vatandaş iken bugün dilencilik yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 22 yıldır her genel ve yerel seçimler öncesi olduğu gibi sabredin diyor. Biz 16 Milyon emeklinin karnı yalana Tok sabretmek içinse Aç. Biz emeklileri yok sayanları görmezden gelenleri bizlerde 31 Mart'ta sandıkta mühürü elimize aldıdığımızda oy pusulasında görmezden geleceğiz. Artık yeter biz Emekliler yalanlar ve vaatler değil icraat istiyoruz Emekliye yaşam hakkı yoksa Emekliden iktidara oy moy yok"