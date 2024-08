Erdoğan: Büyük Kongre süreci kapsamlı değişimin ana zemini olacak

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Türkiye'nin 23 yıllık eşsiz başarı hikayesinde AK Parti çatısı altında görev almış her bir kişinin emeğinin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun, bu kadroyla, burada olanlar ve olmayanlarla, ahirete irtihal etmiş nice arkadaşımızla birlikte çok büyük işler başardık. Türkiye'yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. 'Durmak yok yola devam' dedik, 'Her şey Türkiye için' dedik; hep beraber 23 yıl boyunca heyecanla, yılmadan, yorulmadan çalıştık. Hepimiz birer demokrasi neferi olarak milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Hiçbir zaman geri adım atmadık, milletin emanetini taşımak noktasında asla ve asla zafiyet göstermedik. Bugüne kadar milletimizin başını önüne eğdirmedik ve mahcup etmedik. İnşallah bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız. 23 yıldır olduğu gibi aynı aşkla, aynı şevkle, aynı azim ve kararlılıkla bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

Erdoğan, tarihin başarılara öncülük eden AK Parti'yi, AK Parti Teşkilatını, salonda bulunan kadroyu, 81 vilayetin tamamındaki on binlerce ismi hayırla yad edeceğine yürekten inandığını ifade ederek, "Her birinize emeğinizden, katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde bu harekete gönül vermiş, Türkiye'ye hizmet etmiş bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Yine bu vesileyle 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilere karşı direnirken meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime Türkiye Yüzyılı'nın inşasına sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez"

Partilerinin 23'üncü yıl dönümü sloganını "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı: AK Parti" olarak özellikle tercih ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, kendimizi 'kökü mazide gözü atide bir hareket' olarak tanımlıyoruz. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken, gözümüzü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyoruz. Türkiye'nin son çeyrek yüzyılına damga vurmanın gururunu yaşarken, gelecek asrını da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz. Bir defa şu gerçeğin çok net farkındayız: Türkiye, AK Parti sayesinde, 23 yılda çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı. Ülkemizdeki değişimle beraber toplum kesimlerinin siyaset kurumundan talepleri de farklılaşmaya başladı. Sadece ekonomiyle ilgili beklentilerde değil, hak ve özgürlükler alanında, kültürde, iş hayatında, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bunu görüyor ve doğru biçimde okumaya çalışıyoruz."

Erdoğan, zamanın ruhunun toplumu dönüştürürken, siyasal alanı yeni baştan tanımladığına ve alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorladığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dünyanın ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe, biz de buna uygun politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti'nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer; dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin merkezidir. Tüm renkleriyle, tüm farklıklarıyla 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız."

"Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz"

AK Parti'nin en önemli özelliğinin toplumu doğru analiz etmesi, değişimi, yenilenmeyi, kendini yeni durumlara adapte etmeyi başarması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyor; nerede eksiğimiz varsa, hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz. Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir 'vitrin yenilenmesi' olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. "

Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin kendilerine ayak bağı olmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve 'bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim' sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah, 2028 seçimlerinde de milletimiz, gayretimizi, samimiyetimizi, tecrübemizi takdir edecek hem o seçimde hem sonrasında emaneti yine bizlerin ehil ellerine teslim edecektir. Daha yapacak çok işimiz var, daha gidecek uzun bir yolumuz var. Allah'ın izni ve milletimizin tercihiyle inşallah daha uzun yıllar iktidarda olacağız, daha uzun yıllar siyasetin lider partisi olacağız ve daha uzun yıllar millete, memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazıyla rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor."

"Türkiye ve bu millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var"

AK Parti'nin milletin, millet ve memleket sevdalılarının partisi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye ve bu millet için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Kuruluşumuzdan itibaren hep saflarımızı genişletmeye gayret ettik. Dışlayarak, dışarıda bırakarak değil; kucaklayarak bugünlere geldik. Farklılıklarımızı büyütmek yerine müştereklerimizi artırmaya odaklandık. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olacak herkesle 'ortak değerler ve prensipler' etrafında buluşma idaremizi bugün de muhafaza ediyoruz. Millete hizmete talip olan, AK Parti'nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, inşallah bundan sonra da açık kalacaktır. Biraz sonra partimize katılacak arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basarken, kendilerine AK Parti ailesine 'hoş geldiniz' diyor, milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum."

(Sürecek)