CHP Milletvekili Erdoğan Toprak: İktidarın yasaklama çabaları sonuçsuz kalacak

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak Wattpad, Instagram ve Roblox'a getirilen erişim engelleriyle ilgili, " Türkiye'yi Kuzey Kore, Afganistan gibi dünyaya kapalı ve yasakçı bir ülkeye dönüştürmek isteyen iktidarın bu çabaları, milyonların özgürlük talepleri karşısında sonuçsuz kalacak, yasakçı otokratik siyasilerin hevesini kursağında bırakacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporunu yayınladı. Toprak'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi verileriyle Türkiye'de 'geçici sığınmacı' statüsü verilen 3 milyon 103 bin Suriyeli sığınmacıdan 729 bininin GİB'e, il ve ilçelerdeki emniyet birimlerine bildirdikleri ikamet adreslerinde bulunamadıklarını ifade etti. Bunun anlamı İçişleri, emniyet, güvenlik birimlerinin sözde GİB'e kayıtlı her dört sığınmacıdan birisinin nerede olduğunun bilmediğinin itirafıdır. Beyan ettikleri adrese 90 günde dönmeyenlere 2 ay ek süre verileceği, bu sürede de ikametlerine dönmezlerse yardım, sosyal destek, eğitim, sağlık vb. haklardan yararlanamayacaklarını dile getiren Bakan'ın ifadeleri iktidarın tam bir acizlik içinde olduğunu gösteriyor. Aslında 90 gün süre verildiği halde adresine dönmeyenlere neden 2 ay daha ek süre verildiği sorusu yanıtlanmak zorunda.

Türkiye'nin il,-ilçe, mahalle ve köylerinde, kırsal bölgelerinde bile teşkilatı, karakolları olan emniyetin, jandarmanın adresinde bulamadığı, ikametine dönmeyene yardımı kesmek dışında bir yaptırım uygulayamadığı yüz binlerce sığınmacının açığa çıkarttığı bu tablo, iktidarın liyakatsizlik, acizlik, beceriksizlik tablosudur. Kayıtlı, kaçak ve kayıt dışı yabancı göçmen sorunu artık Türkiye'nin geleceğini tehdit eden yakıcı, yıkıcı ve acil çözüm gereken temel bir sorundur.

Siyasi baskı, yasaklar ve ihraçlarla binlerce bilim insanını beyin göçüyle kaybeden Türkiye, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) için bütçeden ayırdığı kaynakta da geriye gitti. Milli gelirden AR-GE'ye ayrılan pay dibe vurdu.2023 itibarıyla 45 Euro'ya düşen kişi başına AR-GE harcaması, 275 Euroluk AB ortalamasının altıda birine indi.

"İktidar muhalefet belediyelerinin kaynaklarını kesmeyi mübah sayıyor"

Devletten yardım alan hane sayısı 5,3 milyona, birey sayısı 17 milyon 411 bin kişiye ulaşırken, yerel seçimde AKP oyları 16 milyonda kaldı. 'Yardım ver, oy al' siyasetinin sonuna gelen iktidar, muhalefet belediyelerinin kaynaklarını kesmeyi mübah sayıyor.

"Yasaklar internet ve iletişim özgürlüğüne yönelik hukuk dışı kararlardır"

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Wattpad, Instagram ve çocuk oyunları platformu Roblox'a peş peşe getirilen yasaklar internet ve iletişim özgürlüğüne, sanalonline ticarete yönelik hukuk dışı kararlardır. Özgürlük karşıtı yasakçı zihniyetini dışa vuran iktidar, yasak kararını 'dijital faşizm' söylemiyle savunuyor.

Kimin ne okuyacağına, ne düşüneceğine kendisi karar vermek isteyen iktidar ve bu zihniyete destek kampanyası yürütenlerin bahaneleri, siyasi talimatlı keyfi yasaklara gerekçe üretmekten öte bir şey değildir. Türkiye'yi Kuzey Kore, Afganistan gibi dünyaya kapalı ve yasakçı bir ülkeye dönüştürmek isteyen iktidarın bu çabaları, milyonların özgürlük talepleri karşısında sonuçsuz kalacak, yasakçı otokratik siyasilerin hevesini kursağında bırakacaktır.

Merkez Bankası'nın 2024 Yılı üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 38, 2025 yılı için de yüzde 14 oranındaki enflasyon hedefini aynen koruması ve gıda fiyatlarının yatay seyrettiğinin dile getirilmesi; insanı dışlayan sadece rakama endeksli bir yaklaşımdır.

"Ekonomik Güven Endeksi son bir yılın dip noktasında"

Ekonomik Güven Endeksi son bir yılın dip noktasına inerken, alt endekslerde karamsarlığın yayılması ekonomi yönetiminin öne sürdüğü 'her şey iyiye gidiyor' söyleminin aksini yansıtıyor. Tüm alt endekslerde gelecek 12 aya dönük beklentilerin kötüleştiği gözleniyor.

Çukurova'da Su Birliği, üreticilere ikinci ürün ekimi yapmama uyarısında bulunurken Cumhurbaşkanı kararıyla birleştirilen 378 Su Birliği'nde atama sistemine geçilmesi, birliklerin partizanlaştırılıp politize edilmesi, sulama ücretlerinin yüzde 100 artırılması tarımda yeni bir felaketin kapısını araladı.

" Hamas'ın başına Sinwar'ın geçmesi, Türkiye'nin süreçte etkili olamadığını gösterdi"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun stratejilerini bölgesel savaş üzerine kurduklarını ve buna hazırlıklı olduklarını açıklaması, şiddetli ve yaygın çatışmaların artacağını gösteriyor. Hamas'ın başına askeri kanat lideri Yahya Sinwar'ın geçmesi, Türkiye'nin süreçte etkili olamadığını gösterdi.

Bölgede etkisizleşen Türkiye, Yahya Sinwar'ın Hamas liderliğine seçilmesiyle İhvan'ın son kalesi olan Hamas üzerindeki etkinlik ve kontrolünü de yitirme sürecine girdi. Hamas'ı dönüştürme planı başarısızlığa uğrayan iktidarın, önümüzdeki süreçte Gazze ve Filistin konusundaki etkinliğinin daha da zayıflaması anlamına geliyor.

"ABD Ticaret Bakanlığı'nın Rusya yaptırımları uyarısının zamanlaması dikkat çekici"

İktidar batılı ülkeler ve piyasalardan kaynak ararken, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan gelen Rusya yaptırımları uyarısının zamanlaması dikkat çekici. Rusya yaptırımlarının Türkiye üzerinden delindiğini öne süren ABD'de kasım seçimleriyle görevi devredecek Biden yönetiminin alacağı bir yaptırım kararı, ilişkilerde yeni gerginliklere yol açabilir.

Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın alacağı bir yaptırım kararının, Kamala Harris'in seçilmesi durumunda sürdürülmesi söz konusu olabilir. İktidarın borç ve dış kaynak arayışını sürdürdüğü bir aşamada gelen bu yaptırım açıklaması, aynı zamanda ABD'nin Türkiye'ye karşı örtülü ve dolaylı bir kredi-finansman tehdidi olarak görülebilir."