Esenler\'de "15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali" düzenlendi

Esenler Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğiyle "Gönül Coğrafyamız" temasıyla düzenlediği 15. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde 8 ülkeden 110 çocuk bir araya geldi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda yapılan festivale, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Filistin'den toplam 110 çocuk katıldı.

Festivalin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğin 15 yıldır kesintisiz devam ettiğini hatırlatarak, "Etkinlik yapmak elbette kıymetli ama bunu 15 yıl boyunca istikrarlı biçimde sürdürmek daha da kıymetli. Barış kelimesi en çok çocuklara yakışır, çünkü çocuklar kalpten ve art niyetsiz düşünür. Bugün burada çocuklar sadece ekmek değil, umut ve dostluk da pişiriyor." diye konuştu.

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta çocuklara ve gençlere önem verdiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, çocukları biz idarecilere emanet eder. Esenler'de bu emanetin emin ellerde olduğunu görmekten mutluyuz. Belediye Başkanı'mıza ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Umarım bir sonraki barış ekmeğini Gazze'de mayalama imkanı buluruz"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, en çok Filistinli çocukları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bir sonraki barış ekmeğini Gazze'de, Kudüs'te mayalama imkanı buluruz." dedi.

Vakfın 55 ülkede 70 bine yakın öğrenciye eğitim hizmeti sunduğunu aktaran Özdil, "Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu noktada destekleri için Esenler Belediyesi yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Birlikte çok iş yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlandıran etkinliğin gelenek haline geldiğini belirterek, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Çocuk, ekmek ve barış kavramlarının Anadolu kültüründe derin anlamlar taşıdığına dikkati çeken Göksu, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ekmeğe, aşa ihtiyacı var. Çünkü yeryüzündeki sömürgeci güçler bir taraftan çocukların kanlarını emip bir taraftan topraklarını sömürürken bir taraftan ülkeleri, kendi emperyalist duygularıyla sömürge altına sokup çocukların ekmeğini yok ediyorlar. Onun için ekmekle buluşturalım dedik.

Her yıl farklı temalarla çocukları misafir ediyoruz. Savaşın çocuklarını, Balkanlar'ın çocuklarını, Asya'nın çocuklarını ağırladık. Bu yıl da gönül coğrafyamızın çocuklarıyla bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiriyoruz."

Etkinlikte çocuklar, ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle geleneksel danslarını sergiledi.

Festivalde, çocukların, ülkelerinden getirdikleri unlarla oluşturulan hamurla ekmekler pişirildi. Ekmekler, çocukların yazdığı barış temalı mektuplarla birlikte dünya liderlerine gönderilecek.