Erzurum'da İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde ilk ilaç ham maddesi üretildi - Son Dakika
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Erzurum'da İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde ilk ilaç ham maddesi üretildi

Erzurum\'da İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde ilk ilaç ham maddesi üretildi
08.07.2025 14:26
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 3 ay önce kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde bir ilacın ham maddesinin, Çin'den daha ucuz maliyetle üretildiğini bildirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 3 ay önce kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde bir ilacın ham maddesinin, Çin'den daha ucuz maliyetle üretildiğini bildirdi.

Ata Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacımüftüoğlu, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Üniversite bünyesinde kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Hacımüftüoğlu, 3 aylık süreçte 11 grupta 88 kişilik bilim insanının ilaç ham madde üretimine başladığını belirtti. Hacımüftüoğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"İlaç üretimi stratejik bir iş"

Çin'in lider olduğu ilaç sektörüne yönelik yapılan bu çalışmanın stratejik açıdan önemine işaret eden Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"Hindistan ve Çin'e tam bağımlı olduk. Yani ilacı kestiği anda Türkiye'de ilaç yok. Onlar, oradan ham maddeyi alarak ambalaj yapıyor sonra 'Made in Türkiye" etiketi basarak 'Türkiye'nin ilacının yüzde 75'ini biz üretiyoruz.' diyorlar. Savaş çıksa ne yapacaksın? Hindistan ile aran kötü, vermezse ne yapacağız? (İlaç üretimi) Bu stratejik bir iş. Eczanelerdeki 2 bin ilacı özetledik. En kritik 100 maddeyi Erzurum'da üreteceğiz çünkü 4 milyar dolar açık var. Türkiye'den en çok para çıkan 11 ilacı, her gruba birer tane verdik. İlk 11 ilaca 3 aydır bilim insanlarımız çalışıyor, rutin üretim var. Savaş olursa parayı versen de alamayacak noktaya gelebilirsiniz."

İlk üretim çalışması başarıyla tamamlandı

Hacımüftüoğlu, enstitüde mevcut ilaçların ham maddelerinin üretildiğini dile getirerek, "İlk etapta piyasada satılan ilaçlarla ilgili çalışıyoruz. Eczanelerde satılan 2 bin ilaç var. Grup olarak baktığımız da 100 tane kritik ilaç var. Bu ilaçları biz yapmaya çalışıyoruz. Bunlar şu an için satılan ilaçlar. Önce bunları yapacağız. 3 ay geçmesine rağmen çalıştığımız 11 ilaçtan 1 tanesini yaptık. Önce 1 kilo olarak yapacağız, sonra 1 ton yapacağız. O ilaçlardan birini Çin'den daha ucuza yaptık." dedi.

İlaç üretimi için bina yapımının da sürdüğünü anlatan Hacımüftüoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından da önemli destek gördüklerini söyledi.

Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak Azerbaycan ve Kırgızistan'da ofis açtıklarını, Özbekistan'da ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sağlık turizmi için Azerbaycan ile çalışma yürütülüyor

Sağlık turizmi için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Hacımüftüoğlu, "Azerbaycan'da bir mekan alarak, doktorlarımızı da oraya göndererek poliklinik hizmeti verip, daha sonra Erzurum'a transfer edip, ameliyatları Erzurum'da yapmayı planlıyoruz. Sağlık turizmiyle ilgili de devamında planladığımız işler var. Türki Cumhuriyetler içinde bu hedeflerimiz var." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, ABD'de dünya üniversiteler sıralamasında ilk 100'de bulunan 10 üniversiteyle anlaşmalar yapıldığını ve 100 öğretim üyesinin oraya gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Rektör yardımcılarının da katıldığı basın toplantısı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünde ilk ilaç ham maddesi üretildi - Son Dakika

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