Emekliler Yağmur Altında Ücretsiz Çorba Kuyruğunda: "Emekli Diye Bir Şey Kalmadı Ki. Herkes Bitti.

16.01.2026 12:37  Güncelleme: 13:28
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine tepkiler sürerken, emekliler sabahın erken saatlerinde yağmur altında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus'ta ücretsiz dağıttığı çorba için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşadıkları sıkıntıları dile getiren bir emekli vatandaş, "Emekli diye bir şey kalmadı ki. Herkes bitti. Yani bugün emekliyim deyip de geçinebilen varsa gelsin benim yanıma bir de benimle konuşsun" dedi.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Yasin KABADAYI

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler Genel Kurul sürecine çevrildi. Teklifin, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde milyonlarca emekliye en düşük aylık olan 20 bin lira ödenecek.

Emekli aylıklarına ilişkin düzenleme kamuoyunda tepkilere neden olurken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok semtinde her gün saat 07.00'de dağıtımına başladığı ücretsiz çorba vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çorba dağıtımından günlük ortalama 7 bin 500 kişi yararlanıyor

Çorba dağıtımı ABB'nin gezici araçlarıyla her gün 07.00-08.00'de Gülhane Hastanesi, GATA, Bilkent Şehir Hastanesi, Hacettepe Hastanesi, Ulus Metro, Kızılay Metro, Macunköy Metro, Dikimevi Postane önü, İvedik Sanaayi Bölgesi(Teknopark Önü), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Beytepe Otobüs Durağı, Gökkuşağı Çorba Evi (Sabit noktadan dağıtım), Toptancı Hali olmak üzere 14 farklı noktada yapılıyor. Dağıtımdan günlük ortalama 7 bin 500, yıllık 1 milyon 750 bin kişi yararlanıyor.

Ulus Meydanı'nda kurulan çorba dağıtım standında sabahın erken saatlerinde, yağışlı ve soğuk havaya rağmen metrelerce kuyruk oluştu. Çorba ikramından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan çorba kuyruğundaki vatandaşlar, ekonomik koşullardan ve emekli maaşlarının yetersizliğinden dert yandı.

Bir vatandaş emekli maaşının sadece kiraya gittiğini belirterek, "Tekrar çalışmak zorundayız. İkinci iş yapıyoruz. İşte onunla da geçinmeye çalışıyoruz. Kıt kanaat. Çorba güzel oluyor. Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kuyruktaki vatandaşlardan bazıları mikrofona konuşmaktan çekinirken bir vatandaş da, "Vallahi bir şeyler söylemek istemiyorum da. Söylenecek çok şey var da söylenemiyor" ifadelerini kullandı.

"Hayat şartları iyice zorlaştı"

Geçinme şartlarının çok zor olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Geçinsek burada ne işimiz var? Çorba için sabah yağmurda bekliyoruz. Hayat şartları iyice zorlaştı. Emekliler için zam yapacaklardı, o da olmadı. 20 bin lirada kaldı. Bugün yağmur dolayısıyla sıra az; normalde daha çok sıra oluyor. Ama mecbur geliyor insanlar, ne yapacaklar? Artmayan bir şey yok ki. Şartlar çok zor. Gidişat aşağı doğru, gidiyoruz bakalım. Yuvarlanıp gidiyoruz aşağı doğru, tepetaklak. Umut hiç yok. Ama ne yapacağız? İnşallah düzelir diyelim" diye konuştu.

"Kim gelirse gelsin bu enkazı kaldıracağını zannetmiyorum"

Emekli aylığının hesaplanma sisteminden şikayet eden bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Babam emekli oldu. Diğer emeklilere göre fazla alması lazım. Gidip onun maaşını düşürüyor. Diğer emeklinin maaşına veriyor. Yani sistem hep yanlış yönetiliyor. İnsanları farklı şekilde kandırıyorlar. Araba fiyatları, ev fiyatları, enflasyon olsun, işsizlik zaten yani insanlar zor şekilde çalışıyor. Yani kimse kimseye şu devirde bedava para da vermiyor. Bakanlara git, milletvekillerine git, aldığı paraya bak. Bir de git şu asgari ücretlinin aldığı paraya bak. Bu adam nasıl geçinecek? Yani durumumuz kötü. Ekonomi o kadar kötü ki her yere borçlanmışız. Kim gelirse gelsin bu enkazı kaldıracağını zannetmiyorum."

"Ali Babacan gelmediği müddetçe bu ekonomi düzelmez"

Bir başka vatandaş da ekonominin kötü olduğunu belirterek, "Ekonomi şu anda iyi değil. Bu ekonominin başındaki adam düzeltemiyor. Ali Babacan'ın zamanında çok güzeldi. Ali Babacan gelmediği müddetçe bu ekonomi düzelmez. İyi kişilerin çalışması lazım. Pahalılık var. Kimse geçinemiyor. Herkes bu hükümeti seviyor, çalışıyor ama pahalılık olunca iş değişiyor" dedi.

"Gözlerime bakarsanız anlarsınız çaresizliğin ne olduğunu"

Emekli bir vatandaş yaşadıkları güçlüklere işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir hükümet şu ekmeğe muhtaç ettiyse, çorbayı da bu sabahta yağmurun altında bu vatandaşlar arıyor ise ekonomi bozuk. Başındaki adamların bunu düşünmesi lazım. Bu cepten çalmaktır, bu resmen hırsızlıktır. Hırsızlığın adı da budur. Ekmeğimi çalıyorlar. Allah razı olsun Belediye Başkanından. Emekli diye bir şey kalmadı ki. Herkes bitti. Yani bugün emekliyim deyip de geçinebilen varsa gelsin benim yanıma bir de benimle konuşsun. Bu insanlara yazık günah. Bugün haberleri seyredin de bir görün insanlar konuşamıyor. İçinden ağlıyor, içinden konuşuyor, içinden küfür ediyor, içinden hakaret ediyor. Gözlerime bakarsanız anlarsınız çaresizliğin ne olduğunu. Emekliyim çalışmayı istemem. Yazıktır, günahtır. İnsanların düştüğü hal bu.

Parmağımda yüzüğüm yok. Geçim sıkıntısı nedeniyle boşandım. Onlar bir yüzükle geldi, gemiciklerin sahibi oldu. Amerika'da villaların, çiftliklerin sahibi oldu. Hükümetin ortaklarının hepsinin fabrikası var, 10 tane, 15 tane arabası var. Benim çoluğum çocuğum niye işe giremedi? Mecburum ben şunu belediyeden almaya. Sabahın köründe buradasınız. Niye buradasınız? Geçinmek için. Bende bu ekmeği kazanabilmek, çocuğumu okutabilmek için buradayım. Ama devlet elini cebinden bir türlü çekmiyor."

"Emekliye verilen maaşlar çok komik rakamlar"

Bir diğer emekli vatandaş, enflasyona karşı direnemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda enflasyon çok yüksek. Gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi burada çorba dağıtıyor. İnsanlar şu anda enflasyona karşı direnemiyor. Emekliye verilen maaşlar çok komik rakamlar. Biz yıllarca çalışıyoruz. Yıllarca emek harcıyoruz. Bu duruma karşı aldığımız maaşlarla emekli olduğumuzda geçinemiyoruz. Şu anda ekonomi çok kötü ama farklı kanallarda, farklı yerlerde yansıtılanlar tamamen farklı. Herkes geçim için, mücadele için çalışmaya çalışıyor. Elinizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama durum bu. Hani her şey güzel olacak diyelim."

Bir başka vatandaş da enflasyonun acilen düzelmesi gerektiğini ifade ederek, "Günümüzdeki bu pahalılığın, enflasyonun acil bir şekilde düzelmesi gerekiyor. Bu şekilde emekçi kesim bazı şeylerden mahrum kalıyor ve mağduriyete düşebiliyor. Denildiği gibi simit, poğaça fiyatları bugün çok pahalı; herhangi bir mekanda sabah kahvaltı fiyatları da öyle. Asgari ücretin günlük bölümü bu şeyleri karşılamıyor. O yüzden Mansur Başkanımıza, bize böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

