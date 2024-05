Güncel

(İSTANBUL)- Baharın müjdecisi Hıdırellez, Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşlarla baharın gelişini kutlayan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, "Esenyurt bir çiçek bahçesi, siz de bu bahçenin en güzel çiçeklerisiniz. Gününüz kutlu olsun. Neşeniz her daim var olsun" dedi.

Esenyurt'ta Hıdırellez coşkusu yaşandı. Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği şenlikte baharın, güzel dileklerin ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Roman Kültür Evi önünde gerçekleşen şenlikte, Roman sanatçılar sahne alarak vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Programa katılarak Roman vatandaşların neşesini paylaşan Başkan Özer, Hıdırellez ateşinin üstünden atladı.

Vatandaşların Hıdırellez Bayramı'nı kutlayan Özer, şöyle konuştu:

"SİZİNLE EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

" Hızır İlyas; kışın ve zorlukların geride bırakıldığı, güzelliğin, bereketin, bolluğun, yeşilin can aldığı, kan aldığı, güzelleştiği gün demektir. Gününüz kutlu olsun. Bugünün en önemli yanlarından biri şu; Hızır darda kalanın imdadına yetişir. Hızır yoklukta, yoksullukta olanın yanında olur. İlyas da suyu, toprağı korur. Aslında Hızır ile İlyas'ın buluştuğu günün adıdır bugün. Bugün aynı zamanda bizim için de bir mesajdır. Bize diyorlar ki, 'Halkınıza kucak açın, toplumla buluşun, toprağı, suyu koruyun, insanlar darda olduğu zaman onların yardımına koşun' Biz de Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Burada çok sayıda eşimiz, dostumuz, kardeşimiz var. Sizin hiç dinmeyen, hiç bitmeyen neşeniz var. Bu neşeniz her daim var olsun. Ben Allah'ın izniyle her zaman sizin yanınızda olacağım. Sizin sorunlarınızın çözümü bizim boynumuzun borcudur. Zaten bunun için göreve geldik. Sizinle el ele vereceğiz, gönül gönüle birlikte çalışacağız."

Roman vatandaşların daha eşit ve özgür bir dünyada yaşaması için projeler ürettiğini söyleyen Başkan Özer, "Esenyurt, Yaşar Kemal'in dediği gibi 'Bin bir rengin açtığı bir çiçek bahçesi.' Bu bahçenin en güzel çiçeği sizlersiniz. Sizin neşeniz, folklorunuz, dinmeyen sevinciniz bize de sevinç aşılıyor. Ben sadece burada değil, hayatım boyunca bir akademisyen olarak da hep Roman kardeşlerim daha güzel, eşit, özgür bir dünyada yaşamaları için projeler ürettim. Esenyurt Belediye Başkanı olarak bundan sonraki süreçte de hep sizlerle beraber yürüyeceğim. Düğünlerinizde neşenizi paylaşacağım. Acılı gününüzde, taziyenizde de acılarınızı paylaşacağım. Hep beraber Esenyurt'u 21. yüz yıla yakışır, herkesin bir arada, bir kültür bahçesinde yaşadığı barış ve kardeşlik şehri yapacağız. Bu konuda da sizden katkı ve destek bekliyorum. Her zaman dediğim gibi adil, eşit, ulaşılabilir bir belediye olacağız" dedi.