Esenler'de bir kişi, restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı - Son Dakika
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Esenler'de bir kişi, restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı

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Esenler\'de bir kişi, restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
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Esenler\'de bir kişi, restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı
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Kimliği belirsiz bir kişi, Esenler'de bir restoranda yemek yiyen 34 yaşındaki kişiye iddiaya göre silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ESENLER'de A.K.(34), restoranda yemek yerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan A.K. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.20 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda yemek yerken A.K., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen A.K. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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