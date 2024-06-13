Erdoğan: İspanya ile ticaret hacmi 19,2 milyar dolara yükseldi - Son Dakika
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Erdoğan: İspanya ile ticaret hacmi 19,2 milyar dolara yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de Türkiye- İspanya İş Forumu’nda yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl İspanya- Türkiye ticaret hacminin 19,2 milyar dolara yükseldiğini belirterek, “Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır” dedi.

13.06.2024 14:26
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Türkiye- İspanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada geçtiğimiz yıl İspanya- Türkiye ticaret hacminin 19,2 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye- İspanya İş Forumu'nda konuştu.

"İspanya ile mükemmel ilişkilere sahibiz"

Konuşmasına daveti için Sanchez'e teşekkürler başlayan Erdoğan, Türkiye'nin İspanya ile ilişkilerinin 'mükemmel' bir düzeyde seyrettiğini, iş dünyasındaki ortaklıkların bu ilişkiyi beslediğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticarete değinen Erdoğan, "2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarındaki ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 19.2 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye'ye, İspanya'dan çok sayıda yatırımcıyı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye bölgemizin cazibe merkezi. Sanayiden finansa gerçekleştirilecek oturumların önemli olduğunu düşünüyorum. Markalara arasındaki iş birlikleri giderek güçleniyor. G-20'deki çabalar da ayrı bir teşvik olmaktadır. Yeni ortaklıklara fırsat tanımalıyız. Ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan esaslı olmalı. Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızı destekleyeceğiz. Siz yatırım yaptıkça biz de her daim yanınızda olacağız. İmzalanacak anlaşmalarla iş birliğimizi güçlendireceğiz" dedi.

Erdoğan foruma katılan iş insanlarına bugün Sanchez ile gerçekleştireceği ikili ve heyetler arası görüşmelerin temel sütununun, ekonomi, ticaret ve yatırımlardan oluşacağını aktardı.

Gazze konusunda: Sanchez, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir

Filistin ve İsrail arasındaki savaşa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkes çağrılarına 'kan dökerek' karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu konuda  spanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum.  Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir" dedi.

AB üyeliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin AB üyeliği hedefi doğrultusunda attığı 'samimi adımların salt kendi çıkarını düşünen bazı üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor' dedi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine de değinen Erdoğan, "AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve Avrupa'da kaygıyla izlenen aşırı sağ bu anlayışı şüphesiz körükleyecektir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümrük Birliği'nin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor" dedi. Erdoğan İspanya Başbakanına Türkiye'nin AB üyelik hedefine yönelik çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, iki günlük resmi ziyareti kapsamında dün de Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün de Madrid'de Monloa Saray'ında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de heyetlerarası ve ikili birer görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerden sonra iki lider arasında ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cummhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Madrid'e giden heyette Türkiye tarafından, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir yer aldı. Basın toplantısının ardından resmi öğle yemeğine geçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdoğan: İspanya ile ticaret hacmi 19,2 milyar dolara yükseldi - Son Dakika

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