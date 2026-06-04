Erdoğan: Nijer ile ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde geliştiriyoruz - Son Dakika
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Erdoğan: Nijer ile ilişkilerimizi eşit ortaklık temelinde geliştiriyoruz

04.06.2026 19:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile ortak basın toplantısında, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleriyle sürdürüleceğini, savunma, enerji ve eğitim alanlarında iş birliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Abdourahamane Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Ardından Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrika dışındaki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Tchiani ve heyetini Ankara'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"ELİMİZDEKİ TÜM İMKANLARLA NİJER'İN KALKINMA MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bugünkü görüşmelerin ve konuk heyetin iş çevreleriyle yapacakları temasların hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Nijer bizim için derin tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerin başında geliyor. Stratejik önemi yüksek bu coğrafyayla 1400'lü yıllara uzanan ilişkilerimiz bugün Sayın Tchiani'nin de katkılarıyla her geçen gün gelişiyor. Aziz kardeşimin liderliğinde Nijer'in karşılaştığı tüm zorluklara rağmen farklı bir atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlarla Nijer'in kalkınma mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Erdoğan görüşmelerde, ortak tarih ve karşılıklı saygı üzerine bina edilen münasebetleri her alanda ilerletme iradesine sahip olduklarını teyit ettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı ve heyetiyle özellikle savunma sanayi, güvenlik, enerji, madencilik, ticaret, yatırımlar, eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki ilişkileri etraflıca değerlendiklerini söyleyen Erdoğan, Nijer'deki yatırım fırsatlarını görüştüklerini söyledi. Erdoğan, ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesisinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Çeşitli alanlarda anlaşmalara imza atmak suretiyle ilişkilerin ahdi zeminini daha da pekiştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İşletme protokolünü yenilediğimiz Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi, Nijer ile münasebetlerimizin insani boyutuna çok kıymetli katkılarda bulunuyor. Dostluk Hastanesi ve Dostluk Okulu projelerini gerçekleştiren TİKA, sulama, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere Nijer'in idari ve sivil altyapısının güçlendirilmesi konusunda katkılarını sürdürüyor" dedi.

Erdoğan, eğitim alanındaki iş birliğinin seyrinden memnun olduklarını dile getirerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'de 12 okulla toplam bin 700'ü aşkın öğrenciye eğitim verdiğini söyledi. Erdoğan, "300'ü Türkiye Burslarıyla olmak üzere 500'e yakın Nijerli öğrenci ülkemizde yükseköğretim alıyor. Türkiye mezunları gönül elçilerimiz olarak aramızdaki muhabbetin daha da güçlenmesine vesile oluyor. Az önce Yükseköğretim Kurumumuz ile muadil Nijerli kuruluş arasında iş birliğine dönük mutabakat metni imzalandı" diye konuştu. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELE TECRÜBESİNİ PAYLAŞMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU BELİRTTİK"

"Her fırsatta vurguladığım üzere, Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Biz bu münasebetleri sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, güvenlik, eğitim, kültür ve ulaşım gibi geniş bir yelpazede uzun vadeli iş birlikleri olarak görüyoruz."

Kıtanın, bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız. Sayın Tchiani'nin liderliğinde Nijer güvenlik güçlerinin terörle mücadelesini de takdirle takip ediyoruz. Kendileriyle bu çerçevede askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarını da değerlendirdik. Ülkemizin bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Ayrıca konuk heyetin önde gelen savunma sanayi firmalarımızda yapacakları görüşmelerin müspet neticelerini de yakında alacağımıza inanıyorum."

"8 OCAK 2013'TE NİJER'E ÖNEMLİ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı Tchiani, iki ülkenin ilişkilerinin seviyesine yaraşır bir ziyaret olduğunu düşündüğünü söyledi ve ilişkilerin tarihi olduğuna dikkat çekti.

1966 yılında iki ülke arasındaki ilk diplomatik ilişki anlaşmalarının imzalandığını hatırlatan Tchiani, "O tarihten bu yana ilişkilerimiz 8 Ocak 2013 tarihine kadar sürüncemedeydi. 8 Ocak 2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken kendisi önemli bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Nijer'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında birkaç ikili iş birliği anlaşması imzalandı. Bu da bizim ilişkilerimizin güçlendirilmesini sağladı. O dönemden bu yana her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini aldık" dedi.

"TERÖR TEHDİDİYLE MÜCADELE ETMEMİZ İÇİN BİZİ DESTEKLEDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijer Cumhuriyeti'ne ayrı bir önem verdiğini dile getiren Tchiani, "Birçok dönem boyunca Ekselansları her zaman ilişkilerimizin gidişatını takip etti ve terör tehdidiyle başarılı bir şekilde mücadele etmemiz için de bizi destekledi. Bu konuda talimatları doğrultusunda birkaç projenin altına imza atıldı. Bu projeler somut bir şekilde hayata geçirildi" diye konuştu.

Tchiani, "Size teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede, şu anda hava savunmamız olsun veya diğer askeri araçlarımız olsun, Türk araçlarıyla birlikte bu terör ortamında biraz daha dinginliğe ve istikrara kavuşmamızı sağladınız. Sayın Cumhurbaşkanı, bu alanda bize vermiş olduğunuz destek için size çok teşekkür ediyorum. Böylece ülkemizde Nijer halkının huzuruna ve güvenine katkı sağladınız" ifadelerini kullandı. İş birliğinin sadece savunma alanıyla sınırlı olmadığına dikkat çeken Tchiani, başka alanlarda da ilişkilerin güçlendiğini dile getirdi.

"'SİZ TESLİMATI YAPIN, ÖDEMESİNİ SONRA ALIRSINIZ' DİYOR"

Erdoğan'ın sürekli kendilerinin yanında olduğunu belirten Tchiani, "Hatta bazen biz savunma sanayinde çalışan arkadaşlarımız için endişelenebiliyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat verip, 'Siz teslimatı yapın, ödemesini sonrasında alırsınız' diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bize o kadar güveniyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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