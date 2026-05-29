Engelli Köpek Paytak Yeni Yuva Bekliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım altına alınan engelli köpek 'Paytak', sahiplenilmeyi bekliyor. Paytak'ın mahallenin maskotu olduğunu söyleyen veteriner hekim Osman Samsunlu, "Gerekli tedavilerini uyguladık ancak hala engelli bir şekilde hayatına devam ediyor. Ona sıcak bir yuva bulabilmek için sahiplendirme bölümüne aldık" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan yüzlerce engelli hayvandan biri olan 'Paytak' adlı köpek, sahiplenilmeyi bekliyor. Merkezde görev yapan veteriner hekim Osman Samsunlu, Paytak'ın hikayesinin hem dramatik hem de umut dolu olduğunu anlattı. Mahallesinde uzun yıllar yaşayan ve vatandaşların maskotu haline gelen Paytak'ın, ilerleyen yaşı ve bacağında bulunan engeli nedeniyle artık sokakta yaşamını sürdüremediğini belirten Samsunlu, vatandaşların duyarlılığı sayesinde merkeze getirildiğini söyledi.

'6 AYDIR YUVA ARIYORUZ'

Paytak'ın merkeze getirildikten sonra gerekli tedavilerinin uygulandığını ifade eden Samsunlu, "Paytak bize getirildiğinde sokakta yaşamını devam ettiremeyecek durumdaydı. Biz de bu canımıza yaklaşık 6 aydır yuva arıyoruz. Gerekli tedavilerini uyguladık ancak hala engelli bir şekilde hayatına devam ediyor. Ona sıcak bir yuva bulabilmek için sahiplendirme bölümüne aldık" dedi.

'ENGELLİ HAYVANLAR SOKAKTA AYNI ŞANSA SAHİP OLAMIYOR'

Engelli hayvanların sokakta yaşam mücadelesinin çok daha zor olduğuna dikkati çeken Samsunlu, sahiplendirmede bu hayvanlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Samsunlu, "Sokakta yaşayabilecek canlarla engelli canlılar arasında sokakta kalma konusunda çok büyük fark var. Gerek yemek ve su bulma konusunda gerek diğer canlılarla sosyalleşme alanlarında diğer hayvanlar kadar şanslı olamayabiliyorlar. Bazı imkanlara ulaşamayabiliyorlar. Bu yüzden engelli canların daha hızlı sahiplenilerek daha özel şartlarda bakılması gerekiyor" diye konuştu.

'YÜZLERCE CANIMIZ YUVA BEKLİYOR'

Merkezde Paytak gibi çok sayıda engelli hayvan bulunduğunu anlatan Samsunlu, "Diğer canlıları da kattığımız zaman burada binlerce canımız bulunuyor" dedi. Vatandaşlara sahiplendirme çağrısında bulunan Samsunlu, merkezde yaklaşık 1500 ile 2 bin kedi ve köpeğin sıcak yuva beklediğini belirterek, "Kedi ve köpeklerin hepsi sizleri bekliyor. Hepsinin sahiplendirilmesini istiyoruz. Hepsine sıcak bir yuva olalım. Vatandaşlarımızı hafta içi, hafta sonu fark etmeksizin 14.00 ile 16.00 saatleri arasında merkezimize bekliyoruz" dedi.