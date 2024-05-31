Emine Şenyaşar ve Ethem Sarısülük'ün annesi Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Şenyaşar ve Ethem Sarısülük'ün annesi Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine katıldı

Emine Şenyaşar ve Ethem Sarısülük\'ün annesi Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine katıldı

Şanlıurfa'da AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan tartışmada Şenyaşar ailesinden 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden 118 gün geçmesine rağmen adalet sağlanmadığı için Emine Şenyaşar ve oğlu DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine devam ediyor. Bugünkü nöbete, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük de katıldı. Emine Şenyaşar'ın iki talebi ise, eşi ve iki çocuğunun katillerinin adalet önüne çıkarılması ve tutuklu olan oğlunun serbest bırakılmasıdır. Haberde ayrıca, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Hüseyin Balaban'ın da Emine Şenyaşar'ın yanında olduklarını ve adaletin gerçekleşene kadar desteklerini sürdüreceklerini belirttikleri ifade edilmektedir.

31.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Emine Şenyaşar ve oğlu DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ferit Şenyaşar'ın Adalet Bakanlığı önündeki adalet nöbeti 118 gündür sürerken, bugünkü nöbete çok sayıda meslek örgütü ve İnsan Hakları Derneği'nin yanı sıra Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük de katıldı.

14 Haziran 2018'de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında Şenyaşar ailesi ile Yıldız'ın koruma ve yakınları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı. Eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'ın Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğü Adalet Nöbeti 118. gününde de devam etti.

Ailenin Adalet Bakanlığı önünde sürdürdüğü nöbete baro başkanları, hukuk meslek örgütleri, DEM Parti milletvekilleri, İnsan hakları dernekleri ve kurumlarının yanı sıra Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunu ile hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük katıldı.

Adalet Bakanlığı önünde konuşan Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar altı yıldır adalet istemelerine rağmen adaletin gelmediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Altı yıldır Türkiye'nin gündeminde olan bir adalet mücadelesi var ve Türkiye'nin gündeminde olan, adalet isteyen bir anne var. Altı yıldır mücadelemizi dayanışmayla sürdürüyoruz. Altı yıldır mücadelemiz ve cesaretimizi, haklılığımızdan alıyoruz ve altı yıldır gelmeyen bir adalet var. Eşi ve iki oğlu Suruç Devlet Hastanesi'nde katledilen anne altı yıldır adalet arıyor. 846 gün Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttu. 118 gündür şu an karşımızda bulunan Adalet Bakanı'nın önünde eylemini sürdürüyor."

"Annenin iki talebi var"

Saldırıda babasını ve iki kardeşini kaybeden DEM'li Şenyaşar annesi Emine Şenyaşar'ın iki talebi olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Birinci talebi devlet hastanesinde gözü önünde katledilen eşi ve iki çocuğu için adalet istiyor rehin tutulan bir oğlu var. Anne diyor ki 'hastanede insanlık suçunu işleyenler dışarıda geziyor ama benim bir oğlum altı yıldır tek kişilik hücreden tutuklu bulunuyor.' Anne tutuklu oğlunun serbest bırakılmasını istiyor. Bunun için de adil, bağımsız ve tarafsız bir yargılama istiyor. "

Anne Emine Şenyaşar Kürtçe yaptığı açıklamada altı yıldır tutuklu oğlu Fadıl Şenyaşar'ın tahliye edilmesini talep ederek şöyle şunları söyledi:

"Altı yıldır oturmuş 'çocuğumu bırakın' diyorum. Hastanede insanları keserek öldürdüklerini hiç gördünüz mü? İnsanların hastanede öldürülüp kayıtların saklandıklarını hiç gördünüz mü? Kamera kayıtlarını çıkarın. Çocuklarımın nasıl zulümle öldürüldüklerini ben de göreyim. Benim çocuklarım ne yapmıştı Erdoğan? Eğer benim çocuklarımın bir suçu varsa iki çocuğum kaldı onları da tutuklayın."

"Adalet gerçekleşene kadar ailenin yanında olmaya devam edeceğiz"

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel adalet gerçekleşene kadar ailenin yanında olacaklarını vurgulayarak açıklamasında şunları dile getirdi:

"Maalesef bu vahşet Urfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Ancak annenin 864 gün Urfa Adliyesi'nin önünde yapmış olduğu mücadeleyi çığlıklarına, duyarlı kamuoyu ve duyarlı hukukçular elbette ki karşılık verdiler. Ancak o çığlıkları maalesef yargı mensupları ve yargılamayı yürüten erk duymadı. Adaletin tecelli etmesi için adaletin gerçekleşmesi için bizler hukuk örgütleri olarak ilk günden itibaren Emine annenin yanında yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz, adalet gerçekleşene kadar."

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Hüseyin Balaban anne Emine Şenyaşar'ın talebinin duyulmasını gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi olarak, İnsan Hakları Derneği olarak Emine Şenyaşar annenin talebinin talebimiz olduğunu ifade etmek istiyorum.  Bugün ülkenin dört bir yanında anneler adalet arıyor. Emine Şenyaşar bir tek kendi evlatları için değil bu ülkenin vicdanı için, bu ülkede faili meçhuller için, gözaltında kayıplar için, yine İŞİD'in saldırılarında patlamalarda ölenler için adalet aradığını biliyoruz. Biz insan hakları derneği olarak şunu sormak istiyoruz. Bu ülkede katillerin serbest bırakılması yasal bir şey midir? Hastane odalarında yaralı insanların öldürülmesi serbest midir? Bunların katillerini milletvekili yapmak serbest midir? Adalet Bakanlığı ne zamana kadar polis panzerleri arkasında polis copların arkasında kendisini koruyacaktır. Bu ülkenin adalete ihtiyacı vardır. Bir an önce herkesin aklını başına devşirmesi gerekir. ve bu annenin çığlığını duyurması gerekir."

Kaynak: ANKA

İbrahim Halil Yıldız, Adalet Bakanlığı, Ethem Sarısülük, Ferit Şenyaşar, Milletvekili, DEM Parti, Şanlıurfa, Balaban, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Şenyaşar ve Ethem Sarısülük'ün annesi Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:21 Ciciş Kardeşler’den biri uçakta kabin memuruna saldırdı Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 20:21:08. #1.12#
SON DAKİKA: Emine Şenyaşar ve Ethem Sarısülük'ün annesi Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbetine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement