Engelli Yurttaşların Hayatını Kolaylaştırmak İçin Ortak Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
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Engelli Yurttaşların Hayatını Kolaylaştırmak İçin Ortak Çalışmalar Başlatıldı

Engelli Yurttaşların Hayatını Kolaylaştırmak İçin Ortak Çalışmalar Başlatıldı

Şehzadeler Belediye Meclisi ve Kent Konseyi, engelli yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ortak çalışma yapma kararı aldı. Toplantıda, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

14.01.2025 15:37  Güncelleme: 16:29
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(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu ile Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu, ilçede yaşayan engelli yurttaşların hayatını kolaylaştırmak için ortak yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı.

Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyesi Meclis üyeleri ile Şehzadeler Kent Konseyi Meclis Yürütme Kurulu üyeleri, engelli yurttaşlar için toplandı.

Şehzadeler Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda, Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, ilçede yaşayan tüm engelli grubundan yurttaşın yaşadığı sıkıntıları anlatarak çözümü için birlikte çalışma yapma önerisinde bulundu. Şehzadeler Belediye Meclisi Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonu üyesi Meclis üyeleri ise ilçede yaptıkları çalışmaları anlatarak, her alanda engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılabilecek tüm çalışmalarda iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Toplantı sonunda engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma tam katılımlarını sağlamak amacıyla, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi Engelli Meclisi'nin engelli örgütleri ile görüşerek birlikte ortak çalışma yapılması kararı alındı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Şehzadeler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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