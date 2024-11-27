Esenyurt\'ta Demokrasi Nöbeti\'nde Konuşan Burhanettin Bulut: "Birliğimizi Güçlü Tutamazsak Yarın Başka Yerleri de İşgal Etmeye Başlayacaklar"

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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde; "Birliğimizi ve direncimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Şayet birliğimizi ve direncimizi güçlü tutamazsak bugün o belediyeyi işgal edenler, yarın başka yerleri de işgal etmeye başlayacaklar" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki nöbete CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek katıldı. Nöbette, "Biz Atatürk'ün, siz tek adamın askerisiniz", "Kayyuma geçit vermeyeceğiz", "Ahmet Başkan seçilmiş, kayyum atanmıştır", "Ahmet Özer yalnız değildir" ve "Kayyum gidecek, Ahmet Başkan gelecek" dövizleri taşındı.

"AKP iktidarının şirazeden çıkmış hali"

Bulut, iktidarın artık oylarını yükseltemeyeceğini, ömürlerinin ilk sandık kurulana kadar olduğunu belirterek, "Meclis'te bir ihtiyaç olduğunda Prof. Dr. Ahmet Özer'e 'Hadi hocam geliver' diyen bugünkü iktidar ya da görüşüne başvurmak istediklerinde 'Ahmet Özer Hocam, bir gelir misiniz' dedikleri hocamızın şimdi ne için suçlandığı belli değil. Neden hapiste, belli değil. Niye iddianame yok? İddianame olmadan bir aydır hapiste bir belediye başkanı var ve bu belediye başkanı, buradaki halkın yarısının oyunu almış. 3 gün önce de Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanımızı görevden aldılar. Onun suçu ne, 12 yıl önce bir cenazeye katılmak. Cenazede suçlu kim, ölen kişi. Ölmüş insana taziyeye gidiyor. Yakınları suçlu değil. Oradan bir soruşturma sonucu belediye başkanlığını aldılar. Bunların hepsi oyun. Bunların hepsi organize kötülük, AKP iktidarının şirazeden çıkmış hali. Son süreçte yaşadıkları, eceli gelenlerin yaptıkları şeyler. O yüzden endişe etmeyelim. Ahmet Başkan gelir, belediye başkanlığına oturur. Bu kesin ama bizim birliğimizi ve direncimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Şayet birliğimizi ve direncimizi güçlü tutamazsak bugün o belediyeyi işgal edenler, yarın başka yerleri de işgal etmeye başlayacaklar. Bugün sadece belediyeyi yönetimini alanlar, yarın elimizdeki ekmeğimize kadar müdahale edecekler. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Bizim yapmamız gerekenler, birbirimize sahip çıkmamız" ifadesini kullandı.

"Belediyeler mevcut yapılan yardımların 4,7 katı yaptılar"

Bulut, "Dün akşam Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Belediyelerimizin kaynakları kısılıyor. Gelirlerin hepsi kısıntıyla verilir hale geliyor. Düne kadar belediyelerin ödenmeyen borçları bugün gelirlerden kesilir hale geldi. Genel Başkanımızın deyimiyle 'Onlar yemeği yiyecekler, hesabını biz ödeyeceğiz' ama bu hesabı CHP'liler ödemeyecek. Bu hesabı belediye başkanlarımız da ödemeyecek. Bu hesabı Esenyurt'ta olduğu gibi belediye hizmetleri alan vatandaşlarımız ödeyecek. Bu cezalandırma Ahmet Özer'e değil, vatandaşın bizatihi kendisinedir. Demokrasiye müdahale edilmiştir ama bunun yanında belediyelerimizin diğer özelliği yardımlarıdır. Ülkeyi bu hale getiren iktidarın yarattığı hasarı toparlama çabasıdır. Türkiye'de üniversiteli öğrenci sayısı düşüyor. 2018'de 7 milyonun üzerinde olan öğrenci bugün 6,8 milyona düşmüş durumda. Peki nüfus mu azaldı? Üniversiteli genç sayısı mı azaldı? Yoksulluk arttı. İnsanlar artık gidemiyor. İşte bu belediyeler mevcut yapılan yardımların 4,7 katı yaptılar. İşte tahammül edemedikleri bu. Tahammül edemedikleri belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetler ama bu çabaları nafile, ilk sandıkta bu kötülükler, bu fenalıklar bitecek. İşgal bitecek. Memleketimiz özgürleşecek" diye konuştu.

"Belediyeler mevcut yapılan yardımların 4,7 katı yaptılar"

Çanakkale Belediye Başkanı Erkek ise, "31 Mart yerel seçimlerinde hep birlikte çok büyük bir başarıya imza attık. İşte onlar, 31 Mart seçim sonuçlarına karşı bu hareketleri yapıyorlar. Bizim yapmamız, gereken geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir, sürdüreceğiz. CHP tüm örgütleriyle beraber bu memleketin her köşesinde dimdik ayakta. Üyemizden genel başkanımıza, hiçbirimize bu mücadelede bir santim dahi geri adım attıramayacaksınız. Bugün Ahmet Özer, belki yarın biz, başka biri; gerekirse bu demokrasi mücadelesi için gereken bedeli ödemeye her zaman hazırız. Siyaset tavır işidir, cesaret işidir. Ahmet Özer bugün cezaevinde olabilir ama seçilmiş belediye meclis üyelerimiz burada. Ben de belediye meclis üyeliğinden gelen bir siyasetçi olarak yerel demokrasi olmadan ülkede demokrasi olur mu? Bu mümkün mü? Hiç kimsenin de endişesi olmasın. İlk seçimde bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz ve halkın iktidarını demokrasiyi hep birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.