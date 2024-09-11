Yürüme Engelli Öğretmen Dalışa Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yürüme Engelli Öğretmen Dalışa Başladı

Yürüme Engelli Öğretmen Dalışa Başladı

Antalya'da çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay, yamaç paraşütü ve dalış gibi ekstrem sporlarla ilgileniyor. Kubilay, su altının gizemli dünyasını keşfetmek için dalış sporunu tercih ettiğini belirtti.

11.09.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da, 1 yaşında çocuk felci nedeniyle yürüme engelli kalan biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay (44), yamaç paraşütü yapıyor, su altına dalıyor. Ekstrem sporların hepsiyle ilgilendiğini belirten Kubilay, biyolog olduğu için su altının gizemli dünyasını hep merak ettiğini, dalış sporuyla bu merakını giderdiğini söyledi.

Antalya'da bir lisede biyoloji öğretmeni Zeynep Kubilay, 1 yaşında geçirdiği çocuk felci ile yürüme engelli kaldı. Üniversiteyi okuduktan sonra biyolog olan ve Gaziantep'te öğretmen olarak görev yapan Kubilay, tayininin Antalya'ya çıkmasıyla yüzme sporuyla da ilgilenmeye başladı. Kubilay, lisans aldıktan sonra 2013 yılında katıldığı kadınlar sırt üstü 100 metre yarışında Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı zamanda seslendirmeyle de uğraşan Kubilay, burada tanıştığı dalış eğitmeni hocasının tavsiyesi üzerine dalış yapmaya başladı. Ekstrem sporların hepsiyle ilgilendiğini belirten Zeynep Kubilay, biyolog olduğu için su altının gizemli dünyasını hep merak ettiğini, dalış sporu sayesinde bu dünya ile tanıştığını anlattı. Dalış sporunun kendisi için çok kolay olduğunu ifade eden Kubilay, yüzme sporunda derecesi olduğunu, dalış sporundan önce rafting, at binme ve yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini, birçok engelli olmayan insanın cesaret edemediği şeyleri yaptığını söyledi.

'DALMAK BENİM İÇİN ÇOK KOLAY'

1 yaşında çocuk felci sonucu yürüme engelli kalan Zeynep Kubilay "Aslında benim yüzme geçmişim var. Yüzme sporcusuydum lisanslı olarak, Seçkin Bey ve arkadaşlarıyla tanışınca da dalış sporunu denemek istedim. Tabii engelliler için dalış sporunu yapmak zor mudur, kolay mıdır bilemiyorum ama sağ olsunlar bu konuda beni cesaretlendirdiler. Ben de denedim dalışı, böyle başladı. Dalmak benim için kolay ama fiziksel engelliler için yollar ve binalar olmadığından buraya ulaşmak zor oluyor. Dalış yapmak düşünüldüğü kadar zor değil ve dünyanın en güzel şeylerinden biri. Aslında hep istediğim bir şeydi. Görüyordum, tabii filmlerde ya da belgesellerde. Su altında başka bir dünya var, ben aynı zamanda biyolog olduğum için çok ilgimi çeken konular bunlar. Dalış yapmayı, su altını keşfetmeyi her zaman çok istiyordum. Beni cesaretlendirince arkadaşlar denedim ve yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Dalış sporunu tüm engellilere önerdiğini belirten Zeynep Kubilay, "Bu tür ekstrem sporlar ve benzeri aktiviteler bende çok farklı duygular oluşturuyor. Sadece dalış sporuyla ilgilenmiyorum, rafting, yamaç paraşütü yapmış bir insanım. Ata da biniyorum, araç da kullanıyorum. Birçok engelli olmayan insanın cesaret edemediği şeyleri yapıyorum. Bunları yapabilmek ayrı bir öz güven veriyor. Hayatın bir parçası olduğunuzu, neler yapabileceğinizi hatırlarken başka insanlara da örnek olabiliyorsunuz. Öğrencilerimi, pek çok şeyi yapabileceklerine dair bu aktivitelerle cesaretlendirebiliyorum" dedi.

'SU ALTI EŞSİZ BİR DÜNYA'

Dalış eğitmeni Seçkin Çopur ise "Zeynep Hanım ile seslendirme kursuna gidiyorduk, orada tanıştık. Dalış eğitmeni olduğumdan bahsedince gelmek istedi. Daha önce lisanslı bir yüzücü olduğunu ve ekstrem sporlarla ilgilendiğini söyledi. Ben de dalış sporunu denemek isteyip, istemediğini sordum. Bana dalmak istediğini belirtti. Vücudunun belden üstünü gayet düzgün kullanabiliyor. Dalış yaparken belden aşağısının tutmaması engel değil. O dalışa girerken 2 eğitmen onunla dalışa giriyor. 1 kişi Zeynep Hanım'ın bacakları olurken, diğer eğitmen de önde kontrol ediyor. Su altı eşsiz bir dünya, insanı sakinleştiren ve tekrar hayata bağlayan bir yapısı var. Talihsiz bir olay yaşansa bile bu iyi bir şeyin başlangıcı olabilir. Ben sadece engelli vatandaşlarımızın değil, herkesin su altının büyülü dünyasıyla tanışmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Haber: Tunahan KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Dünya, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürüme Engelli Öğretmen Dalışa Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yürüme Engelli Öğretmen Dalışa Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement