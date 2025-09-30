Evine gizlice girdikleri iş insanına işkence edip silah zoruyla boş senet imzalattılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1638. Sokak'ta yer alan iş insanı F.K'nin (59) evinde 13 Eylül'de dehşet dolu dakikalar yaşandı.
İş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı darp edip parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı. F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi. B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.
Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini tespit etti. Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasp ettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ya boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı.
Yapılan incelemede, 23 yaşındaki şüpheli B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
