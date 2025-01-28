Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili - Son Dakika
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Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bolu'daki otel faciasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Meslek odalarımızın şeytanlaştırılması, iktidarın hedefi haline getirilmesi sadece muhalefete gözdağı vermek için değil. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu yağma, talan ve denetimsizlik sürdürülebilir olsun diye. Bolu'da yaşadıklarımız o yüzden doğrudan Gezi ile ilgili.'' dedi.

28.01.2025 18:24  Güncelleme: 20:18
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Meslek odalarımızın şeytanlaştırılması, iktidarın hedefi haline getirilmesi sadece muhalefete gözdağı vermek için değil, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu yağma, talan ve denetimsizlik sürdürülebilir olsun diye. Bolu'da yaşadıklarımız o yüzden doğrudan Gezi ile ilgili. O yüzden şimdi tekrar Gezi'yi şeytanlaştırmak için yeni hamlelere başladılar" dedi.

ERKAN BAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN "BOLU" AÇIKLAMASI

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşitli afetler olabileceğini ancak afeti felakete çevirenin siyaset, iktidarın siyasi politikaları olduğunu belirten Baş, Bolu'da yine çok acı bir olay yaşandığını söyledi.

Baş, "Utanarak söylüyoruz, kendi parti kongrelerini ertelemeye bile tenezzül etmedikleri, şov yaptıkları bir kaç saatten sonra bakanlar olay yerine doğru hareket ettiler. Sadece geçmişte sözde muhalif olan bir milletvekilinin kendilerine katılmasını, bu şovu sürdürebilmek için saatlerce yaşadığımız felaketin boyutlarını kamuoyundan gizleyen bir kötülükle karşı karşıyayız. İlk saatlerde pek çok yere, siyasi çevrelere, milletvekillerine ulaştığına göre bakanlara da çoktan ulaştığını düşündüğümüz, katliamın vahametini gösteren veriler olmasına rağmen bunları küçük göstererek kendi kongrelerini devam ettirdiler. Ondan sonra bakan gitti ve bir insanı izlerken ne kadar utanılabiliyorsa o kadar utanılan bir açıklama yaptı. İnsan bir üzüntü gösterir, bir acı hissettiğini karşısındakilere hissettirir. Konuşmanın tamamı kendisinin sorumsuz olduğu ve suçsuz olduğu üzerine kurulu bir konuşmaydı. Bugün bunu bütün ayrıntılarıyla konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili
TİP Genel Başkanı Erkan Baş

"NE YAPACAKLAR O 10 GÜN?"

Katliamın yaşandığı otelin Turizm işletme belgesini düzenlemekle görevli kurumun doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu, bu nedenle esas sorumluluğun bu kurumda bulunduğunu ifade eden Erkan Baş, şunları söyledi: "Bununla birlikte elbette yapı sahibi, o otelin yöneticileri onların da doğrudan sorumlulukları var. Ama bu kadar açık hükümler varken, yönetmeliklerde çok net tarif edilmişken, İçişleri Bakanı, '10 günde buluruz, soruşturmayı tamamlarız' diyor. Siz değil miydiniz bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey çok hızlı olacak diyen? İşinize geldiğinde insanlar daha kürsüden inmeden insanlar hakkında soruşturma açıyorsunuz, işinize geldiğinizde jet hızıyla kararlar veren yargınız var. Ne yapacaklar o 10 gün, İletişim Başkanlığı stratejisini belirleyecek, kendi yandaş kalemlerine, medyaya, trollerine gerekli talimatları verecek.

"DOĞRUDAN TURİZM BAKANLIĞI SORUMLU"

Gerekli kamuoyu oluşturulduktan sonra dönecek. Soruyorum, buraya turizm belgesi verilmiş mi? Verilmiş. Bakan bey bunu alıp kendi sitesine reklam yapabilmek için koymuş mu, koymuş. Bakın doğrudan bakan satıyor. Bakan bu işletmeden para kazanıyor. O zaman turizm yatırım, işletme ve kuruluşları denetim hakkındaki yönetmeliğe tabi mi burası, evet. Bu yönetmeliğe göre çok açık maddeler var doğrudan Turizm Bakanlığının sorumlu olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Bakanlık buraya belge verdiği anda yurttaşa karşı sorumlulukta ortaktır. Yetmiyor bakanın sahibi olduğu şirket buranın yataklarını satıyor. Bakanlık koltuğunda oturan şahıs buradan kişisel olarak para kazanıyor. İşte o daha çok para kazanabilsin diye biz ölüyoruz...

Şunu söylememiz lazım, oradaki itfaiye denetimi süreci hızlandırmak için yani oteller daha rahat çalışsınlar, daha çok para kazasınlar diye kaldıran bu AKP iktidarıdır... Nerede bir katliam varsa, nerede birçok insan oradaki yanlıştan, göz yummalar nedeniyle hayatını kaybediyorsa bunların hepsinin iktidarla doğrudan ve çok kuvvetli ilişkileri var. Bakıyoruz Grand Kartal Turizm Anonim Şirketi'nin teşvik listelerinde isimleri var. Yine bir katil adayı şirket doğrudan teşviklerle iktidar tarafından beslenmiş."

"BOLU'DA YAŞADIKLARIMIZ GEZİ İLE İLGİLİ"

Erkan Baş, tüm bu denetimsizlikler ve ihmallerin, her geçen gün yeni bir katliamla yüz yüze yaşamayı beraberinde getirdiğini belirterek, "Temel mesele şudur, buralar, madenler, oteller genel olarak kamu denetiminden kaçırılan alanlar daha rahat sömürülebilsin diye, işçiler daha uzun saatler yoğun sömürüye maruz kalabilsin diye kamu denetiminden kaçırıyorlar. Serbest piyasanın insafına terk ediyorlar. Daha açık söyleyeyim buraları paranın insafına terk ediyorlar. Meslek odalarımızın şeytanlaştırılması, iktidarın hedefi haline getirilmesi sadece muhalefete gözdağı vermek için değil, bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu yağma, talan ve denetimsizlik sürdürülebilir olsun diye. İstanbul Barosunun yönetim kurulu üyesi Fırat Öpözdemir'in aynı günlerde tutuklanması bir teseadüf değil. Mimarlar Odası'nın avukatlığını yapan Can Atalay'ın hala esir tutuluyor olması, Şehir Plancıları Odası eski Şube Başkanı Tayfun Kahraman'ın hala içeride olması tam da bu tabloyu tamamlıyor. Bolu'da yaşadıklarımız o yüzden doğrudan Gezi ile ilgili. O yüzden şimdi tekrar Gezi'yi şeytanlaştırmak için yeni hamlelere başladılar." dedi.

Erkan Baş: Bolu\'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili
Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Erkan Baş, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erbay Mercan:
    Gezizekalı... 64 55 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Erkan adamın dibi,delikanlılığın vesikasıdır.. 54 63 Yanıtla
    Kimyasalci:
    evet ooccc önde gidenidir 6 1
  • HÜS KARA:
    İNANARAK BOŞŞ KONUŞUYOR ! 60 51 Yanıtla
  • Erl Tngr:
    Adamın söyledikleri her kelimesine kadar doğru. Gezi bağlantısını kurması bütün söylediği doğruları insanların gözünde yok saydırıyor. Evet doğrudur olabilir ama artık Türk insanının anladığı dilden konuşmalısınız herşeyi birbirine bağladığınızda sizi bir kalemde siliyor bu millet. Ne kadar doğru olsanız da. 28 22 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ve bu beyinler bu ülkenin siyasetcileri ?? 24 22 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bahane gezi parkı agacları talepler. Başta 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, AOÇ ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve bölgemize ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin, vs ire vs Halen martaval halen gezinin basarısızlik acısı 30 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Adam yerden göğe haklı. Yaşamını iktidarı yalayarak idame ettiren sülükler utanmadan bunları da inkar ederler. 19 14 Yanıtla
  • Alparslan:
    son seçim bu sürüden kurtulun die Allah'ın son şansiydi bu millete verdiği... ama bırakın Allah'ı aziz nesinj bile şaşırtmadı mu toplum hakedionuz siyasi asker gazeteci hakim savcı sıra düz vatandaşa doğru gidiyor ... yalamaya devam 13 13 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Ne konuşsam ne söylesem demiş aklına gezi gelmiş 12 6 Yanıtla
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