Erkek Hentbol Yarı Finali'nde dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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Erkek Hentbol Yarı Finali'nde dereceye girenler belli oldu

Erkek Hentbol Yarı Finali'nde dereceye girenler belli olduMesut MADAN / BURDUR,(DHA)- Burdur'da düzenlenen Okul Sporları 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Erkek Hentbol Yarı Final müsabakalarında dereceye giren takımlar belli oldu.

11.02.2024 12:36
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Erkek Hentbol Yarı Finali'nde dereceye girenler belli oldu

Mesut MADAN/ BURDUR,(DHA)- Burdur'da düzenlenen Okul Sporları 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Erkek Hentbol Yarı Final müsabakalarında dereceye giren takımlar belli oldu.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda dört gün süren turnuvada kızlarda Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu ile Isparta Yedişehitler Ortaokulu, erkeklerde ise Ankara Maltepe Ortaokulu ile İzmir Müşerref Hepkon Ortaokulu 18- 22 Mart tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Spor Hizmetleri Müdürü Asil Çakır verdi.

Erkek Hentbol Yarı Finali\'nde dereceye girenler belli oldu
Kaynak: DHA

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