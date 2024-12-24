Esenyurt Demokrasi Nöbeti...Gökan Zeybek\'ten Adalet Bakanı Tunç\'a: "Yılbaşı Gelmeden Bu İddianameyi Hazırlayın, Mahkemeyi Kurun"

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(İSTANBUL)- Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Yılbaşı gelmeden iddianameyi hazırlayın, mahkemeyi kurun. Ahmet Özer 2025 yılına Esenyurt halkıyla birlikte, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte girsin" diye seslendi. Esenyurt Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Saadettin Yıldırım da geçen 56 günde kayyum Can Aksoy tarafından 5 başkan yardımcısı ve 16 müdür ataması yapıldığını belirterek "Seçimle alamadıkları Esenyurt Belediyesi'ne AKP kadrolarıyla çöktüler" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Bugün 56'cı gününde olan nöbet, CHP'nin Güngören ve Büyükçekmece ilçe teşkilatlarından üye ve yöneticilerinin yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca nöbete katılan CHP Güngören İlçe Başkanı Canan Yılmazcan ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Gürsel İlgüz de açıklamalarda bulundu.

Nöbette ilk konuşmayı yapan Esenyurt Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Saadettin Yıldırım, kayyum atamasının ardından belediyenin idari kadrolarında yapılan değişiklikleri duyurdu. Geçen 56 günde kayyum Can Aksoy tarafından 5 başkan yardımcısı ve 16 müdür ataması yapıldığını açıklayan Yıldırım, "Atamaların çoğu 31 Mart'tan sonra kaybettikleri belediyelerden, Esenyurt dışından getirdikleri kişilerdir" dedi. Yıldırım ayrıca, Yerel Hizmetler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü olmak üzere 4 müdürlüğün de kapatıldığını belirtti.

"Seçimle alamadıkları Esenyurt Belediyesi'ne AKP kadrolarıyla çöktüler"

"İşte Esenyurt Belediyesi'ne yapılan kayyum darbesinin nedenlerinden biri de budur. Seçimle alamadıkları Esenyurt Belediyesi'ne AKP kadrolarıyla çöktüler. Buradan kayyumu uyarıyoruz. Geldiğiniz gibi, bu AKP'li kadrolarla gideceksiniz" ifadelerini kullanan Yıldırım, atanan müdür ve başkan yardımcılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yusuf Ulutaş; başkan yardımcısı. Mali ve idari müdürlükler olmak üzere 11 müdür bağlı. AKP il yürütme kurulu üyesi. Seçim işlerinden sorumlu 2015 Beyoğlu eski Belediye Başkan Yardımcısı.

Yeşim Aytulum; başkan yardımcısı. AKP Esenyurt Belde Kadın Kolları Başkanı, AKP eski meclis üyesi ve bu kişinin çok kısa bir süre içinde başka bir yerlerde gösterilerek memur yapıldığını, ki bunun da usulüne uygun bir şekilde yapılmadığını biliyoruz.

Ümit Ünal; başkan yardımcısı. AK Parti İstanbul milletvekili adayı- 2015

Zekeriye Şanlıer; başkan yardımcısı. AK Parti'de siyaset yapan Üsküdar eski başkan yardımcısı.

Sakin Çelik; Ruhsat Denetim Müdürü. AK Parti Esenyurt Grup Başkanvekili Togay Çoban'ın akrabası.

Abdulmutalip Şahin; Teftiş Kurulu Müdürü. AKP İlçe Başkanı Harun Özer'in akrabası.

Yalçın Sarıkaya; Gençlik ve Spor Müdürü. AKP dönemi Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı, AKP Büyükçekmece kurucu Gençlik Kolları Başkanı.

Serkan Üstüner; Basın Yayın Müdürü. Fahrettin Altun ekibinden bir köşe yazarı.

Hasan Otman; Destek Hizmetleri Müdürü. AKP dönemi Beykoz Belediyesi Kültür Müdürü.

Erol Yurttaş; İşletme ve İştirakler Müdürü. AKP dönemi Bayrampaşa Belediyesi İştirakler Müdürü.

Nebi Canlı; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne bakıyor aynı zamanda. AKP dönemi Beykoz Belediyesi Emlak Müdürü

Mehmet Ercan; Yapı Kontrol Müdürü. AKP dönemi Fatih Belediyesi'nde mühendis.

İbrahim Doğancıoğlu; Park ve Bahçeler Müdürü. Ulaştırma Bakanlığı'ndan getirdiler.

Ziya Seymen; Temizlik İşleri Müdürü. AKP Necmi Kadıoğlu dönemi Temizlik İşleri Müdürü.

Ebru Aydın; Kreş Müdürü. AKP Necmi Kadıoğlu dönemi Sağlık İşleri Müdürü.

Sadife Okumuş; Kütüphane Müdürü. AKP Necmi Kadıoğlu dönemi personel.

Mehmet Urgar; Muhtarlık İşleri Müdürü. AKP Necmi Kadıoğlu dönemi Muhtarlık Müdürü.

Alper Asım Özer; Kültür İşleri Müdürü. Eyüpsultan eski İlçe Milli Eğitim Müdürü.

Hüseyin Bağcı; Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirildi. Beyoğlu eski İlçe Milli Eğitim Müdürü.

Mehmet Salim Bilen; Sağlık İşleri Müdürü. AKP Necmi Kadıoğlu dönemi müdürlerinden."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: Anayasayı çiğniyorsunuz

Nöbette bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, milli irade vurgusu yaparak "Anayasa'yı çiğniyorsunuz. Kayyumlarla çiğniyorsunuz. Hukuken muteber hiç bir gerekçe göstermeden seçilmiş meclis üyelerinin vekaleten kendi başkanlarını seçmesinin önüne set koyuyorsunuz. Meclis üyeliğini askıya alıyorsunuz. Bu ne demektir? Halkın iradesini, 2 kişiden 1'inin oyunu almış olan CHP'li belediyenin iradesini yok sayıyorsunuz. Meclisin yetkisi olan hususlar vardır. Bu hususları atanmışlar eliyle yapamazsınız. Milletin iradesini yansıtmak zorundasınız" dedi.

Zeybek: Ahmet Özer'le 1 buçuk saate yakın bir görüşme yaptım

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Ahmet Özer'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü diri tutmak için buradayız. Bugün Silivri Cezaevi'ndeydim. Ahmet Özer'le 1 buçuk saate yakın bir görüşme yaptım. Yine Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi tutsakları milletvekili Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret ettim. Hepsinin Esenyurt halkına sevgi ve selamlarını iletiyorum. Ahmet Özer başkanımız, 'Bıraktığım yerden hizmetleri yapmaya devam edeceğim, 7 Kasım'da yapacağım açılışları benden aldılar. Ama 2025-2026 yılında Esenyurt'a yapacağım hizmetleri tek tek çalışıyorum, günlük takip ediyorum' dedi.

"Adalet Bakanı'na söylüyorum, bu ülkeye 40 yıldan fazla hizmet etmiş bir insanı, bir tecrit koğuşunda düşman hukuku uygulayarak tutuklu tutamazsınız"

Şunu belirtmek istiyorum, tek kişilik bir dava dosyası. 1 milyondan fazla insanın yaşadığı, 700 bin seçmenin yaşadığı, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un yüzde 50'den fazla oy almış, yani yaşayan her iki kişiden birinin desteğini kazanarak belediye başkanı olmuş Prof. Dr. Ahmet Özer, gerçekle alakası olmayan uydurma deliller, yalancı şahitler, gizli tanıklar gerekçe gösterilerek bugün tutuklu. Adalet Bakanı'na söylüyorum, bu ülkeye 40 yıldan fazla hizmet etmiş bir insanı, bir tecrit koğuşunda düşman hukuku uygulayarak tutuklu tutamazsınız. Koşulların hızla iyileştirilmesi birinci isteğimizdir. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde diğer tutuklulara tanınan haklar biçiminde, insanca, yürüyebileceği, adım atabileceği bir koğuşa geçmesinin mutlaka sağlanması gerekiyor.

"İddianamenin gecikmesini sağlamaya çalışıyorsunuz"

İkincisi, bu davayı, iddianamesini hazırlayıp mahkemeye çıkmasını engellemek için tanımadığı, hayatında görmediği insanlar ya da bir kez telefonla görüştüğü ya da bir kez selamlaştığı ya da bir yerlerde karşılaştığı insanlarla birlikte dava dosyasını çeşitlendirerek iddianamenin gecikmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu temel insan haklarına aykırı. Bir an önce iddianamenin hazırlanıp ilk mahkemede Ahmet Özer'in serbest kalması CHP olarak temel isteğimizdir. Ahmet Özer serbest kalana kadar bu mücadeleyi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.

"Yılbaşı gelmeden bu iddianameyi hazırlayın, mahkemeyi kurun ve Ahmet Özer 2025 yılına Esenyurt halkıyla birlikte, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte girsin"

Ahmet Özer, 64 yıllık yaşamı boyunca tek bir sabıkası bile olmamış, içeride tutulmasını gerektirecek en ufak bir işaret yoktur. Kaçma şüphesi yoktur. Gelecek, Esenyurt halkına geriye kalan günlerde milletin verdiği iradeyle belediyeyi yönetecek. Delilleri karartma ihtimali yoktur, zaten belediyeye kayyum atadınız. Bir kez daha Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bir kez daha Türkiye'deki bütün hukuk sistemini yönetenlere sesleniyorum. Yılbaşı gelmeden bu iddianameyi hazırlayın, mahkemeyi kurun ve Ahmet Özer 2025 yılına Esenyurt halkıyla birlikte, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte girsin."