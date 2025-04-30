Erdoğan-Meloni Buluşması İtalyan Basınında: Gazetecilerden Soru Almayarak, İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Dair "Rahatsız Edici" Soruların Önüne Geçtiler

Haber: Esma ÇAKIR

(ROMA) - Roma'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin bir araya gelmesi ve iki liderin başkanlığında düzenlenen 4. Hükümetlerarası Zirvesi İtalyan basınında geniş yer buldu. İki liderin basın açıklamasında gazetecilerden soru almamış olması hem gazeteler hem de muhalefet partilerinin temsilcileri tarafından sert dille eleştirildi ve liderlerin böylece, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair "rahatsız edici" soruları önlediği belirtildi.

Bir dizi anlaşma ile ikili ilişkilerin güçlenmekte olduğuna dikkat çeken İtalyan basını, Erdoğan ve Meloni'nin Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bir dizi küresel meseleyi de ele aldığını vurguladı. Özellikle savunma alanındaki Baykar Technologies'e İtalyan devi Leonardo arasındaki ortak girişim anlaşmasını ön planda gören gazeteler, bu sayede İtalya'da ilk kez son teknoloji savaş İHA'ları üretileceğine dikkati çekti.

La Repubblica gazetesi, pek çok alanda iki ülkenin birbiri için önem arz ettiğine işaret ederek, özellikle ABD'nin Trablus ve Sirenayka planına dair harekete geçmeye başladığı bir dönemde Türkiye'nin, İtalya için Libya bakımından daha da önemli olduğunun altını çizdi. Haberlerde Libya'nın göç akımı ve enerji konusunda İtalya'nın öncelikleri arasında olduğu da hatırlatıldı.

İtalya'da bazı muhalif milletvekilleri, İtalya-Türkiye zirvesi öncesi açıklamalar yaparak, bu etkinlik vasıtasıyla Meloni'yi İmamoğlu'nun tutuklanması ve Türkiye'deki insan hakları meselelerinde sessizliğini bozmaya çağırmıştı.

La Repubblica, zirve sonrası Erdoğan ve Meloni'nin bir basın açıklaması yaptığına ancak soruları yanıtlamadığına dikkati çekerek, böylece Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair "rahatsız edici" sorularla muhatap olunmadığını öne sürdü.

Muhalefetten Meloni'ye İmamoğlu eleştirisi: Ekonomik ve diplomatik ilişkileri sürdürmek için aşağılayıcı bir sessizlik içinde

Ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni'nin referansının, demokratik yöntemlerle yönetmeyen otokrat liderler olduğunu savundu.

İtalyan Solu partisinin lideri ve milletvekili Nicola Fratoianni, La Repubblica'ya bugün verdiği söyleşide, muhalefetin ısrarlarına rağmen Meloni'nin Erdoğan'la buluşmasında bu konulara dair hiçbir şey söylememesini sert dille eleştirdi. Fratoianni, Meloni'nin, ekonomik ve diplomatik ilişkileri sürdürmek için "aşağılayıcı bir sessizlik" içinde olduğunu ve yıllardır Türk hapishanelerine muhaliflerin doldurulduğunu unuttuğunu ifade etti.

Parlamentoda bunun hesabını soracaklarını anlatan Fratoianni, sağ İtalya hükümetinin en beter rejimlere itaat ettiğini ve onların işbirlikçisi olduğunu öne sürdü.

Tutuklanmasından bu yana Avrupa'da İmamoğlu'na destek vermede ilk sırada yer alan eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella da Başbakan Meloni'nin sessizliğini "utanç verici" olarak niteledi.

Demokrat Parti'den (PD) senatör olan Filippo Sensi ise Meloni ve Erdoğan'ın gazetecilerden soru almamasına dair, "Gazeteciler belki de, İtalyan hükümetinin sorgulamaktan imtina ettiği demokrasi, haklar ve İstanbul'un belediye başkanının siyasi tutuklu olduğunu soracaktı," ifadesini kullandı.

Daha Fazla Avrupa Partisinden Riccardo Magi de, "Meloni, muhalefetteyken Erdoğan'ın otoriter ve İslami devriminden dert yanıyordu. Bugün Başbakan, gazetecilerden soru istemedi ve muhalif İmamoğlu'nun tutuklanmasını görmezden geldi," diye konuştu.

Domani gazetesi, "Meloni ve Erdoğan gülümsemeler, silahlar ve iş arasında. Başbakan muhalifin (İmamoğlu) tutuklandığını unuttu" başlığını kullandı ve liderlerin masasında savunma, göç ve ticaret olmasına karşın İmamoğlu'nun tutuklanmasına dair hiçbir atıf yapılmadığını belirtti.

Gazete, nihayet Erdoğan'ın "sevgili dostu" Meloni ile bir araya geldiğini yazarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) koridorlarında İtalya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Domani, Leonardo ve Baykar arasındaki ortak girişim ve Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alması ile Avrupa'da savunma harcamalarının istikrarlı bir şekilde arttığı bir dönemde Erdoğan'ın, Türk şirketlerini Avrupa pazarında güçlendirmek için büyük fırsat yakaladığını öne sürdü.

Milano merkezli Corriede della Sera gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyaretinin, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Avrupa'ya ilk olduğunun altını çizdi ve imzalanan ticari anlaşmaların yanı sıra, bu ziyaretin, uzun süredir durmuş olan Ankara'nın AB'ye giriş sürecini devam ettirmek için de önemli olduğunu yazdı.