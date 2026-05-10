Esenler\'de "6. Uluslararası Ninni Festivali" yapıldı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Ninni Festivali'nde, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçılar, aynı sahnede kendi kültürlerine ait ninnileri seslendirdi.

Toplumun en önemli sözlü miras unsurlarından biri olan ninnileri yeniden gündeme taşımayı ve annelik duygusunun evrensel dilini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan festival, Anneler Günü'ne özel 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

"Bir Dünya Ninni Esenler'de" temasıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaya, 2025 yılını aile yılı ilan ettiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu sadece aslında bizim takvimlere düştüğümüz bir başlık değildi. Aile yılı ilan etmemiz bu milletin istikbalini inşa edecek en temel kuruma, ailemize verdiğimiz, ailemize sahip çıkma irademize gösterdiğimiz güçlü bir ilandı. Çünkü biz biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, 'Güçlü birey, güçlü ailede yetişir.' Güçlü toplum için mutlaka ve mutlaka aileyi güçlü kılmak zorundayız. Eğer biz bu ülkeyi güçlü kılacaksak, aile kurumumuza hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Aile dediğimiz kalemizi yeniden tahkim etmek zorundayız. Köklerimizi daha da fazla sağlamlaştırmak için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir seferberlik başlattık. Biliyoruz ki aile çökerse milletler çöker."

Aile kurumunun modern dünyanın savruluşları altında olduğunu belirten Kaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata geçirildiğini, bununla, eğitimi yalnızca sınıf duvarları arasında hapseden bir yaklaşımı değil, insanı merkeze alan, karakteri önceleyen ve bilgiyi ahlakla yoğuran bütüncül bir eğitim tasavvurunun esas alındığını vurguladı.

"Aile mektebinde evlatlarımıza verdiğimiz değerler inşasını hiçbir okulda veremeyiz"

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin önemli bir dönüşüme imza attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim için eğitim yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda bir şahsiyet inşası. Vicdanlı, merhametli, köklerine bağlı nesiller yetiştirme meselesi. Biz biliyoruz ki bu inşanın ilk başladığı yer okul sıraları değil aslında aile yuvası. Bir çocuk ilk terbiyesini annesinin dizinin dibinde alır, ilk merhameti onun bakışında aslında görür, ilk adaleti annesinin sözünde duyar, ilk vicdanı da annesinin duasında hisseder. Her çocuk bir dünyadır, o dünyanın güneşi de annelerdir. Aile bir çocuğun hayata gözlerini açtığı ilk mekteptir, bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aile mektebinde evlatlarımıza verdiğimiz değerler inşasını hiçbir okulda veremeyiz."

Hiçbir eğitimin, annesinden aldığı ilk eğitim kadar bir çocuğu dönüştüremeyeceğini kaydeden Kaya, 0-6 yaş arasının çocuklarda karakter inşasının gerçekleştiği dönem olduğunu aktardı.

Kaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Anadolu'daki ninnilerin toplanarak bir araya getirilmesi yönündeki çağrısına ilişkin, "Sayın başkanımızın çağrısıyla biz de destek olacağız. İnşallah Türkiye'deki kültürel mirasımızın çok önemli bir parçası olan ninnilerimizi hep birlikte toparlayalım. Burada bu projeyi de duyurmuş olalım." dedi.

Dünyanın mazlum coğrafyalarında evladına sarılan anneleri de unutmadıklarını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada anneler ninnilerini aslında belki de bomba sesleri arasında, titreyen nefeslerle söylüyorlar. Şunu herkes iyi bilsin, bir annenin ninnisi dünyanın en masum ama en sarsılmaz direnişidir aslında. Bir anne evladına o ninnideki umudu fısıldadığı sürece, hiçbir zalim o milleti diz çöktüremez. Gazzeli anneler ninnilerini bomba sesleri altında söylemeye devam ediyor ve Gazze'de o yüce kadınlar direnişin sembolü olarak evlat doğurmaya devam ediyorlar. Hiçbir karanlık Siyonist işgalci güç, Gazze'deki anneleri esir alamayacak, biz buna yürekten inanıyoruz."

"Cennet annelerin ayaklarının altındadır"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da dünyada teknoloji, yapay zeka, dijital oyunlar ve sanal medya ne kadar gelişirse gelişsin, insan fıtratındaki değerlerin ortaya çıkması konusunda bir ninni kadar heyecan veremeyeceğini söyledi.

Belediye olarak yıllardır ninni festivali düzenlediklerini ve ulaşmak istedikleri bir sonuç olduğunu aktaran Göksu, var olan değerin, dünyada her bir memleketin kendisine göre var olan ninnisi çerçevesinde annelerin, ninnilerle çocukları buluşturmasını istediklerini dile getirdi.

Göksu, bu çabaların karşılık verdiğini gördüklerine işaret ederek, "Her birimiz aslında son Şanlıurfa'da yaşananlara baktığımızda, Kahramanmaraş'ta yaşadığımız acıya baktığımızda fıtrata, özümüze, değerlerimize, ailemizi yeniden keşfetmemizin, anneyi, babayı, nineyi, dedeyi yeniden keşfetmemiz gerektiğinin ne kadar da kıymetli olduğunu yaşadıklarımızla görüyoruz." dedi.

Annelere çağrıda bulunan Göksu, şunları söyledi:

"Şunu unutmayın anneler, geleneklerini unutanlar geleceklerini yok ederler. Geleneklerini ihmal edenler, geleceklerini ihmal ederler. Geleneklerini yaşayamayanlar geleceklerini yaşayamazlar. Geleneklerini öğrenmeyen geleceğini öğrenemez. Her ağaç kendi kökü üzerinde büyür, her ağaç kendi gücü üzerinde dallanır, budaklanır. Bunun için biz geleneğimizle, değerlerimizle var olmak zorundayız. Biz anlayışımızla var olmak zorundayız. Bizi biz eden, bizi var eden değerlerimizdir. Bunun için söylüyoruz, hangi dünyayı önümüze çıkartırsanız çıkartın, hangi metaforu önümüze çıkartırsanız çıkartın, bizim bir tane metaforumuz var, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.'

Göksu, çocuklara kendi değerlerini öğreteceklerini belirterek, çocuklar ağlayınca hemen ellerine telefon verilmemesi gerektiğini, telefonlardaki oyunların değil, onlara söylenecek ninnilerin geleceklerini inşa edeceğini ifade etti.

Anadolu'nun ücra köşelerinde unutulmaya yüz tutan ninniler olduğunu ve unutulmaması için kayda alınması gerektiğini dile getiren Göksu, konuyla ilgili bir proje önerisinde bulundu.

Göksu, Gazze'de 72 bin insanın katledildiğini ifade ederek, "Bunların yarıya yakını kadın ve çocuk. Biz bugün çocuklarımıza ninni söyleyebiliyoruz ama Gazze'deki anneler ninni söyleyecekleri çocuklarını bombaların altında ölüme ve şehadete de gönderdiler. Katil Siyonist İsrail çocukları katletti. Çünkü onun inancında şu var, 'Çocukları öldüreceksin.' Onun için ibadet çocukları öldürmek. Katil İsrail'in katlettiği o çocukların şehadeti, o çocukların kanı mutlaka yeryüzündeki zalimlerin bir gün boğulacağı havuz ve acı olacaktır." diye konuştu.

Festival kapsamında, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Türkmenistan ve Türkiye'den sanatçılar kendi ninnilerini seslendirdi.

Etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya ve Esenler Belediye Başkanı Göksu Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.