Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu\'nu eleştirdi

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GAYE ŞEYMA CAN

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreni davet tartışması gölgesinde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, muhalefet tarafından "tehdit" olarak nitelenen söylemlerine bir yenisini ekledi. Erdoğan, törene katılanlara hitaben, "Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat, böyle bir imkana sahip mi? Değil" dedi. Erdoğan, 25 yıl AKP'li başkanlar tarafından yönetilen İstanbul'un trafik sorunundan da yakındı, "İstanbul halkı ailesi sevdikleriyle birlikte geçirmesi gereken zamanı trafikte bekleyerek boşa harcıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı muhtemelen İstanbul'un trafik çilesi artık katlanılamaz halde olur" diye konuştu.

Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreni davet tartışması gölgesinde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. 2019 seçimlerini İmamoğlu'na karşı iki kez kaybeden Binali Yıldırım ile şimdiki AKP adayı Murat Kurum yanyana oturdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek şunları söyledi:

"İSTANBUL'A NİMET OLARAK BAKANLAR BU ŞEHRİN BİTKİSEL HAYATA GİRMESİNE NEDEN OLDULAR"

"İstanbul'a emanet olarak değil, nimet olarak bakanlar ihmalkarlıklarıyla, tamahkarlıklarıyla, umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldular. Bilhassa trafik yoğunluğunu, şu İstanbul'un ulaşım sorunu ne durumda görüyorsunuz değil mi? Attığı bir adım var mı? Toplu taşımacılıkta her taraf rezillik. ve bu noktalarda ne yaparız ederiz de bu işi çözmeliyiz... İstanbul halkı ailesi sevdikleriyle birlikte geçirmesi gereken zamanı trafikte bekleyerek boşa harcıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı muhtemelen İstanbul'un trafik çilesi artık katlanılamaz halde olur.

"YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Diğer ulaştırmaya baktığımız zaman yatırımlarımızın yanı sıra sadece son iki yıl içinde toplam 51 kilometrelik metro hattını şehrimizin istifadesine sunduk. Geçen ay sonunda ülkemizin en hızlı metro hattı olan 37 buçuk kilometrelik projenin Gayrettepe- Kağıthane etabını hizmete aldık. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu gibi kritik öneme sahip projeleri devreye aldık. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul parolasıyla yeni hatları, yeni ulaştırma projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.

"31 MART'TA MURAT KURUM KARDEŞİMİZİN EMANETİNİ DEVRALMASIYLA PROJELERİMİZ HIZLANACAK"

Önümüzdeki haftalarda Bakırköy sahil-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı, Halkalı-Başakşehir- İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattını da inşallah İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacaktır.

"BU ÜLKEYİ BİZ YÖNETİYORUMZ İSTANBUL'UN BAŞINDAKİ ZAT BÖYLE BİR İMKANA SAHİP Mİ?"

Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor? Biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip mi? Değil. Fakat 31 Mart'tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti Yerel Yönetimi ile Cumhur İttifakı Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak. ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Kaldığımız yerden, yeniden işe koyulacak inşallah Aziz İstanbul'un fedret devrini sona erdireceğiz. Öncelikli hedefimiz ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşürmek olacak.

"İSTANBUL'UN YAPI STOĞUNU YENİLECEĞİZ"

Değerli kardeşlerim, aynı şekilde kentsel dönüşüm başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı ile birlikte hayata geçireceğimiz yeni projelerle İstanbul'u sadece depreme dayanıklı hale getirmekle kalmayacak inşallah daha da güzelleştireceğiz. Bilim insanlarının hiç vakit kaybetmeksizin, hazırlanmamızı tavsiye ettiği, deprem gelmeden önce İstanbul'un yapı stokunu yenileyeceğiz. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar kredi veriyoruz. Hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği sağlıyoruz. Böylece toplam hibe miktarımız 800 bin liraya ulaşıyor.

"SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNİN KULLANIM TARİHİ YAKINDA SONA ERECEK"

İşyerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği imkanı sunuyoruz. Açıkladığımız destek paketinin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyor, buradan riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum. Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa algı ve sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihi de inşallah yakında sona erecektir."