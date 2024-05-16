Esenyurt bölgesini uluslararası pazara açma hedefiyle GirişirimFEST düzenlendi

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Esenyurt bölgesini uluslararası pazara açma hedefiyle GirişirimFEST't düzenlendi

Melek yatırımcılar ile öğrenciler GirişirimFEST'te buluştu

İSTANBUL - Melek yatırımcılar ile üniversite öğrencilerini bir araya getirme fırsatı sunan 'GirişimFEST' gerçekleştirildi. İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Esenyurt İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda; bir taraftan fikir alışverişi sağlanırken bir taraftan Esenyurt bölgesini uluslararası pazarlara açmak hedefleniyor.

Türkiye'nin üretim ve ihracatındaki önemli payıyla bilinen Esenyurt ve çevresindeki ilçeler, dünya pazarlarına açılma konusunda büyük potansiyele sahip. Bu nedenle; İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Esenyurt İş İnsanları Derneği iş birliğiyle 'GirişimFEST' etkinliği düzenlendi. Girişimciliğin ve e-ticaretin tek tek anlatıldığı ve 1 gün boyunca süren buluşmada; çeşitli firma sahipleri, yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra girişim yapma veya uluslararası arenada varlık gösterme konusunda fikri olan veya olmayan herkes ağırlandı.

Etkinliğe; Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Sait Yılmaz, Esider Başkanı Turgut Şavlı, Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar katıldı.

"Kaymakamlık olarak biz de destekçiniziz"

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Bu etkinlik bir yandan sanayicilerle üniversite gençliğini bir araya getiriyor. Bir yandan girişimcilik, e ticaret, dijital ticaret, yapay zeka gibi konularda sunular gerçekleştirilerek sizlere yeni açılımlar, yeni yönler vermeye çalışıyor. Bir yandan da sanayicilerimizin kendilerini ifade etmesi ve sizlerden beklentilerini söylemeleri için de bir fırsat oluşturuyor. O yüzden bu etkinliği önemsiyoruz. Kaymakamlık olarak da destekçiyiz" dedi.

"Sanayi ve iş alanında Esenyurt'un önünü açan çalışmalarımız devam ediyor"

Üniversite olarak bu tür organizasyonları sıklıkla yaptıklarını belirten Rektör V. Prof. Dr. Sait Yılmaz ise "Çünkü amacımız sadece öğrenci eğitmek değildir. Esenyurt ile bütünleşip bu ilçeye bir şeyler katmak istiyoruz. Daha önce Esenyurt'la ilgili sığınmacılar konusunda çok önemli bir çalışma yaptık. Halen Esenyurt'ta suç ve suçlu profiliyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bunu da Sayın Kaymakamlığımızla yürütüyoruz. Bugünkü faaliyetlerde, sanayi ve iş alanında Esenyurt'un önünü açan çok önemli çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimize iş ve istihdam imkanı da sağlayabilirler"

Organizasyonu düzenleyen Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren Çelik Sütiçer, "Burada amacımız yediden 70'e hem akademik anlamda hem de girişimcilik anlamında kendini geliştirmek isteyen herkese ışık tutmaktır. Burada kafalarındaki soru işaretlerine cevaplar bulabilecekler. Kaynak arayanlar ise kaynağına ulaşabilecek. Melek yatırımcılarımızla burada buluşabilecekler. Girişimcilik, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında genel anlamda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı, deneyimlerini ve bilgilerini paylaştığı seminerlerimiz olacak. Çalıştaylarımızda da çeşitli sorunlara çözümler sunulacak. Burada 40'a yakın melek yatırımcımız var. Sadece yatırımcı olarak düşünmeyelim. Öğrencilerimize iş ve istihdam imkanı da sağlayabilirler" açıklaması yaptı.

Öğrenciler genellikle ne yapacağını bilmiyor, yol gösterilmesini istiyor

Genellikle öğrencilerin girişimci olmak istediği ama nereden başlayacaklarını bilmediklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Meysure Evren Çelik Sütiçer, "Biz de bu etkinliğe katılım için bir form oluşturduk. O formlarda sıklıkla gelen cevaplarda, 'ne yapacağımı bilmiyorum, bilmediğim için yol gösterilmesini istiyorum' cümleleri yer aldı" dedi.

"Büyük e-ticaret mağazası kurmak istiyorum"

Etkinliğin organizasyonunda yer alan E-ticarette pazarlama bölümünde birinci sınıf öğrencisi Tayyip Sarıkaya ise şunları söyledi:

"Burası ilerde girişimci olmak isteyenler için büyük katkı arz ediyor. Çünkü buraya birçok firma katılıyor. İleride ben de girişimci olmak, büyük e-ticaret mağazası kurmak istiyorum. Burada firmalarla görüşüp fikirler alacağım.