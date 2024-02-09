Endonezya Büyükelçisi: Filistin Halkının Yanında Olacağız

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, "Daima Filistin halkının yanında olacağız. Kardeş olarak, Filistinli kardeşlerimiz için savaşmaktan bir santimetre bile geri adım atmayacağız." dedi.
Türkiye'deki görevine ocak ayında başlayan Büyükelçi Purnama, buradaki hayatını ve Endonezya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine anlattı.
Purnama, Türkiye'de büyükelçi olarak görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diplomat olarak, Ankara'da, ailesiyle yaşamayı "en iyi deneyim" şeklinde tanımladı.
Daha önce ABD'de görev aldığını kaydeden Purnama, "(Türkiye'de) Helal gıdaya kolaylıkla ulaşabiliyoruz, örneğin, ABD'deyken helal gıdaya ulaşmak bu kadar kolay değil, özellikle eşim için bu önemli bir detay. Ankara'yı ezan duyduğumuz için de çok seviyoruz." diye konuştu.
Purnama, Endonezya'nın Türkiye için kardeş ülke olduğunu, burada bunu daha yakından hissettiğini belirterek, "Türklerle tanıştığımda bunun gerçekten benim için harika bir deneyim olduğunu görüyorum." ifadesini kullandı.
Kalabalığı ve trafiğiyle bilinen Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Ankara'daki yaşamını karşılaştıran Purnama, Ankara'nın daha rahat bir şehir olduğunu ve ülkesindeki gibi trafik sorununa maruz kalmadığını aktardı.
Purnama, yaklaşık dört ayda 179'dan fazla görüşmeye, 67'den fazla iş dünyası hakkında toplantıya katıldığını, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya dahil olmak üzere birçok yeri ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyaret ettiği kentler arasında Nevşehir'in de yer aldığına dikkati çeken Purnama, Kapadokya'ya olan hayranlığını şöyle ifade etti:
"Kapadokya, benim en beğendiğim yerlerden biri, çok sayıda Endonezyalı burayı görmek istiyor. Kapadokya, Endonezya'da çok bilinen bir yer. Her yıl, 200 binden fazla Endonezyalı Türkiye'yi ziyaret ediyor, çoğunluğu Kapadokya'yı ziyaret ediyor. İkinci beğendiğim yer ise trafik olmasına rağmen İstanbul, çünkü Cakarta gibi. İstanbul tarihi bir yer, bu çok önemli."
Purnama, son dört ayda 17 şehri gezdiğini, görev süresi boyunca, Türkiye'nin 81 ilini ziyaret etmeye çalışacağını vurguladı.
Türk yemeklerini çok beğendiğini söyleyen Purnama, en çok, baharatlı olduğu için Adana kebabı sevdiğinin altını çizdi.
"Türkiye'deki misyonumun odak noktası ekonomi"
Büyükelçi Purnama, Türkiye'deki görevinin amacının, Endonezya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkinin, hem iki ülkenin halkları hem de İslam dünyası tarafından anlaşılması olduğunu kaydederek, "Dünyanın iki büyük Müslüman ülkesi olarak sorumluluğumuz halklarımızın ötesinde." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki misyonunun odak noktasının ekonomi olduğuna dikkati çeken Purnama, "Türkiye'deki misyonumda önceliğim olarak belirlediğim alanlardan biri, savunma sanayi, ikincisi enerji sektörü, üçüncüsü sağlık sektörü ve dördüncüsü inşaat veya altyapı." dedi.
Purnama, görev süresi sona erdiğinde bu dört alanda önemli adımların atılmasını dilediğini dile getirdi.
Öğrenciler ikili ilişkilerin geleceği
Son 5 yılda, Türkiye'ye eğitim almak için gelen öğrenci sayısında yüzde 500'ün üzerinde artış yaşandığını belirten Purnama, halihazırda 5 binden fazla Endonezyalı öğrencinin Türkiye'de farklı alanlarda eğitim aldığını anlattı. Purnama, söz konusu öğrencileri iki ülke ilişkilerinin "geleceği" olarak nitelendirerek, eğitimin öneminin gelecekteki ilişkiler için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Purnama, Endonezyalı öğrenciler Türkiye'ye gelip farklı alanlarda eğitim aldığı gibi Türk öğrencilerin de kardeş ülke Endonezya'da eğitim almasını görmeyi arzuladığına işaret etti.
Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Doğu bölgesinde ve Endonezya'nın da Güneydoğu Asya ve Hint Pasifik bölgesinde kilit oyuncu olduğunu söyleyen Purnama, bu iki ülkenin işbirliği yapmasının bölgesel ve küresel etkisinin olacağını belirtti.
???????Purnama, "En önemlisi bu, iki ülkenin halklarının arasındaki benzerliğin ilişkilerin geliştirilmesi yönünde kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Her zaman "Dost kara günde belli olur" yaklaşımının benimsendiğini dile getiren Büyükelçi, Türkiye'nin her zaman Endonezya'nın zor zamanlarında yanında olduğunu, Endonezya'nın da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde olduğu gibi Türkiye'nin her zaman yanında olduğunu hatırlattı.
Purnama, "Şunu çok iyi anladım, ne olursa olsun Türk halkı çok güçlü, bir durumla karşı karşıya kaldığında ondan kurtulacak ve daha güçlü hale gelecek." şeklinde konuştu.
İsrail-Filistin meselesi
İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Purnama, "Erkek kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz Filistin'de çok uzun süredir acı çekiyor. Yeter, yeter artık. İnsani tutarlılığımız, bu durumla yüzleşmek için tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
Purnama, insanlık için bu durumla yüzleşmek için tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Her zaman Filistin halkının yanında olacağız. Kardeş olarak Filistinli kardeşlerimiz için savaşmaktan asla bir santimetre bile geri adım atmayacağız." diye konuştu.
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Son Dakika › Güncel › Endonezya Büyükelçisi: Filistin Halkının Yanında Olacağız - Son Dakika
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