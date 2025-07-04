Erdem Bayazıt'ın Vefatından 17 Yıl Geçti

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan, Türk şiirinin önemli isimlerinden Erdem Bayazıt'ın vefatının ardından 17 yıl geçti.

Tam adı Adil Erdem Bayazıt olan Kahramanmaraşlı şair, 18 Aralık 1939'da dünyaya geldi.

İstiklal Ortaokulu ile Kahramanmaraş Lisesinde eğitim gören şair, öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başladı ve 1959'da başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etti.

Bayazıt, 1963'te Burdur'da vatani görevini yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydolarak buradan mezun oldu.

Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı

Daha sonra Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmenliği görevini üstlenen şair, Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesinde 1967-1972'de müdür olarak çalıştı.

Erdem Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliği, Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu memurluğu ve Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden usta kalem, Akabe Yayınları ile Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.

Akabe yayınlarının İstanbul'a taşınması kararıyla 1984'te yeniden memurluğa dönen şair, bir süre Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı.

Bayazıt, 1987'de TBMM'ye Kahramanmaraş milletvekili olarak girdi ve milletvekilliği sürecinde Milli Eğitim ve Çevre komisyonlarında görev aldı.

Bir süre sonra İstanbul'a yerleşen usta şair Erdem Bayazıt, akciğer kanseri sebebiyle 5 Temmuz 2008'de 69 yaşındayken İstanbul'da vefat etti.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı

Usta şair, sanatsal faaliyetlerinin yanında siyasal, sosyal ve kültürel birçok alanda entelektüel bir düşünce insanı olarak kendini gösterdi.

Henüz lise yıllarında arkadaşları Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören ile Hamle dergisini birkaç sayı çıkaran Erdem Bayazıt, yine Pakdil'in yayına hazırladığı mahalli Hizmet gazetesinde sanat ve edebiyat sayfası hazırladı.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Bayazıt'ın ilk şiirleri 1958'de Hamle dergisi ile Gençlik gazetesinin sanat ekinde, sonraki şiir ve yazıları ise Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim dergilerinde yayımlandı.

Bir süre Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik de yapan şair, Nuri Pakdil ve Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere Sezai Karakoç ile Fethi Gemuhluoğlu'ndan etkilendi.

Edebiyat çevrelerinde "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan ve Mavera dergisinin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten şairin "Sebeb Ey" isimli ilk şiir kitabı, 1972'de edebiyatseverlerle buluştu.

Bayazıt'ın, Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri büyük ilgi gördü.

Şiirde tarihi bir boyutun, fizik ötesine açılımın ve günlük hayatın yansımalarının görülmesi gerektiğini savunan Bayazıt, şiirlerinde modern hayatın karşısında oldu. Modern hayatın yozlaştırdığı, kendine dahi yabancılaştırdığı insana yaratılış gayesini hatırlatmak istedi.

Erdem Bayazıt, geçmiş İslami edebiyat birikimlerinden yararlanarak kendi şiir sesini yakaladı. Şiirlerinde şehir, tabiat, ölüm, aşk, sevgili, direniş gibi temaları öne çıkaran şair, bu kavramlar üzerinden yaşama dair düşüncelerini aktardı.

Son şiirlerinin yer aldığı "Risaleler" 1987'de yayınlandı

Şiirlerinde mesajı ön planda tutan, şiir anlayışını öncelikle Büyük Doğu ve Sezai Karakoç'la biçimlendiren şairin kaleme aldığı son şiirleri ise "Risaleler" adı ile 1987'de Akabe Yayınları tarafından kitaplaştırıldı.

Bazı şiirleri İngilizceye de çevrilen Erdem Bayazıt, 1981'de Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan ekiple, Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan'ı gezdi.

Şair Bayazıt, bu iki aylık gezi sonunda izlenimlerini topladığı "İpek yolundan Afganistan'a" adlı eseriyle 1983'te Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Basın Ödülü'nü kazandı. "Risaleler" ile 1988'de TYB tarafından şiir ödülüne değer görülen Bayazıt, yine TYB'nin düzenlediği "Türkçe'nin 5. Uluslararası Şiir Şöleni"nde Yahya Kemal adına verilen büyük ödülün sahibi oldu.