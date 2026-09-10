EMEP\'li Karaca, 61 çocuk işçi ölümünü soru önergesiyle TBMM\'ye taşıdı

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Hatay Samandağ'da MESEM kapsamında oto tamirhanesinde çırak olarak çalıştırılan 13 yaşındaki Tunç Çam'ın ve Düzce Akçakoca'da fındık hasadında traktör altında kalarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe'nin ölümlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, hayatını yitiren çocuk işçileri konusunu TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, 8 Eylül 2026'da Hatay'ın Samandağ ilçesinde MESEM kapsamında oto tamirhanesinde çırak olarak çalıştırılan 13 yaşındaki Tunç Çam'ın, motor bölümünde meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdiğini, aynı gün Düzce Akçakoca'da 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe'nin, fındık hasadında traktör altında kalarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Karaca, iki çocuğun ölümüyle birlikte 2026 yılının 9 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuk işçi sayısının 61'e ulaştığını öne sürdü.

"DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR FABRİKALARA SÜRÜLÜYOR"

Okulların açılmasına sayılı günler kala yüz binlerce çocuğun okul zili değil paydos zilini beklediğini ifade eden Karaca, sayısı milyonu bulan çocuk işçilerin devlet tarafından korunması gerekirken atölye ve fabrikalara "sürüldüğünü" savundu. Karaca, çocukların yoksulluğunun, çaresizliğinin "istihdam ve diploma garantisi" kılıfıyla istismar edildiğini ileri sürerek, çocukların haftada 6 gün, en az bir yetişkin kadar ağır koşullarda ve asgari ücretin en fazla yarısı kadar ücretlerle çalıştırıldığını kaydetti.

Karaca, "Çocuklar, kuralsız çalışmanın düzene dönüştüğü işyerlerinde cinayetlere kurban edilmektedir. Patronlara bedava işgücü sunmak uğruna, işçi ebeveynlerinden kesilerek işsizlik fonuna aktarılan paralarla çocuklara ücret ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

"HER ALAN SERMAYEDARLARLA PLANLANIYOR"

Açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) mesleki ve teknik eğitim adı altında sermayedarların taleplerinden oluşan bir dizi isteğin hedef olarak konulduğunu belirten Karaca, mesleki ve teknik eğitim müfredatından staj ve işbaşı eğitimi programlarına, çocukların MESEM'lere yönlendirilmesinden yapılacak protokollere kadar her alanın sermayedarlarla planlandığının gizlenmediğini kaydetti.

Karaca'nın önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle şu sorular yer aldı:

"-13 yaşındaki Tunç Çam'ın yaşamını yitirdiği oto tamirhanesi daha önce Bakanlığınız veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince denetlenmiş midir? Bu işyeri bir çocuğun çalışması için uygun bulunmuş mudur?

-MESEM uygulaması başladığı günden bu yana kaç çocuk iş kazası geçirmiş, kaç çocuk yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren ve yaralanan çocukların yaşlarına ve iş kollarına göre dağılımı nedir?

-MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetinde hayatını kaybeden çocukların ölümünden sorumlu olan kaç işveren hakkında sözleşme feshi, idari para cezası veya adli işlem uygulanmıştır?

-Çocuk işçiliğini meşrulaştıran ve patronlara bedava işgücü sağlayan MESEM uygulamalarını, artan çocuk ölümlerine rağmen sürdürmekte ısrar etme nedeniniz sermayedarların emirleri midir? MESEM'lerin kapatılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

-Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını da yanlarında çalıştırma ya da bulundurma zarureti göz önüne alındığında, 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe gibi ölümlerin yaşanmaması için Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır? Okul çağındaki mevsimlik işçi çocuklar hakkında ne tür planlarınız bulunmaktadır?

-Patronların talepleri doğrultusunda hazırlanan OVP ve mesleki eğitim protokolleri yerine; çocukların örgün eğitime devam etmesini sağlayacak burs ve kamusal destek programlarını artırmaya yönelik bir bütçe planlamanız bulunmakta mıdır?"