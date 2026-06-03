TBMM'den emniyet ve vergi düzenlemesi

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 24 maddelik kanun teklifiyle emniyet teşkilatında kadro oranları yeniden düzenlenirken, ticari plaka devirlerinde vergi istisnası getiriliyor. Teklif, elektronik tebligat sistemini kullanan mükelleflerin giriş ve çıkış şartları, akaryakıt ve LPG piyasasında vergi güvenliğini artıran tedbirler ile belediyelere taksitli taşınmaz satışı gibi çok sayıda düzenleme içeriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, 24 maddeden oluşan, Emniyet teşkilatındaki azami kadro oranlarının yeniden belirlenmesi, basın ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler, plakalara vergi istisnası getirilmesi, akaryakıt piyasasında vergi kaybının önlenmesi gibi konularda düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. Teklif, görüşmelerinin ardından yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

ELEKTRONİK TEBLİGATTA YASAL ÇERÇEVE BELİRLENİYOR

Komisyonda AK Parti tarafından verilen önergeyle teklife iki yeni madde eklendi. Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nda elektronik tebligat sistemine dahil olanların idareye yeniden başvuru yapmalarına gerek olmaksızın elektronik tebligat sistemini kullanmaya devam etmesi düzenlendi.

Bir diğer önergeyle kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, Vergi Usul Kanunu'nda elektronik tebligata ilişkin temel kurallar kanun seviyesinde yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre, kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler ile kayıt ve tescile tabi bazı motorlu araçların ilk iktisabında adına tescil yapılan kişi ve kuruluşlar elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Ayrıca elektronik tebligat sistemine giriş ve çıkış şartları ilk kez kanunda açıkça belirlenirken, yüzde 90 ve üzeri engelliler için zorunluluk öngörülmüyor. Düzenleme kapsamında 65 yaşını dolduranlar talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek, elektronik ortamda gönderilen tebligatlar ise muhatabına ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

EMNİYETTE KADRO ORANLARI YENİLENİYOR

Teklife göre, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden belirlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı on binde 25'ten on binde 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı on binde 34'ten on binde 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise on binde 93'ten on binde 300'e yükseltilecek.

Kanun teklifinde ayrıca, sağlık şartları nedeniyle polis okullarından ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla eğitimine devam ederek mezun olan personele yönelik düzenleme de yer aldı. Buna göre, daha sonra mahkeme kararları sonucu memurlukla ilişiği kesilen kişilerin, 6 ay içinde başvurmaları ve genel sağlık şartlarını taşımaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na açıktan atanabilmelerine imkan tanınacak.

ORMANLIK ALANLARDA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILABİLECEK

Orman Kanunu'nda yapılacak değişiklikle engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin belirli şartlarla ormanlık ve doğal alanlarda açılabilmesinin önü açılıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişikliklerle taksi esnafına yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Elektronik ücret toplama sistemi yerine zorunlu taksi mali cihazı kullanan taksiciler için "hasılat esaslı kazanç tespiti" usulünden yararlanma hakkı tanınacak. Ayrıca yürürlük tarihinden önce edinilmiş ticari taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Aynı plakaların devri Katma Değer Vergisi'nden de muaf olacak.

BASIN YAYIN İLKELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER GERİ ÇEKİLDİ

Teklifte basın alanına ilişkin dikkati çeken düzenlemeler de yer aldı. Basın İlan Kurumu mevzuatında yapılacak değişiklikle internet haber sitelerinin haber sayısı, kadro, içerik, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerinin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesine yönelik yasal altyapı oluşturulacak.

AK Parti'nin verdiği ve Komisyonda kabul edilen önergeyle, kanun teklifinin ilk halinde yer alan ve gazete, dergi ile internet haber sitelerine yönelik "basın yayın ilkeleri" düzenlemesi metinden çıkarıldı. Buna göre Basın İlan Kurumu'nun, basın yayın ilkelerine aykırılık gerekçesiyle resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulamasına imkan tanıyan hükümler, bu ilkelere ilişkin denetim ve yaptırım mekanizmaları ile internet haber sitelerinin okur sayısına yönelik yaptırımlar düzenlemeden çıkarıldı. Böylece madde, yalnızca kanunda öngörülen vasıf, ödev ve yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideleri düzenleyecek şekilde yeniden şekillendirildi.

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA TEMİNAT YETKİSİ ARTIRILIYOR

Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikle akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisi genişletiliyor. Mevcut durumda iki kat olan artırma yetkisi beş kata çıkarılıyor. Düzenlemenin sahte belge ve organize usulsüzlüklerle mücadele amacı taşıdığı kaydedildi.

Merkez Bankası Kanunu'na eklenen maddelerle banka personeline uygulanacak disiplin hükümleri ayrıntılı şekilde düzenleniyor. Disiplin cezaları, soruşturma usulleri, savunma hakkı ve itiraz süreçleri kanun düzeyine taşınıyor.

Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki değişiklikle 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrencilerin biletlerinden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor.

BELEDİYELERE TAKSİTLİ TAŞINMAZ SATIŞI İMKANI

Devlet İhale Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle belediye ve il özel idarelerine ait taşınmazların taksitle satışına imkan sağlanacak. Satış bedelinin yüzde 25'inin peşin ödenmesi şartıyla kalan kısmı iki yıl içinde 12 taksitle tahsil edilebilecek. Ayrıca geçici teminat oranının yüzde 3 ile yüzde 30 arasında belirlenebilmesine imkan sağlanacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor.

6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.

REKLAM KURULU'NUN ÜYE SAYISI ARTIRILIYOR

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle ise akaryakıt sektöründe "fatura ticareti" ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uygulanan lisans tedbirlerinin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi öngörüldü.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle ise Reklam Kurulu'nun üye sayısı 19'dan 23'e çıkarılıyor. Ayrıca kurulun inceleme ve denetim konularıyla doğrudan kesişen görev alanlarına sahip Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüklerinden birer genel müdür yardımcısı Reklam Kurulu'na üye olarak dahil edilecek.