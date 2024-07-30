Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Seremonisine Tepki: "İlk Fırsatta Papa'yı Arayacağım" - Son Dakika
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Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Seremonisine Tepki: "İlk Fırsatta Papa'yı Arayacağım"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış seremonisine tepki gösterdi. Erdoğan, “İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar; insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak, en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris’teki rezil sahne, sadece Katolik alemini, sadece Hristiyan dünyasını değil; en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu" dedi.

30.07.2024 19:31  Güncelleme: 20:14
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış seremonisine tepki gösterdi. Erdoğan, "İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar; insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak, en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini, sadece Hristiyan dünyasını değil; en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantının açılışında "Biz ne kadar sancılı olursa olsun, her meseleyi kendi arasında konuşan, kendi içinde özgürce tartışan, müzakere eden bir hareketiz" diyen Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi sonuçlarına kulaklarını tıkamadıklarını belirtti.

"Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz, ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz"

Seçim sonuçları sonrasında iç bünyelerinde gerekli adımları attıklarını belirten Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Kolay ve kolaycılığa kaçmadan, toptancı bir anlayışa tevessül etmeden, bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz. Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle bunlara aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz, ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Kardeşlik hukukumuza ve kardeşlik davamıza uygun bir şekilde partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Yorulan, yıpranan veya çeşitli nedenle görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine geçen ay yenilerini görevlendirdik.

"Kalbine dokunulmadık kimse bırakmama prensibiyle gece gündüz çalışacağız"

Biz, milletimizle irtibatımızı koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz müddetçe, o bunu yapmış, o bunu demiş, onun arkasında şunlar varmış, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz. AK Parti olarak, AK Partili kadrolar olarak, yapmamız gereken bellidir. Daha fazla gönül kazanacağız, daha fazla insanımıza ulaşacağız, milletin sofrasına daha fazla oturacağız. Sokakta, pazarda, çarşıda, kahvede, iyi ve kötü gününde vatandaşımızın her zaman yanında olacağız. Milletin dertlerine derman olmak, sorunlarına çözüm bulmak için samimi çaba harcayacağız. Kapısı çalınmadık, eli sıkılmadık, kalbine dokunulmadık kimse bırakmama prensibiyle gece gündüz çalışacağız. Unutmayalım, 'Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır' Bizim düsturumuz, yolumuzu aydınlatan fener işte budur değerli kardeşlerim.

"Belediye başkanlığı sadece günlük rutinin takip edilerek yapılacak bir vazife değildir"

İl başkanlığı, il binasının dört duvarı arasına sıkışıp kalınarak yerine getirilecek bir görev değildir. Belediye başkanlığı sadece günlük rutinin takip edilerek yapılacak bir vazife değildir. AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet mücadelesine girmiş her bir kardeşim, sahada olmak, milletle iç içe olmak mecburiyetindedir. Burada oluşacak en küçük bir zafiyetin sadece o ilimize ve ilçemize değil topyekun AK Parti ailesine zarar verdiğini lütfen unutmayın. Siz, yol ve dava arkadaşlarımın tamamından sorumluluklarınızı bu hassasiyetle ifa etmenizi beklediğimi, altını çizerek vurgulamak istiyorum.

"Kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiklerini, topluma dair her konuda görüyoruz"

Muhalefetin, millete ve milletin meselelerine nasıl baktığını, kendilerini fildişi kulelere nasıl hapsettiklerini, topluma dair her konuda görüyoruz. Son 22 yılda birkaç istisna hariç, milletin gerçek gündemiyle aynı hizada bir türlü konumlanamadılar. Terörle mücadeleden ülkemizin hak ve çıkarlarının savunulmasına kadar, milli meselelerin tamamında çok büyük savrulmalar yaşadılar.

" Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar"

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarımızdan Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki dengeli tutumumuza kadar, her konuda aynı yalpalamalara şahit olduk. Şimdi benzer bir basiretsizliği Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine bakıyorsunuz masal diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek, birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi ülkenin menfaatlerini savunmak için değil, Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine bu tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek, ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? CHP, milletle ve milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyemeyecek mi? CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir?

"Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız"

İktidara muhalefet etmek ayrıdır, Türkiye'nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır. Bakınız biz CHP'den her konuda bizimle aynı düşüncede, aynı sayfada yer almasını asla beklemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Sadece milli meselelerde, yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi, böyle konularda eğer katkı sunmayı beceremiyorsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter. Biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan, Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

"Bugün de mazlum ve mağdurların yanındayız"

Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere nasıl kucak açtıysak; bugün de mazlum ve mağdurların yanındayız. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir önemi yoktur. Türkiye tüm imkanlarıyla, tüm kapasitesiyle, elbette hiçbir ihtimali göz ardı etmeden mazlum Filistin halkının yanındadır, birileri rahatsız olsa da bu vicdanlı tavrını sonuna kadar koruyacaktır.

"Macron çağırdı, gitmedim, ilk fırsatta Papa'yı arayacağım"

İnsana ve insani değerlere yönelik savaş birçok alanda şiddetini artırarak devam ediyor. Şu bölüm çok hassas, çok önemli. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum, dede gitme dedi. Niye dedim? Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana İnstagram'dan o görüntüleri. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim. Düşünebiliyor musunuz? İnsanları birleştirmesi gereken bir uluslararası spor etkinliği; maalesef insanlığa, fıtrata ve insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı. Bakınız bizim inancımızda insan 'yaratılmışların en şereflisi'dir. İnsanın bu dünyadaki çabası yüksek bir ahlak üzerine yücelmektir. Paris'te yapılmak istenen ise 'eşref-i mahlukat' olan insanı, 'esfeli safilin'e, yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar; insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak, en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne, sadece Katolik alemini, sadece Hristiyan dünyasını değil; en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu.

"Yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız"

Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanunun teklifini Meclis Genel Kurulu'nda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Muhalefetin tüm kışkırtmalarına, tamamı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarına rağmen milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, sessiz çoğunluğun çığlığına kulak tıkamamış, çocuklarımızın feryatlarına bigane kalmamış, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir. Gerek yasa teklifinin hazırlık aşamasında gerekse komisyon ve genel kurul sefahatinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, AK Parti grubuyla birlikte MHP grubuna, sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize ve medya mensuplarımıza buradan teşekkür ediyorum. Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükümet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız."

Erdoğan\'dan Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Seremonisine Tepki: "İlk Fırsatta Papa\'yı Arayacağım"
Kaynak: ANKA

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