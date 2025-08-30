Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı
30.08.2025 04:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir cağ kebabı restoranında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki bir otele ve 4 binaya sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında evlerdeki vatandaşlar ve otelde konaklayan 4 kişi tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler 2.5 saatte kontrol altına alındı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde bulunan bir cağ kebabı restoranında saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bitişiğindeki 4 bina ile otele sıçradı.

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

OTEL VE EVLERDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 25 itfaiye aracı, arazöz, Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 köpük sıkma aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Öte yandan, alevlerin yükseldiği restoranın yanında bulunan evlerde yaşayanlar ve otelde konaklayan 4 kişi tahliye edildi.

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

2.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, ekipler yangının daha da büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 buçuk saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası alevlerin çıktığı restoran, 4 bina ve otelin çatısında hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

"KÜÇÜK YANGIN BÜYÜYEREK YAN BİNALARA SİRAYET ETTİ"

Yangının cağ kebabında başlayarak büyüdüğünü belirten bir iş yerinin sahibi Erhan Topçu, "Cağ kebap salonunda küçük bir yangın olarak çıktı. Sonra büyüyerek yan binalara sirayet etti. Kısa sürede olay yerine gelen büyükşehir belediyesi ekipleri söndürme çalışması yaptı ama büyüyen yangını kontrol altına almak biraz uzun sürdü" dedi.

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

VALİ ÇİFTÇİ: İTFAİYE 4 DAKİKADA OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiftçi, Cağ kebabı işletmesindeki yangının 23.54'te başladığını ve ihbar üzerine 4 dakika içerisinde olay yerine bir itfaiye aracının gelerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yan taraftaki işletme ve otele sıçrayan yangının 4 binayı etkilediğini ifade eden Çiftçi, "112 Acil Çağrı Merkezimiz tarafından bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirildi. Toplamda 25 itfaiye aracı, arazöz yangına müdahalede yetersiz kalınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 adet köpük sıkma, TOMA araçlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar süratle olay yerine intikal etmiştir. Ekiplerimizin yoğun gayretleri ve mücadeleleriyle 2 buçuk saat süren mücadele neticesinde tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın çıkış sebebi itfaiyenin raporu neticesinde belli olacak. En büyük tesellimiz herhangi bir şekilde can kaybının olmaması. Yanında otel vardı. Otelde 4 müşteri olduğunu öğrendim. Yangınla beraber müşteriler tahliye edilmiş. Bu da muhtemel can kaybının önüne geçti" diye konuştu.

Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı

Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli ve idari soruşturma başlatacağını ve kusuru olanlar hakkında gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Erzurum, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı Restoranda Kayıp Telefon Kavgası Cinayetle Sonuçlandı
Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan’dan ilk hamle geldi Mehmet Ali Erbil ile hayatını birleştiren Gülseren Ceylan'dan ilk hamle geldi
TÜİK rakamları verdi İşte Türkiye’deki işsiz sayısı TÜİK rakamları verdi! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
O özelliği kapatın Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor O özelliği kapatın! Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
Haksız yere tutuklandı, kanserden öldü Japon polis ve savcılar mezarı başında özür diledi Haksız yere tutuklandı, kanserden öldü! Japon polis ve savcılar mezarı başında özür diledi
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok’ta takı topladı Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı
Mourinho’nun bardağı taşıran sözleri Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz
Damat, evine gelen kayınpederini pompalı tüfekle vurdu Damat, evine gelen kayınpederini pompalı tüfekle vurdu
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi Fenerbahçe Mourinho ile yolları ayırdı, hisseler yüzde 6 yükseldi
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

09:14
Leyla’yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması
Leyla'yı arayan AFAD üyelerine rüşvet soruşturması
09:11
Her an açıklanabilir İşte Ali Koç’un teknik direktör adayları
Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları
08:50
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı Tarihin akışını değiştiren zafer
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı! Tarihin akışını değiştiren zafer
08:22
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin
07:14
İstanbul’da bazı yollar 2 gün trafiğe kapalı
İstanbul'da bazı yollar 2 gün trafiğe kapalı
05:10
İsrail, Gazze’yi yakıp yıkıyor İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti
03:11
Pezeşkiyan iki ülkeyi işaret etti: İran’ı yok etmek istiyorlar
Pezeşkiyan iki ülkeyi işaret etti: İran'ı yok etmek istiyorlar
01:53
BM zirvesi öncesi ABD’den skandal Filistin kararı
BM zirvesi öncesi ABD'den skandal Filistin kararı
00:15
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
Ece Seçkin konserinde sahneye çıkan Yasemin Minguzzi, oğlunun en sevdiği şarkıyı söyledi
23:40
Kerem Aktürkoğlu’na hakaret edenler yandı Başları büyük belada
Kerem Aktürkoğlu'na hakaret edenler yandı! Başları büyük belada
22:21
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
20:14
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı İşte o kare
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
18:55
Gazze tezkeresi Meclis’te oy birliği ile kabul edildi
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
18:25
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi Kurtulmuş’u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere
18:04
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Sürpriz yapmak isterken annesini adeta bir servetten ediyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 09:31:45. #7.11#
SON DAKİKA: Cağ kebabı restoranında başlayan yangın otele ve 4 binaya sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.