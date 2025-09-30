Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar

Haberin Videosunu İzleyin
Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar
30.09.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar
Haber Videosu

Esenyurt'ta 4 şüpheli, evine gizlice girdikleri iş insanı F.K'nin başına silah dayayıp darbederek 95 bin lirasını gasp etti. İş insanına silah zoruyla 3 adet boş senet imzalatan şüpheliler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. F.K'nin şikayetiyle düzenlenen operasyonda yaşları 23 ile 37 yarasında değişen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1638. Sokak'ta yer alan iş insanı F.K'nin (59) evinde 13 Eylül'de dehşet dolu dakikalar yaşandı.

İŞKENCE EDİP ZORLA SENET İMZALATTILAR

İş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı darp edip parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı. F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

GASBEDİP ZORLA SENET İMZALATTILAR

Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti. Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasp ettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ya boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı.

23 YAŞINDA, 44 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan incelemede, 23 yaşındaki şüpheli B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı Elektrikli bisikletiyle, yemek yiyenlerin arasına daldı
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj Galatasaraylı taraftarlardan yıldız futbolcuya iki dilde mesaj
Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı O anlar kamerada Patenle kaya kaya kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Arda Güler dışlanıyor iddialarını bitiren görüntüler Arda Güler dışlanıyor iddialarını bitiren görüntüler
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti
Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu için ödenen parayı açıkladı
Galatasaray’da sezon sonunda veda Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı Galatasaray'da sezon sonunda veda! Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı
Trump’tan Yüzde 100 Film Tarifi Trump'tan Yüzde 100 Film Tarifi
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı
Lukaku ve Gençlerbirliği’nin acı günü Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü

13:15
Rusya’dan Trump’ın Gazze planına ilk yorum
Rusya'dan Trump'ın Gazze planına ilk yorum
13:05
Trabzon’da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu
12:59
Bülent Arınç’tan Özgür Özel’e Meclis boykotu çağrısı
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı
12:19
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...
BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...
11:57
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
11:31
Serdar Ali Çelikler’den bomba iddia: Jhon Duran bilerek oynamıyor
Serdar Ali Çelikler'den bomba iddia: Jhon Duran bilerek oynamıyor
11:09
Aksaray’daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
Aksaray'daki kazada şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu
11:03
Güllü’nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Daha önce polise ifade vermiş
10:36
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
10:27
Trump’ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay
Trump'ın Gazze planında Hamas üyeleriyle ilgili çarpıcı detay
10:18
Gram altında yeni rekor Uzmandan uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan uyarı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 13:23:29. #7.11#
SON DAKİKA: Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.