Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (2)

Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (2)

KIBRIS GAZİSİ MUSA SARI'NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDITedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Musa Sarı (73) için Canik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

08.11.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIBRIS GAZİSİ MUSA SARI'NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Musa Sarı (73) için Canik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan katıldı. Musa Sarı, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs gazileri bizler için çok değerlidirler. Çünkü onlar 20-21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması için, Doğu Akdeniz'de bugünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını vesile etmek için Kıbrıs'a çıktılar. Hepimizin duaları onlarlaydı. O harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Tüm gazilere sesleniyorum. Gaziler bizler için en değerli varlıklardır. Musa Sarı'nın bir Kıbrıs gazisi olarak yaptığı kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Onun ismini kalbimizde hep yaşatacağız. Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin sahibi olan Kıbrıs Türk halkı bütün bunların bilinci içerisindedir" dedi.

Musa Sarı'nın cenazesi Canik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, il müdürleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Musa Sarı, Politika, Kıbrıs, Güncel, Canik, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:52:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.