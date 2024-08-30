Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafçıların objektifinden böyle görüntülendi - Son Dakika
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Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafçıların objektifinden böyle görüntülendi

Erzincan Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf etkinliğinde fotoğrafçılar Erzincan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Etkinlikte ünlü fotoğraf sanatçıları ve astrofotoğrafçılar da yer aldı. Katılımcılar Kemah, Tercan ve Otlukbeli gibi bölgelerde fotoğraf çekti ve Erzincan İl Kütüphanesi'nde söyleşi programı düzenlendi.

30.08.2024 23:01
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Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleri fotoğrafçıların objektifinden böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf etkinliğinde fotoğrafçılar Erzincan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Ortaya çıkan görüntü ve fotoğraflar görenleri adeta mest etti.

Erzincan'da sanat ve kültür severler için fotoğraf etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ünlü fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Ahu Akbaş, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ve astrofotoğrafçı Elif Gürel davet edildi. 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Erzincan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek unutulmaz anlar yaşadılar.

İlk gün: Kemah'ın tarihi ve doğal güzellikleri

Etkinliğin ilk gününde fotoğrafçılar, tarihi Kemah Acemoğlu Köprüsü'nde duraklayarak Acemoğlu Köprüsü ve kanyonunu fotoğrafladılar. Ardından tarihi Kemah Gülabibey Camii, tren garı, Kemah Kalesi, Sultan Melik Türbesi, Kemah Tuzlası gibi önemli yerleri objektife yansıttılar. Günün sonunda Ardos Gölü'nde samanyolu ve yıldız izi pozlaması yapıldı ve ışıkla boyama teknikleri deneyimlendi.

İkinci gün: Tercan ve Otlukbeli'nin büyüleyici manzaraları

Etkinliğin ikinci günü, Tercan ilçesinde Mamahatun Türbesi ve Mamahatun Kervansarayı'nda devam etti. Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, burada katılımcılara fotoğraf çekim teknikleri hakkında bilgi verdi. Aynı gün içerisinde fotoğrafçılar, Otlukbeli ilçesindeki Kırmızı Göl'ü fotoğraflayıp bu doğal güzelliği gördüler. Günün sonunda Üçpınar köyündeki Abrenk Kilisesi'ni fotoğraflayan katılımcılar, gece yine yıldız pozlaması yaparak günü noktaladılar.

Üçüncü gün: Erzincan İl Kütüphanesi'nde söyleşi ve fotoğraf gösterimi

Etkinliğin son günü Erzincan İl Kütüphanesi'nde Faruk Akbaş ile söyleşi programı düzenlendi. Bu programda fotoğrafseverler fotoğraf teknikleri, doğa ve portre çekimlerinde doğal ve yapay ışığın kullanımı, gezi fotoğrafçılığı ve astrofotoğrafçılık gibi teknikler hakkında bilgi edinip sohbet ettiler. Söyleşi sırasında katılımcılar, Akbaş'ın çektiği büyüleyici fotoğrafları izleme fırsatı buldu.

Erzincan Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen fotoğraf etkinliği için Erzincan'ın yanı sıra Hakkari, Bingöl, Hatay, Adıyaman, Sivas, Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, İstanbul, Antalya, Fethiye, Ankara gibi illerden gelen fotoğraf sevdalısı katılımcılar, bu etkinlik için Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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