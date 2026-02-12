Epstein Belgeleri: Black ve Lifetouch Bağlantısı Tartışılıyor

ABD'de "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin açıklanan belgelerde, okullara fotoğraf hizmeti veren Lifetouch'ın bağlı olduğu ana şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Leon Black'in isminin geçmesi sebebiyle Epstein ile bağlantısı tartışılıyor.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar, kamuoyuna yansıtılmaya devam ediyor.

ABD'de okullara fotoğraf hizmeti veren Lifetouch'ın bağlı olduğu ana şirketin eski CEO'su Black'in ismi de Epstein dosyalarında geçiyor, bu durum sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Belgelerde Black tarafından yapılmış birçok banka işlemi ve toplamda 8 binden fazla atıf olduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları, Lifetouch'ın çektiği fotoğrafların Epstein ve çevresi tarafından kötü amaçlarla kullanılmış olabileceğini vurguluyor.

Öte yandan Lifetouch şirketinden yapılan açıklamada, çekilen fotoğrafların hiçbir zaman üçüncü tarafla paylaşılmadığı bildirildi.

Epstein'in sahte pasaportu

Belgeler arasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sunumunda üzerinde Epstein'in fotoğrafı olan Avusturya pasaportu dikkati çekiyor.

Pasaportun 1982-1983 tarihlerinde kullanıldığı belirtilen belgelerde, bunun 2019'da Epstein'in kefaletle serbest kalması konusunda aleyhine kullanılan delillerden biri olduğu ifade edildi.

Pasaportun üzerindeki sahte ismin "Marius Robert Fortelni" olduğu ve ayrıca Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan damgalarının bulunduğu görülüyor.

Hindistan Petrol Bakanı Puri, Epstein ile görüşmüş

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, Epstein ile 3-4 kez bir araya geldiğini ancak herhangi bir yanlış yapmadığını savundu.

Hindustan Times'ın haberine göre Puri, görüşmelerin ABD'de Uluslararası Barış Enstitüsü (IPI) için çalışırken resmi heyetin parçası olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Epstein ile görüşmelerinin 2014-2017 yıllarında olduğunu ve toplamda üç veya dört kez görüştüklerini kaydeden Puri, "Epstein'in adasını ziyaret etmedim ve onun nasıl birisi olduğunu anladığımda temasımı kestim." ifadelerini kullandı.

NDTV'ye verdiği röportajda ise Puri, "Herhangi bir yanlış yapmadım ve görüşme talebinde bulunan Epstein oldu." dedi.

Öte yandan, Epstein'in 2014 yılında LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman'a gönderdiği e-postada Puri'den söz ettiği, Puri'nin de Hoffman'a yanıtında Epstein'in insan zevkinden şüphe duymadığını belirttiği ortaya çıktı.???????

Yale Üniversitesi, belgelerdeki profesöre yönelik inceleme başlattı

Belgeler arasında Epstein ile Yale Üniversitesinden Profesör David Gelernter arasında geçen yazışmalar, üniversite yönetimini harekete geçirdi.

Gelernter, Ekim 2011'de Epstein'e gönderdiği e-postada bir iş için önerdiği Yale öğrencisini "ufak tefek, güzel görünümlü sarışın" şeklinde tanımlıyor.

Üniversitenin öğrenci gazetesi Yale Daily News'ün haberine göre, yazışmaların gün yüzüne çıkmasının ardından Gelernter hakkında inceleme başlatıldı.

İnceleme tamamlanana kadar ders vermekten menedilen Gelernter'in, 4 Şubat'ta Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı'na gönderdiği e-postada ise Epstein ile yazışmalarını savunduğu ortaya çıktı.

Gelernter, e-postada Epstein'e önerdiği öğrenci hakkında, "Onu, beğeneceğini düşündüğüm bir iş için tavsiye ediyordum. Bir referans mektubuna gerçekten önem verdiğinizde olası patronun alışkanlıklarını göz önünde bulundurursunuz." ifadelerini kullandı.

Epstein'in "kızlara takıntılı" olduğunu belirten Gelernter, yazışmadaki tanımlamaları yapmamış olması halinde dahi Epstein'in sonradan söz konusu öğrencinin dış görünüşü hakkındaki detayları isteyeceğini savundu.

Gelernter, ayrıca 2009 ila 2015'te yoğun yazışma trafiğinin sürdürdüğü Epstein ile bağlantılarından da pişmanlık duymadığını belirtti.

İncelemenin başlatılmasından önce bilgisayar bilimleri alanında ders veren Gelernter, "Unabomber" adıyla bilinen Ted Kaczynski'nin 1993'te düzenlediği bombalı saldırılardan birinde yaralanmasıyla da tanınıyor.

Epstein'in FedEx hesabında 2024'te faaliyet görüldüğü iddiası

İrlanda merkezli "The Ditch" internet sitesinin haberine göre, Epstein'e ait FedEx hesabının 2024'te aktif olduğu iddia edildi.

Haberde, hesabın Epstein'in ölümünden sonra da gönderiler için kullanıldığı, adres defterinde "diplomatik meseleler için stratejik danışman" kabul edilen İsrailli askeri subay Danny Grossman'ın bulunduğu belirtildi. Ayrıca, iki yıldan kısa süre önce yapılan sevkiyatlardan birinin Epstein'in özel jetini işleten ancak artık faaliyette olmayan şirkete, 20 Mayıs 2024'te ise Georgia eyaletinin Kennesaw kentindeki Plan D'ye gönderildiği öne sürüldü.???????

Haberde, Plan D şirketinin Epstein'in özel jetini işletmek için kurulduğu ve şu anda feshedilmiş olduğu belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçim kampanyası sırasında bu jeti kullandığı bildirildi.

FedEx hesabında eski muhasebecisi Bella Klein'ın yöneticisi olarak listelendiği, Epstein'in ise hesap sahibi olarak yer aldığı ifade edildi.

Ayrıca, hesapta Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel ve ABD'li milyarder Les Wexner gibi tanınmış kişilerin adres ve iletişim bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.???????

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.