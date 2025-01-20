Esenyurt\'ta CHP\'nin Demokrasi Nöbeti 83. Gününe Girdi

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Haber: Beril KALELİ-Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti 83 gündür sürüyor. Nöbette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, bütün partilileri CHP'li belediye başkanlarının ve partinin arkasında durmaya davet ederek, "Bir iktidar yürüyüşü başlamıştır. Bir iktidarı devir teslim alma yürüyüşü başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ülkenin demokratları, vatanseverleri bir karanlık dönemi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluk, yalan dönemini, hukuksuzluk dönemini sona erdirecek bir büyük yürüyüşü başlatmıştır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti 83. gününde devam etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbete bugün, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, CHP İl Başkan Yardımcısı Cem Birlik ve Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı katıldı.

"Asıl hedef halkı için çalışan belediye başkanlarımızdır"

Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hukuksuz bir şekilde 83 gündür tutuklu olduğunu belirterek, "Bu durum sadece Ahmet Özer'in değil, halkın iradesine verilen bir darbedir. Ahmet Özer, Esenyurt'a kazandırdığı hizmetleri, sosyal belediyecilik anlayışı, adaleti savunan duruşuyla hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden biliyoruz ki asıl hedef, halkın yanında duran, halkı için çalışan belediye başkanlarımızdır. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz." dedi.

"Getirin sandığı millet size büyük turpu gösterecek"

Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı ise şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerini gündeme getirerek, kendi kongrelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka Türkiye'nin gündemi yokmuş gibi cumhurbaşkanı, bakanları ve etrafındaki milletvekilleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorlar. Niye? Çünkü iktidara gidiyor. Sonra ne diyor? Diyor ki, 'Turpun büyüğü heybede' diyor. Siz cumhurbaşkanısınız. Yargıya nasıl müdahale edersiniz? Bu sözün anlamı ne biliyor musunuz? Diyor ki geçmişte hani FETÖ zamanında 'ben bu davaların savcısıyım' diyordu ya şu anki savcıların dışında aslında bu kayyumların, bu siyasi stratejik darbelerin savcısı yine aynı kişi, devam ediyor.Er ya da geç bütün iktidarların sonu bitecektir. Haksız, hukuksuzluk yapanlar devlete, millete hesap verecektir. Bu büyük turpu görmek istiyorsa kendisine bir tavsiyemiz var. Getirin sandığı millet size büyük turpu gösterecek."

"Bir iktidarı devir teslim alma yürüyüşü başlamıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel de konuşmasında, bir iktidar yürüyüşünün başladığını belirterek, "Bir iktidarı devir teslim alma yürüyüşü başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ülkenin demokratları, vatanseverleri bir karanlık dönemi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzluk, yalan dönemini, hukuksuzluk dönemini sona erdirecek bir büyük yürüyüşü başlatmıştır. Önümüzdeki seçime kadar sizlerden bir ricam var. O da şudur; milli iradenin kurtuluşun ve kuruluşun partisinde karamsarlığa asla yer yoktur. Teslimiyeti asla yer yoktur. Küçük hesaplara asla yer yoktur. Birlikte 86 milyon yurttaş vatan satında Cumhuriyetimizin 101'inci yılında hep birlikte bu memleketi esaretten fakirlikten, işsizlikten, umutsuzluktan yalandan dolandan kurtaracak bir yönetim için bir arada durmaya, birlik beraberlik içinde olmaya, parti ayrımı gözetmeksizin, köken ayrımı gözetmeksizin, memleket ayrımı gözetmeksizin dayanışmaya, bu Cumhuriyet'in, asil birinci sınıf vatandaşları olarak hak için, hukuk için, ekmek için, adalet için Ekrem başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına destek olmaya çağırıyorum. Bizim kitabımızda umutsuzluk, öğrenilmiş çaresizlik yok. Yenilmişlik psikolojisi yok. Alternatif yaratamama durumu yok. Bizim kitabımızda kalkınma var, kurtuluş var, kardeşlik var, sevgi var, milli irade var, barış var, gençlik var, enerji var. Aslan gibi çalışan belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız var. Hepinizi başkanımızın arkasında, partimizin arkasında bir ve birlik olmaya davet ediyorum" diye konuştu.