Engin Arslan 14 Ay Sonra Ailesine Kavuştu

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Suriye'de tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan Engin Arslan, Manisa'daki ailesine kavuştu.

Geçen yıl ekim ayında Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki ailesinden Gazze'ye gitmek üzere ayrılan 30 yaşındaki Arslan, Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanarak Adra Hapishanesi'ne konuldu.

Ülkede 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye Milli Ordusu'nun hapishanedeki mahkumları serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan Arslan, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun girişimleriyle, Gaziantep'te babası Metin Arslan, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Erselvi tarafından karşılanarak ilçeye getirildi.

Memleketine ulaşan Arslan, evlerinin önünde annesi Sultan Arslan, kardeşleri ve akrabaları tarafından karşılandı.

Ailesiyle gözyaşları içinde gerçekleşen buluşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Arslan, 14 aylık esaretinde zorluklar ve işkenceler yaşadığını anlattı.

Hapishanede yeme içme ve hijyen sıkıntısı olduğunu ifade eden Arslan, "Aileme olan hasret beni zorladı, onlara ulaşamamak, haber verememek... Ağlamasınlar, yaşadığımı bilsinler istiyordum. Demir sopayla 3 kez işkence gördüm. Yere yatırıp dışarı çıkarıyor, dışarıda falakaya yatırıyorlar, ayaklara ve sırta vuruyorlardı. Koluna, kafana nereye denk gelirse... Kolu, burnu kırılan, kafası yarılanlar vardı." diye konuştu.

"Beraat kararı almama rağmen esaretim devam etti"

Suriye'de rejim güçlerine yakalanma anını anlatan Arslan, sınırı geçtikten sonra bir fırından alışveriş yapmak istediğini, Türk lirası uzattığında durumundan şüphelenen fırıncının kendisini ihbar ettiğini ve oraya gelen rejim güçlerince gözaltına alındığını dile getirdi.

Ajanlıkla suçlanıp cezaevine atıldığını, ardından mahkemeye çıkarıldığını ve beraat kararı almasına rağmen esaretinin devam ettiğini belirten Arslan, "Yerde battaniyenin üzerinde yatıyorduk, 45 kişilik koğuşta 95 kişi vardı. Üst üste yatanlar vardı. Küçük bir parça ekmek veriyorlardı. Pilav, iki kaşık yemek düşüyordu." ifadelerini kullandı.

Arslan, rejim karşıtı grupların cezaevine ulaşmasıyla serbest kaldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Silah seslerini duymaya başladık, cezaevinde 1000'e yakın erkek, 250'ye yakın da kadın vardı. Muhalifler gelince kadınlar tekbir getiriyordu. Kapılar kırılınca herkes çıkmaya başladı. 1000 kişi birden çıkınca koridorda bir izdiham yaşandı, 'Türkler buraya gelsin.' diye bir çağrı duydum. 6-7 kişi buluştuk, sonra Kilisli bir ağabey vardı. Dışarıda silah sesleri devam ediyordu. Muhalif birisi bize yardımcı oldu, bizi güvenli bir eve götürdü, oradaki ağabey sağ olsun bizi misafir etti."

Baba Metin Arslan ise oğluna kavuşma ümidini asla yitirmediğini, her akşam eşiyle evladı hakkında konuştuklarını belirterek, "Hiçbir zaman dönmeyeceğini düşünmedim." dedi.

Anne Sultan Arslan da oğluna kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.