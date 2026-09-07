EMEP\'li Karaca, ötanazi talep eden vatandaş için TBMM\'ye soru önergesi sundu

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te asgari ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası bir vatandaşın, geçinemediğini belirterek Gaziantep Valiliği'nden ötanazi için yardım talep etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep'te asgari ücretle geçinmeye çalışan 3 çocuk babası bir yurttaşın geçinemediğini belirterek Gaziantep Valiliği'ne ötanazi için yardım talebinde bulunmasını TBMM gündemine gündemine taşıdı.

Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, babanın, mevcut ekonomik koşullarda insan onuruna yaraşır bir hayat süremediğini açıkça ifade ettiğini vurguladı.

"OVP, YOKSULLUK VE BASKI VAAT EDİYOR"

Yoksulluğun, çalışanları yaşamlarına son verme noktasına sürüklediğinin altını çizen Karaca, açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) da bu durumun göstergelerinden biri olduğunu aktardı. Programın "sermaye lehine güncellendiğini" öne süren Karaca, bu programın çalışanlara daha çok "yoksulluk ve baskı vaat ettiğini" savundu.

Karaca, açıklanan programda vatandaşlara en az 3 çocuk doğurmasının teşvik edildiğini belirterek, çocukların bütün sorumluluğunun sadece ebeveynlere yüklendiğini ifade etti.

MAHKEME KARARINA ATIFTA BULUNDU

Karaca, okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarına dikkati çekerek, "Açıklanan programda, okul çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarına yetemeyen bir babaya cevaben, devlet olarak sorumluluk alındığını gösteren tek bir söz bulunmamaktadır. Bilakis, çocukların okullarda ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek vermenin devletin önceliği olmadığını itiraf eden mahkeme kararlarını tekrar etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çocukların bakım yükünün aileler ve özellikle kadınların üzerinde bırakılmasına da değinen Karaca, kadın çalışanların üzerindeki çocuk bakım yükünü azaltacak ve kadınları güvenceli istihdama dahil edecek bir planın OVP'de bulunmadığına dikkati çekti.

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"-Gaziantep'te 3 çocuğuyla asgari ücretle geçinemediği için Valiliğe ötanazi dilekçesi vermek zorunda kalan işçinin yaşadığı bu tablo, iktidarınızın uyguladığı ekonomi programlarının bir başarısızlığı değil midir?

-Emekçileri insanca yaşamak yerine ötanazi talep edecek kadar derin bir çaresizliğe iten Orta Vadeli Program (OVP), yoksul halkı ve çocukları korumak yerine hangi sermaye gruplarının çıkarını gözeterek hazırlanmıştır?

-En az 3 çocuk yapılması yönünde çağrılar yapılırken, derinleşen yoksulluk nedeniyle çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yönelik planınız nedir?

-Okul çağındaki çocukların okullarda en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemeğe erişimi konusunda kamu bütçesinden bir pay ayrılmamasının gerekçesi nedir? OVP'de bu konuda neden bir plan bulunmamaktadır?

-Kadınların üzerindeki bakım yükünü alacak, kamusal kreş imkanlarını artıracak ve kadınlara güvenceli istihdam sağlayacak somut bir politika OVP kapsamında neden yer almamaktadır?

-Son 5 yılda Gaziantep başta olmak üzere Türkiye genelinde, geçim sıkıntısı ve derin yoksulluk nedeniyle yaşamına son veren veya intihar girişiminde bulunan yurttaş sayısı kaçtır?"