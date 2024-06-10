Esenler'de Kediyi Öldüren Pitbull Cinsi Köpeği Dolaştıran Kişi ve Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler'de Kediyi Öldüren Pitbull Cinsi Köpeği Dolaştıran Kişi ve Sahibi Gözaltına Alındı

Esenler\'de Kediyi Öldüren Pitbull Cinsi Köpeği Dolaştıran Kişi ve Sahibi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığına dair sosyal medyada yer alan bilgiler üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda köpeği dolaştıran U.Ü. ile sahibi S.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltı işlemlerinin ardından U.Ü. ile S.K. serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

10.06.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de, kediyi parkta öldüren pitbull cinsi köpeği dolaştıran kişi ile sahibi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı yönündeki bilgilerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucu köpeği dolaştıran U.Ü. (22) ile sahibi S.K'yi (54) yakaladı.

Şüpheliler hakkında, "hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı.

İşlemlerinin ardından U.Ü. ile S.K, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Bu arada, tasması, dolaştıran kişinin elinde bulunan pitbull cinsi köpeğin kediye saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Kamerası, Esenler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Kediyi Öldüren Pitbull Cinsi Köpeği Dolaştıran Kişi ve Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
05:51 Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular Hastaneye gelince gözaltına alındı Komşularını otomobilin içinde korkunç şekilde buldular! Hastaneye gelince gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:54:21. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler'de Kediyi Öldüren Pitbull Cinsi Köpeği Dolaştıran Kişi ve Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement