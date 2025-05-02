Esenyurt'ta Cinayet: Yanlışlıkla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Cinayet: Yanlışlıkla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

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Unutulan eşya yüzünden çıkan tartışmada yoldan geçen bir kişi yanlışlıkla vurularak öldürüldü.

02.05.2025 10:01
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ESENYURT'ta takside unuttuğu eşyasını kendisine geri getirmeyen şoförden hesap sormaya giden şüpheli, çıkan tartışmada yoldan geçen bir kişiyi yanlışlıkla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Esenyurt, Balıkyolu mahallesinde 26 Nisan Cumartesi günü saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Sokakta yaşanan bir kavga sırasında yoldan geçen Seyit Ahmet Şanver (22) vurularak ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Seyit Ahmet Şanver tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen C.T.'yi (48) gözaltına alarak ifadesine başvurdu. C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını 1 gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı. Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T., "İşim var. Sonra getiririm" cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Olay günü bir kafede otururken şüphelinin yanına geldiğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan C.T'nin., "Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü" dediği öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından adliyeye götürülen C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE 23 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın firari şüphelisi Y.M.B.'yi yakalamak için operasyon yapıldı. Polis ekipleri Esenyurt, Süleymaniye mahallesinde şüphelinin kaldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde kimse bulunmazken yapılan aramada 2 büyük el çantası içinde, 22 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilogram 929 gram olan marihuana ele geçirildi. Polisin sürdürdüğü operasyonlarda firari şüpheli Y.M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF EDİP 'YANLIŞLIKLA VURDUM' DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Y.M.B.'nin poliste daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin asıl hedefinin C.T. olduğunu ancak tanımadığı kişiyi yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta Cinayet: Yanlışlıkla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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